Сыграть в банк

В России снова хотят создать банк развития, который должен помочь стране слезть с «нефтяной иглы». Предполагается, что он будет финансировать строительство дорог, аэропортов, портов, вкладывать деньги в связь, здравоохранение, образование. О такой необходимости в начале года заявил глава государства, отметив, что у банка должен быть уставной капитал не менее 2,5 млрд. долларов. По информации из осведомленных источников, сейчас чиновники усердно пишут закон для этого гиганта, чтобы документ появился к концу лета.

САМА идея банка развития не нова. Еще в 2004 г. экс-премьер Михаил Касьянов сразу после отставки предложил создать инвестиционный банк с капиталом 6–7 млрд. долларов. Такой гигант мог бы финансировать и кредитовать проекты по строительству нефте- и газопроводов, автомобильных и железных дорог стоимостью до 30–40 млрд. долларов. Однако против почина выступили министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. По мнению экспертов, причина – аппаратные споры. Чиновники не хотели оставить столь лакомый кусок без своего контроля. Между тем идея «супербанка» оказалась настолько привлекательной, что власти вновь вернулись к ней.

За успешными примерами далеко ходить не надо. Подобный банк уже 5 лет работает в Казахстане. Вот некоторые его проекты: строительство завода по переработке семян, создание причала, прокладка линии связи. В прошлом году было запущено 15 производств, на которых нашли работу 11 тыс. человек. Предприятия произвели товаров на 275 млн. долл. и 20 млн. долл. перечислили в бюджет в виде налогов.

«Банки развития, как правило, сосредоточены на выполнении какой-нибудь важной для государства задачи», – рассказывает гендиректор Центра экономического анализа «Интерфакс» Михаил Матовников. Например, в Японии благодаря банку развития была создана практически вся отрасль по производству полупроводников. В Латинской Америке и Бразилии он поддерживает сельское хозяйство. В Китае банк развития распространяет облигации заводов и предприятий среди широкого круга инвесторов, своим участием повышая надежность инвестиций.

Еще банки развития вкладывают деньги за рубеж. Но так, чтобы это в конечном итоге помогало отечественным отраслям. Например, Казахстанский банк инвестирует в российские лесопромышленные компании, чтобы обеспечить сырьем свои предприятия, производящие мебель, бумагу. А японцы финансируют те иностранные компании, которые поставляют детали или оборудование, необходимые при производстве японских товаров, идущих на экспорт.

В России, по мнению экспертов, преж­де всего надо строить дороги и другие коммуникации, иными словами – ин­фраструктуру. Эти стройки сами по себе дадут толчок экономике. Плюс вокруг них будет развиваться малый и средний бизнес. Также нужно развивать обрабатывающую и перерабатывающую промышленность, чтобы отправлять за границу не сырье, а дорогие готовые товары.

Аргументы экспертов

Во что что вложить деньги банку развития?

НАУЧНЫЙ руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин:

– Самое лучшее, чтобы банк развития вкладывал в инновационные проекты на основе новых технологий и ноу-хау. В Америке есть специальная программа, смысл которой – выдавать гранты под интересные бизнес-идеи. Сперва вы получаете деньги на исследования, потом на внедрение, и в конце становитесь собственником целой компании. Грант – не кредит, его возвращать не надо. Но если вы не достигнете целей, о которых рассказывали, то не получите грант на следующий этап. У нас такая программа только-только начала действовать.



Директор Центра экономического анализа «Интерфакс» Михаил Матовников:

– Надо вкладывать деньги в «узкие» места экономики: транспорт, энергетику. Цены в этих отраслях регулируются государством. Поэтому привлечь бизнес для строительства крупной электростанции или новой железной дороги довольно сложно. Возможны инвестиции и в аграрный сектор.