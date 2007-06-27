В Китае и Бразилии интереснее

Во вторник российский рынок шел наперекор негативным тенденциям на мировых биржах. Положительные внутренние факторы оказались сильнее, и индекс РТС вырос на 1,17% до 1897 пунктов.

ПОДДЕРЖКУ нашему рынку оказали корпоративные новости: с собрания акционеров РАО «ЕЭС» и брифинга руководства «Газпрома». Среди лидеров роста были «Норильский никель», «ЛУКойл» и РАО «ЕЭС», подорожав на 2%.

Акции «народных IPO» прибавили в цене поменьше, но по отношению к цене их продажи населению остаются в прибыльной зоне. Сбербанк стоил 100 000 руб. (+12,3% к цене размещения), ВТБ – 14,2 коп. (+4,4%), «Роснефть» – 205 рублей (+1%).

В дальнейшем основное внимание игроков будет приковано к заседанию Федеральной резервной системы США, которое пройдет в четверг. Эксперты сходятся во мнении, что до конца недели индекс РТС будет находиться в районе 1900 пунктов. «Росту рынка мешают нестабильность на мировых рынках и проблемы у крупных американских инвестфондов», – рассказывает замначальника брокерского управления ИФК «Метрополь» Александр Захаров. Кроме того, по словам аналитика, игроков вымотала болтанка «то вверх, то вниз», несколько месяцев длящаяся на российском рынке. Им сейчас гораздо интереснее в Китае и Бразилии.

Стоимость паев

ПИФ Стоимость пая, руб. (на 27.06.07)

Доход/Убыток с начала года, % Альфа-Капитал Акции 3996,10

11,22 КИТ – Российская нефть 2615,87

-15,59 КИТ – Фонд акций 2388,27

1,27 Петр Багратион 34088,58 -1,15 Петр Столыпин 903,65

5,02 Тройка Диалог– Добрыня Никитич 8487,03 2,6

Источник: www.prodengi.ru