Европа в «газовых» клещах

Россию и Европу свяжет еще один газопровод. Новую трубу под названием «Южный поток» построят «Газпром» и итальянский концерн «Эни». Пройдя по дну Черного моря, она соединит российский и болгарский берега. Затем в Болгарии газопровод разделится на две части, одна из которых пойдет через Румынию и Венгрию в Австрию, другая – через Грецию в Италию.

БЛАГОДАРЯ новому маршруту Россия как бы возьмет Европу в «газовые» клещи. С севера ее охватит газопровод «Северный поток», который будет проложен по дну Балтийского моря, с юга – «Южный». Такая конструкция поможет «Газ­прому» избежать конфликтов с такой транзитной страной, как Украина, и обеспечить стабильность поставок в Европу.

Кроме того, проект «Южный поток» заблокирует строительство недружественного газопровода «Набукко», который мог бы доставлять газ в Европу из Турции, Азербайджана и Казахстана в обход территории России.

Идея строительства новой трубы по дну Черного моря (там уже проходит газопровод «Голубой поток» в Турцию) родилась около года назад. Однако, как отмечают аналитики «АН», стала возможна в результате ряда действий.

Первое – удачный недавний визит В. Путина в Австрию, которая будет одним из конечных получателей российского газа. Там российским и европейским бизнесом был подписан ряд крупных контрактов на 3 млрд. евро.

Второе – покупка итальянской компанией «Эни» газовых активов «Юкоса»: «Арктикгаза» и «Уренгойла». А в этой сфере, пристально контролируемой Кремлем, как говорится, ничего случайного не бывает. Как ответная услуга – согласие на строительство газопровода и доступ «Газпрома» на итальянский рынок, третий по величине в Европе.