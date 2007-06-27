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Зерновое свинство

Пшеница подорожала. Это надолго

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Зерновое свинство

Хлебный рынок лихорадит – с начала мая зерно подорожало вдвое. Цены поставили исторический рекорд. Что случилось с пшеницей и как это отразится на стоимости хлеба?

Царица полей

Год назад тонна пшеницы стоила 2500–2800 рублей, сейчас зерно старого урожая продается за 6200–6500 рублей за тонну, нового – 5300–5500 рублей. Оптовые цены на килограмм муки с начала мая выросли с 6 до 9 рублей. Пошла вверх и стоимость хлеба. Даже в житнице России – Краснодарском крае – розничная цена белого батона в июне поднялась на 1 рубль. Что происходит? Российские цены на зерно идут вверх вслед за мировыми. Второй год подряд человечество потребляет больше пшеницы, чем выращивает, приходится залезать в закрома. «Мировые запасы зерновых истощаются. Сейчас они на самом низком уровне с начала 1970-х годов», – констатирует генеральный директор аналитического агентства «СовЭкон» Андрей Сизов. Обычно резкое подорожание зерна связано с засухами. Но нынешний кризис вызван вовсе не капризом климата. Стоимость зерна определяют две страны – США и Канада, на долю которых приходится почти половина всего мирового урожая зерна. Несколько лет назад американские власти увлеклись идеей альтернативного горючего. Ставку сделали на биотопливо – этанол, который получают из кукурузы. Для реализации «наполеоновских планов» американ­ское правительство решило резко нарастить посадочные площади, отдав под них часть земли, на которой росла пшеница. Мировой спрос на зерновые тем временем увеличился, возник дефицит.  За год тонна пшеницы на мировых биржах подорожала на 70%: со 146 до 243 долларов. «Таких высоких цен не было с 1996 года, когда разразилась сильнейшая засуха», – подсчитывает старший аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Игорь Павенский.

Лишние рты

В России рост цен на зерно усугубляют два фактора. Внутренний спрос растет за счет бурного развития животновод­ства. За год в стране появилось немало «лишних ртов»: поголовье свиней в стране выросло на 15%, кур – на 7%. Благодаря росту спроса на корма стоимость фуражного зерна, которое предназначено для скота, вплотную приблизилась к цене продовольственной пшеницы. «Аграриям уже не важно, какими сортами пшеницы и ячменя кормить скотину, – они берут любые, без разбора», – сокрушается глава «СовЭкона». Кроме того, и виды на новый урожай оставляют желать лучшего. Погода в нынешнем году не благоволила российским крестьянам. Зима была теплая, и это «подкосило» сбор озимых на юге страны. А по яровым культурам, которые засевают весной и собирают осенью, ударили июньские дожди. Ливни начались в неподходящий момент, когда колос еще слаб и не выдерживает сильных осадков. Поэтому Минсельхоз, планировавший, что сбор зерновых в 2007 году достигнет 80 млн. тонн, понизил прогноз до 76 млн. (в прошлом году собрали 78,5 млн. тонн).  Цены подталкивает вверх и другой фактор. В условиях, когда на мировых биржах платят за зерно хорошие деньги, экспорт, словно пылесос, «отсасывает» часть хлеба с внутреннего рынка. «Продавать урожай за рубеж выгоднее. Иностранные покупатели предлагают больше и расплачиваются сразу», – объясняет Андрей Сизов. В первую очередь нашим хлебом заинтересовались Турция и страны Северной Африки, традиционно закупавшие зерно на Украине. Соседней республике сейчас не до экспорта – от засухи в мае ей сильно «досталось». Из-за пожаров и погодных неурядиц Украина уже потеряла 10 млн. тонн зерна, недосчитавшись четверти урожая пшеницы и почти половины ржи.

Замороженный хлеб

Несмотря на двукратное подорожание зерна, розничные цены на хлеб повысятся значительно меньше. «Для государст­ва хлеб – социальный товар номер один. Оно не допустит резкого роста цен в предвыборный год», – уверен Андрей Сизов. У власти есть два мощных рычага. Первый – «интервенционный фонд» зерна, который достиг 1,7 млн. тонн. Этого объема достаточно, чтобы резко охладить рынок. Второй – заградительные пошлины, которыми государство может ограничить экспорт хлеба. К такой практике уже прибегали в 2003–2004 годах, когда из-за неурожая цены на зерно выросли в два раза. Пошлина в 25 евро за тонну пшеницы сделала свое дело – предназначавшийся на экспорт хлеб остался в стране. Как поведут себя цены на зерно в ближайшем будущем? «Еще с год они будут расти. Но в 2008 году в мире ожидается значительный рост производст­ва зерновых, и маятник должен качнуться в обратную сторону», – уверен  Игорь Павенский.

 

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