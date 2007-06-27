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Зачем нам терять Африку?

За африканский континент ведут борьбу сильнейшие державы мира

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Федор ГЕОРГИ ]

Зачем нам терять Африку?
Россию все еще ждут в Африке

Глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что в Нигерию отправлена группа сотрудников спецслужб для освобождения работников компании «Русский алюминий», захваченных африканскими боевиками. К сожалению, интерес на столь высоком уровне к африканскому континенту Россия проявляет редко – лишь в случае чрезвычайных ситуаций. Российские компании и государственные структуры представлены в регионе крайне слабо, несмотря на огромный потенциал «доброго отношения к русским», доставшийся от СССР. А между тем за Африку сейчас борются ведущие державы мира.

Лакомый кусок

 АФРИКАНСКИЙ континент играет все возрастающую роль во внешней политике развитых стран. Такие державы, как США, Китай, Англия, Франция, стремительно наращивают там экономическое и политическое влияние. Причина: Африка – одна из сырьевых баз мировой экономики. Ее значение лишь возрастает из-за политической нестабильности на Ближнем Востоке.

 Уже сейчас Нигерия – седьмой в мире экспортер нефти. Ангола крупный поставщик «черного золота» в США и главный – в Китай. Качество ее неф­ти считается одним из лучших в мире. Помимо этого США, Китай, страны Евросоюза импортируют из Африки золото, газ, алмазы и другие виды минерального сырья.

 Плюс ко всему Черный континент – огромный неосвоенный рынок сбыта технологической продукции и товаров народного потребления.

 А что Россия? За последние семь лет товарооборот между нашей страной и государствами Африки вырос всего в 2 раза – до 3,5 млрд. долларов. Тем временем Китай увеличил товарные потоки в 5 раз – до 50 млрд. долларов.

 Не лучше картина по экспорту на африканский континент. Поставки из России выросли всего в 2 раза – до 2,6 млрд. долл., что по сравнению с потоками из Китая, увеличившимися в 6 раз – до 24 млрд. долл., выглядит смешно. Даже соседняя Украина умудрилась нарастить отгрузки своих товаров в 9 раз – до 2,7 млрд. долларов.

 В советское время благодаря экономической, политической и дипломатической поддерж­ке в Африке была сформирована многочисленная элита, которая по-доброму относится к России. Многие национальные лидеры учились в совет­ских вузах и до сих пор говорят на русском языке. Однако эти преимущества не были использованы. Полтора десятилетия можно назвать временем упущенных возможно­стей.

 Если Запад во многом смотрит на Россию как на поставщика минеральных ресурсов, то для Африки мы могли бы быть экспортером высокотехнологичной продукции. Россия способна поставлять строительное и энергетическое оборудование, грузовые автомашины, горнорудные механизмы, отдельные виды бытовой техники. На африканском рынке находят спрос приборы космической связи, солнечные батареи.

 Россия могла бы напрямую покупать кофе, чай, какао-бобы, а приобретает их на Лондонской бирже. Наша страна как преемница СССР даже имеет соглашения о промысле рыбы свыше чем с десятком африканских стран. И задача – удержать эти ниши за собой.

 Еще в 1990-х годах совет­ская военная техника занимала в Африке видное место. Танки из СССР составляли 70%, самолеты – 40%, вертолеты – 35%.

Придется потолкаться

 В НАСТОЯЩЕЕ время россий­ские власти вновь заинтересовались сотрудничеством с Африкой. Об этом свидетельствуют визиты Президента РФ  В. Путина и премьер-министра М. Фрадкова в африканские страны. Однако вклиниться на континент непросто.

 На ближайшую перспективу политический ландшафт Африки к югу от Сахары будет определяться противостоянием США и Китая. Руководства этих стран уже приняли решения, направленные на завоевание стратегической инициативы в регионе. Стремятся сохранить былой контроль над природными ресурсами и господство на потребительских рынках исторические игроки на континенте: Франция и Англия. Вдобавок недавно в борьбу вступили Индия, Бразилия.

 Китай только в 2006 г. предоставил африканским странам 5 млрд. долл. льготных кредитов, а накопленный объем инвестиций к 2006 г. составил 6,3 млрд. долларов. Готовы ли мы к таким расходам?

 Помимо конкуренции с китайцами России придется выдержать и прессинг со стороны западных стран. В част­н­ости, американцы и европейцы пред­принимают попытки сложить у населения Аф­рики отрицательный образ о нашей стране. Западные СМИ, например BBC, постоянно в преувеличенной форме сообщают о расистских выходках русской молодежи, формируя впечатление, что нападения на иностранцев при попустительстве или поддержке милиции стали в России обычным явлением.

Где преуспеть

 ПОКА российский бизнес в Африке представлен отдель­ными предприятиями, несколькими крупными, но большей частью мелкими и средними. Они к тому же не выступают единым фронтом, как «Российская корпорация», связанные взаимными интересами и поддержанные согласованной политикой государ­ства.

 Кроме того, российский бизнес сам еще не зарекомендовал себя в качестве надежного и выгодного партнера. Африканские предприниматели жалуются, что русские зачастую не выполняют вовремя своих обязательств. Например, в ЮАР из-за этого за прошедший год было сорвано до трети всех сделок.

 Тем не менее есть ниши, с которых мы можем начать развивать успех. Как минимум на трех стратегически важных рынках – газа, металлов платиновой группы, алмазов. «Норильский никель» имеет 20% акций Gold Fields, одной из крупнейших золотодобывающих компаний в ЮАР. А «Русал» контролирует алюминиевый комплекс в Гвинее. В общей сложности крупные российские группы к 2009–2010 гг. инвестируют в Африку южнее Сахары более 5 млрд. долларов.

 В конце 90-х годов Москва сократила Анголе совет­ский долг с 5 до 1,5 млрд. долларов. Взамен российская «АЛРОСА» получила возможность взяться за крупный проект совет­ской эпохи – разведку, добычу и продажу алмазов Катоки, четвертого в мире месторождения. Учитывая планы компании выступить соучредителем в двух кимберлитовых месторождениях в Анголе, «АЛРОСА» может в обозримом будущем разделить с De Beers лидерство на мировом рынке.

 В Нигерии СССР строил крупнейший в Западной Африке сталелитейный завод, но в начале 1990-х строитель­ство было приостановлено при 90%-ной готовности. Замороженный про­ект был передан под управление американской компании Sog­las, а затем индийской Global Infra­structure. России стоило бы продолжить сотрудничество в этой области.

 Если нашим компаниям будет оказана единая поддержка российских властей, то отечественный бизнес сможет занять достойное место на африканском континенте. Шанс есть еще и потому, что пока основные усилия по недопущению конкурентов на континент Запад сосредоточил на Китае.

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