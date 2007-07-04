//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Мал да удал

Разговоры о погибели малого бизнеса оказались преувеличенными

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Мал да удал

«Малыши» и не думают чахнуть, они развиваются быстрее остальной экономики. По данным Росстата, в прошлом году оборот таких предприятий вырос на 17%, а их инвестиции – на 25%. Растущие «малыши» создали 500 тысяч новых рабочих мест. Что обеспечило такой подъем? «Аргументы неделi» расспросили самих предпринимателей.

Право на рост

Во всем мире основой экономики наравне с гигантскими корпорациями являются небольшие мобильные компании. Еще в 1996 году гарвардский экономист Дэвид Бирч подсчитал, что в промышленно развитых странах малый бизнес создает более 80% новых рабочих мест. Причем решающий вклад в развитие страны вносит всего 3% маленьких, но очень быстро растущих компаний. Вот и в России после долгих лет увядания малого предпринимательства наметилась положительная тенденция. По оценке Минэкономразвития, с 2001 года доля малого бизнеса в ВВП удвоилась, достигнув 17%. По данным Института изучения проб­лем предпринимательства (НИСИПП), в начале 2007 года число малых предприятий в стране превысило 1 миллион, увеличившись за прошлый год на 5,5%. Рост объясняется двумя причинами. «Малый бизнес работает в сфере услуг, торговле и строительстве. В последние годы они развиваются ускоренными темпами, и эта волна подталкивает вверх «малышей», – объясняет Олег Шестоперов, заместитель директора НИСИПП. Второй фактор – государство снизило административное давление на малый бизнес. Отменили лицензирование, ввели «упрощенку», сократилось количество дней на получение справки с 10 шестью годами ранее до 3 дней сейчас. С 2001 года Центр экономических и финансовых исследований (ЦЭФИР) проводит мониторинг «высоты» административных барьеров. С каждым годом они снижаются: чиновники начали соблюдать правила, которые сами же и установили. Правда, развитие идет неравномерно. Самые заметные улучшения – в Коми, Алтайском крае, Самарской и Кировской областях. А вот в Северо Западном округе, лидирующем по числу малых предприятий на душу населения, деловой климат ухудшился. «Какие бы хорошие законы ни принимали на федеральном уровне, они не могут непосредственно повлиять на малый бизнес. Его развитие – дело местных властей, прежде всего – губернаторов», – объясняет эксперт  ЦЭФИР Наталья Волчкова.

Хорошо быть в Коми

В Республике Коми малый бизнес обеспечил рекордную занятость, трудоустроив треть населения. Что стало двигателем развития? «В Сыктывкаре рост малого бизнеса идет в первую очередь за счет торговли. У нас, как и во многих других городах, активно строятся гигантские торговые центры. В каждом сот­ни мест для торговых точек. Это – поле, на которое придут новые индивидуальные предприниматели и вырастят на нем новые компании», – объясняет Владимир Кононов, исполнительный директор ассоциации малого и среднего бизнеса «ОПОРа» в Республике Коми. По данным ЦЭФИР, Коми – оазис для малого предпринимательства. Контролирующие инстанции здесь взятки берут по-божески, уровень повторных проверок – самый низкий в России. Как ситуация выглядит глазами самих предпринимателей? «Мой бизнес с 1998 года растет на 40% в год, – рассказывает предприниматель из Республики Коми, владелец сети зоомагазинов «Колибри» Павел Поташов. – Когда 12 лет назад я начинал дело, все, что у меня было, – тетрадка для записей и огромное желание развиваться. А сейчас – 10 магазинов, 30 работников и десятки тысяч клиентов». Прошлый год был для него особенно удачным. «Колибри» вложило 1,5 млн. рублей в открытие магазина в Эжве – богатом микрорайоне Сыктывкара. Местное население работает на целлюлозно-бумажном комбинате (одном из крупнейших в Европе). Зарплаты у работников высокие, люди готовы тратить все больше денег на домашних любимцев. И все чаще идут за кормами не на рынок, а в специализированный магазин.

