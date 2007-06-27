В Китае и Бразилии интереснее
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
Во вторник российский рынок шел наперекор негативным тенденциям на мировых биржах. Положительные внутренние факторы оказались сильнее, и индекс РТС вырос на 1,17% до 1897 пунктов.
ПОДДЕРЖКУ нашему рынку оказали корпоративные новости: с собрания акционеров РАО «ЕЭС» и брифинга руководства «Газпрома». Среди лидеров роста были «Норильский никель», «ЛУКойл» и РАО «ЕЭС», подорожав на 2%.
Акции «народных IPO» прибавили в цене поменьше, но по отношению к цене их продажи населению остаются в прибыльной зоне. Сбербанк стоил 100 000 руб. (+12,3% к цене размещения), ВТБ – 14,2 коп. (+4,4%), «Роснефть» – 205 рублей (+1%).
В дальнейшем основное внимание игроков будет приковано к заседанию Федеральной резервной системы США, которое пройдет в четверг. Эксперты сходятся во мнении, что до конца недели индекс РТС будет находиться в районе 1900 пунктов. «Росту рынка мешают нестабильность на мировых рынках и проблемы у крупных американских инвестфондов», – рассказывает замначальника брокерского управления ИФК «Метрополь» Александр Захаров. Кроме того, по словам аналитика, игроков вымотала болтанка «то вверх, то вниз», несколько месяцев длящаяся на российском рынке. Им сейчас гораздо интереснее в Китае и Бразилии.
Стоимость паев
|ПИФ
Стоимость пая, руб.
(на 27.06.07)
Доход/Убыток
с начала года, %
|Альфа-Капитал Акции
|3996,10
|11,22
|КИТ – Российская нефть
|2615,87
|-15,59
|КИТ – Фонд акций
|2388,27
|1,27
|Петр Багратион
|34088,58
|-1,15
|Петр Столыпин
|903,65
|5,02
|Тройка Диалог– Добрыня Никитич
|8487,03
|2,6
Источник: www.prodengi.ru
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