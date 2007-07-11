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Империя хлебных корок

Национальная идея России перемещается в закрома Родины

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Андрей СЕРЕНКО ]

Империя хлебных корок
Россия экспортирует 10-ю часть урожая

 Россия продолжает укреплять рубежи своей энергетической сверхдержавности. Победив украинских и белорусских владельцев газопроводов, мы озвучили планы окончательного захвата Европы в энергетическое кольцо. Кремль, похоже, запланировал еще и зерновую диверсию против Вашингтона.

 НЕДАВНО главный аграрий РФ Алексей Гордеев заявил, что нужно создавать «зерновую ОПЕК». Причина – растущая потребность США в зерне как в стратегическом сырье, необходимом для производства альтернативного топлива. Ежегодно США планируют тратить на производство биодизеля и биоэтанола огромный объем зерна – около 100 млн. тонн. Это больше всего российского урожая, который в прошлом году достиг 80 млн. тонн.

 Авторы проекта «зерновой ОПЕК» рассчитывают, что, объединив усилия нескольких стран, можно взвинтить цены на зерно, сделав невыгодным производ­ство биодизеля и биоэтанола. Другими словами, цель «зерновой ОПЕК» – заставить американцев вернуться в традиционную энергетическую схему, построенную на нефтегазовом фундаменте. Потому что пока только в рамках этой модели Россия способна поддерживать свою новую сверхдержавность и хоть как-то ограничивать Вашингтон.

 Помимо большой стратегической цели, у проекта «зерновой ОПЕК» есть и цели тактические. Одна из них – сделать Россию ключевым игроком на зерновом рынке СНГ. Как надеется глава Минсельхоза, в новый международный картель войдут прежде всего бывшие советские республики, ранее составлявшие главную житницу СССР (Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия). В 2005–2006 сельскохозяйственных годах (сельхозгод начинается 1 июля) Россия экспортировала 12,5 млн. т зерновых, Украина – 13,3 млн. т, Казахстан – 3,1 млн. т, Белоруссия – 400 тыс. тонн.

 С помощью «зерновой ОПЕК» Москва может попытаться решить как минимум три важные задачи.

 Первая – проводить единую ценовую политику в отношении «постсоветского хлеба». Правда, не до конца понятно, к каким последствиям это приведет внутри страны. Например, до недавнего времени казахстанская пшеница, поставляемая в РФ, сбивала закупочные цены на зерно в российских регионах. Зерновые хозяйст­ва страны несли убытки. Не приведет ли новая ценовая политика «зерновой ОПЕК» к росту цен на хлеб для населения? Никто гарантий на этот счет дать не может. В том числе и «зерновая ОПЕК».

 Вторая задача: используя картель в качестве своеобразного «зернового Госплана», можно добиться более эффективного разделения труда внутри отрасли. Уже сегодня Украина поставляет на внешний рынок больше фуражной пшеницы, а Россия – продовольственной. Дальнейшая региональная специализация постсоветского зернового хозяйства сделает продукцию «зерновой ОПЕК» более конкурентоспособной на мировом рынке.

 Третья задача: превращение России в основного посредника на евразийском рынке зерна. Производители дешевой казахстанской пшеницы испытывают трудности с выходом на международные рынки: Астана в силу географических особенностей ограничена в возможностях зернового экспорта. Зато портовые возможности Украины не используются в полной мере. Россия могла бы предложить им транзитные услуги.

 Сейчас много говорится о том, что России нечем привлечь к себе бывшие советские республики. Что невнятная российская модель, отягощенная криминальной аурой, неконкурентоспособна по сравнению с проектами вступления в Евросоюз и НАТО. Во многом эти утверждения справедливы. Сломать негативную для Москвы центробежную тенденцию можно через взаимовыгодные экономические проекты, в которые будут интегрированы бывшие республики СССР. 

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