Сибирские стройки

В Сибири малый бизнес показал самые высокие в России темпы роста по обороту и инвестициям: 35% и 65% соответственно. Мотором развития стало строительство. «Два года назад в Омской области начался бум: люди принялись вкладывать деньги в дачные участки. Спрос на услуги строителей – ажиотажный. Если в 2004 году я получал десять заказов в месяц, то сейчас – более 100», – рассказывает предприниматель Сергей Зайцев. Десять лет назад Зайцев открыл кооператив, строивший заборы вокруг дачных участков. Заработав начальный капитал, вложил его в цементный завод. «Мы выкупили производственную площадку на огромном домостроительном комбинате. Но вскоре случился конфликт, и комбинат обрубил нам коммуникации. Производство цемента пришлось свернуть», – рассказывает предприниматель. Имущество компании ушло за долги, Зайцев продал машину и квартиру. Оправившись от удара, он вернулся к тому, что умел лучше всего, – строительству заборов. Ставка сыграла: в прошлом году бизнес его компании вырос на 60%, Зайцев стремительно расширяется. «Заказов столько, что не успеваю нанимать новых сотрудников», – жалуется он. По его словам, власти местному малому бизнесу «не мешают, и уже хорошо: проверками не мучают, в налоговую лишний раз не таскают». Что ж, тоже верно. Как считают эксперты, чиновники в России сейчас увлечены контролем за средним и крупным бизнесом – вот до «малого» руки и не доходят.

Бизнес от Сахи

Республика Саха – один из лидеров рейтинга ЦЭФИР по условиям для ведения малого бизнеса. Здесь «сыграла» сфера услуг. В Якутске – бум салонов красоты. «Край у нас северный, у женщин бывают проблемы с кожей. Когда у населения появились деньги, их стали охотно тратить «на внешность», – объясняет феномен владелец трех салонов Александр Крапинов. Он приводит впечатляющие цифры: пять лет назад в Якутске не было ни одного СПА салона, теперь – 25.  В Свердловской области на коне оказались фермеры. Там действует программа льготного кредитования сельхозпроизводителей, две трети процентной ставки компенсирует бюджет. Год назад мест­ный фермер Павел Саломатин, не особо рассчитывая на успех, подал заявку на льготный кредит. Деньги дали. 3 млн. рублей хватило на закупку современной техники. «Раньше из за плохих условий скотина гибла, удои были низкие. Сейчас я поставил на ферме голландское оборудование, начал использовать современные добавки к кормам. Удой вырос в 1,5 раза, я смог расширить стадо вдвое – до 40 коров», – рассказывает крестьянин. Он уверен, что сможет досрочно погасить кредит, и сразу собирается взять новый – на 10 млн. Несмотря на явные улучшения делового климата, было бы наивно полагать, что дорога малого бизнеса устлана розами. «Сладкую жизнь» «малышам» обеспечивают далеко не во всех регионах. Например, в Ростове доля малых предприятий в торговле с 2005 года сократилась на 46%. «Администрация проводит курс на укрупнение малых предприятий. На практике это выглядит так: малый бизнес всеми силами выгоняют из муниципальных помещений, отказывая в продлении аренды», – жалуется ростовский предприниматель Андрей Барышев. Непросто развиваться малому бизнесу в Москве и Петербурге. Цены и зарплаты растут бешеными темпами, «входной билет» для бизнеса сильно подорожал. Кроме того, у действующих компаний не хватает денег на развитие. Чтобы расти, нужны кредиты, а банки просят залог. Торговые компании могут прогарантировать кредит помещением или товарным запасом. «А что заложить нам, если все имущество компании – несколько компьютеров?» – сокрушается Алексей Чеканов, глава студии «Теле Тайп» (разработчик веб сайтов). У него давно готов бизнес план нового проекта. Но он требует инвестиций в 15–20 млн. рублей, что равно годовому обороту его компании. «Сами мы такой бюджет не потянем. Придется идти к частному инвестору. Но это не лучший вариант: он начнет вмешиваться в бизнес и может все испортить», – объясняет Чеканов. Впрочем, проблем у любого предпринимателя хватает всегда. Важно не отчаиваться. Ведь залог успеха в бизнесе – это не дешевые кредиты и не поддержка властей, а настойчивость и умение развивать свое дело.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//В мире

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли слухи о завершившемся обмене заключенными

На Украине опровергли информацию об обмене заключенными между Москвой и Киевом. В офисе президента страны Владимира Зеленского заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

//В мире

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Источник слухов о скорой отставке главы ДНР Пушилина назвал экс-спикер Новороссии

Олег Царев, бывший глава парламента Новороссии, прокомментировал распространенное одним из Telegram-каналов сообщение о том, что лидер ДНР Денис Пулилин намерен осенью уйти с занимаемой им должности.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

//В мире

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Пушков заявил, что президенту Грузии "поры бы очнуться"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ночь на пятницу заявил на своей страничке в Twitter, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили "пора бы очнуться".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В НАТО не пожелали комментировать интерес Турции к российским Су-57

В Североатлантическом альянсе не пожелали комментировать информацию о проявленном Турцией интересе к российским истребителям Су-57. Руководство НАТО переадресовало к Анкаре вопрос о заинтересованности.

