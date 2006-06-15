Еще один обвал

На этой неделе фондовый рынок пережил еще один «черный» день. Во вторник индекс РТС упал на 9,4%. Руководству биржи даже пришлось останавливать торги. «Норильский никель» снизился на 13%, «Газпромнефть» и «Татнефть» – на 12%, «Газпром» – на 10%, «Ростелеком» – на 9%. Это падение оказалось еще более сильным, чем падение 22 мая, прозванное брокерами «черным понедельником». Тогда индекс РТС упал на 9,05%.

НАКАНУНЕ в пятницу ничего не предвещало такого развития событий. Акции, наоборот, росли. Немножко поднялся индекс РТС, подорожало РАО «ЕЭС», «Ростелеком». Однако праздники все изменили.

Причиной очередного провала, как и в предыдущий раз, послужила ситуация на внеш­них рынках. В понедельник стали падать индексы США, Европы и развивающихся стран: Бразилии, Аргентины. Оптимизма инвесторам не добавило очередное снижение цен на металлы. Золото опустилось ниже 600 долл. за унцию. «А когда стало известно, что убит один из представителей «Аль-Каиды» в Иране, стала дешеветь нефть, – рассказывает аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. – Это должно уменьшить напряженность вокруг Ирана и сделать поставки нефти стабильнее».

Когда российские брокеры вышли во вторник на работу, на них посыпался вал заявок о продаже. «Новости-то у нас были хорошие: открывался экономический форум в Петербурге, итальянская компания Eni заявила о желании приобрести в России энергетические активы, – добавляет Андрей Верников. – Но клиенты в Лондоне отдавали заявки на продажу». Фактически они наверстывали то, что не успели сделать из-за праздников в понедельник.

Вместе с тем аналитики считают, что продавцы перегнули палку. Цены вернулись на уровни начала января. По сути, рынок в течение одного месяца растерял все достижения, завоеванные в текущем году. «По темпам падения мы первые в мире», – говорит аналитик «Газпромбанка» Михаил Зак. Но это и не удивительно: перед этим акции тоже росли, как ни в какой стране. По словам аналитика, у рынка еще сохраняется потенциал падения в 10–15%. Но в целом эти уровни цен уже привлекательны для покупки на длительный срок. Например, можно приобрести акций на 15% от капитала. И потом докупать понемногу. В то же время аналитик ИК Олег Сальманов до прояснения ситуации вкладываться в акции не советует.

На этот раз ожидать сильного отскока цен, как после падения 22 мая (акции росли на 5–8% в день), не стоит. «Тенденция к росту сменилась на движение вбок (когда акции не растут и не падают)», – говорит Олег Сальмонов. А тут еще и Чемпионат мира по футболу, который, по словам аналитиков, отвлекает управляющих крупных инвестиционных фондов от торговли на рынке.

Кроме того, сохраняется неясной ситуация на мировых финансовых рынках. Инвесторы по-прежнему опасаются повышения учетной ставки в США, говорит аналитик «Банка на Красных Воротах» Владимир Евстифеев. А это сделает деньги более дорогими и может вызвать отток капитала из развивающихся стран. Пока аналитики сходятся во мнении, что рост может возобновиться осенью.