//В мире

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Сети поразились тому, как Дональд Трамп обращается с женой

В Интернете появилось видео, на котором американский президент Дональд Трамп подзывает к себе свою супругу Меланью, словно собаку. В русскоязычном сегменте Интернета видео уже окрестили «Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!».

//Наука

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт заявил о существовании внеземной жизни

Американский астронавт и летчик Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сделал резонансное заявление. По его словам, он убежден: жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

//Экономика

Герхард Шредер раскритиковал предложение "Транснефти"

Герхард Шредер раскритиковал предложение "Транснефти"

Инцидент на трубопроводе «Дружба», когда было зафиксировано критическое загрязнение чёрного золота, до сих пор несёт убытки нашей стране.

//Новости партнеров

//Культура

Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски

Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски

Латвийская группа «Radio trio», которая выступала на «Новой волне» в Сочи, поделилась своими впечатлениями с латвийскими СМИ.

//Общество

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге

Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в пятницу на аэродроме 117-го полка военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России, передает корр.ТАСС с места события.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Пользователи сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Пользователи сети раскритиковали наряд Любови Успенской

Пользователи сети подвергли жесткой критике наряд известной российской певицы Любови Успенской. Некоторым показалось, что вещи, которые выбрала 65-летняя артистка, выглядит нелепо и безвкусно.

//Происшествия

В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист

В Москве в ходе ДТП погиб мотоциклист

Вечером в пятницу, 30 августа, в Москве случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации ГИБДД ГУ МВД по городу, в результате аварии погиб мотоциклист.

//В мире

Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, кем планировал стать раньше. Согласно последней информации, одной из целей нынешнего политика была карьера на сцене – он хотел быть рок-звездой.

//В мире

Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН

Россия пригласила на празднование 75-летия Победы генсека ООН

В пятницу, 30 августа, стало известно, что Россия направила генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу приглашение на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

//Культура

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой поразил ее поклонников. Артистка в минувший четверг опубликовала снимок, на котором она запечатлена на сцене без волос, без макияжа и в мешковатой одежде.

//В мире

Польша намерена закупить у США более 30 истребителей F-35

Польша намерена закупить у США более 30 истребителей F-35

В пятницу, 30 августа, стало известно, что Польша в рамках проведения военной модернизации планирует закупить 32 истребителя F-35 у США. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации.

//Новости партнеров

//В мире

В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве

В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий высказался о приглашении Кремлем главы Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

//Общество

Под Псковом кандидата от "Яблока" сняли с выборов из-за отсутствия в агитационном ролике имени автора музыки

Под Псковом кандидата от "Яблока" сняли с выборов из-за отсутствия в агитационном ролике имени автора музыки

Суд в Псковской области отстранил от выборов кандидата от партии "Яблоко" Софью Пугачеву на пост главы Новоржевского района из-за того, что в ее агитационных видеороликах не был указан автор музыки.

//Происшествия

Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности

Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности

Жительницу Сочи обвиняют в причинении маленькому сыну смерти по неосторожности. Речь идет о женщине, которая вместе с супругом проживает в съемном жилье, расположенном в поселке Верхнеармянская Хобза.

//В мире

Зеленский предлагает включить в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Зеленский предлагает включить в конституцию норму об импичменте президента в случае госизмены

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня предложил включить в конституцию страны норму, которая позволит Верховной раде объявить импичмент главе государства в случае государственной измены.

//Происшествия

В Москве неизвестные похитили 140 миллионов рублей из обменника

В Москве неизвестные похитили 140 миллионов рублей из обменника

В пятницу, 30 августа, стало известно, что из московского обменника неизвестные злоумышленники похитили крупную сумму. Грабители, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынесли сумку с 140 млн рублей.

//Экономика

Останется ли у бизнеса доход после отмены единого налога?

Останется ли у бизнеса доход после отмены единого налога?

На днях правительство России объявило, что вместо единого налога на вменённый доход (ЕНВД) будут вводиться новые формы налогообложения. Представители бизнеса также считают, что режим «единого налога» продлевать не стоит, так как он изжил себя.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

51-летняя актриса Оксана Фандера перестала красить волосы
4

Государство окончательно угробило российскую медицину?
5

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры