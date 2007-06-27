Академия наук обрела могущественного покровителя
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
Российская академия наук (РАН) уже несколько лет ведет борьбу с министром образования РФ А. Фурсенко.
ПРИЧИНЫ вражды заключаются в том, что реформы г-на Фурсенко преследуют цель лишить образовательные учреждения права заниматься коммерческой деятельностью, сдавая в аренду свои помещения и одновременно получая бюджетное финансирование. Министр считает, что вузы и школы должны быть бюджетными учреждениями и перечислять в бюджет свои доходы от коммерческой деятельности либо заниматься бизнесом и лишаться бюджетной поддержки.
По данным наших источников, в последнее время президент РАН Ю. Осипов, вице-президент РАН А. Некипелов, а также академики Ж. Алферов и В. Гинзбург получили поддержку в своей борьбе против А. Фурсенко с неожиданной стороны. «Фронду академиков», как говорят, поддержал замруководителя Администрации президента И. Сечин. Одной из причин этого называют его желание ослабить позиции других представителей самого ближайшего окружения Президента РФ – братьев Ковальчуков, близким к которым считается г-н Фурсенко.
Напомним, что один из братьев Михаил Ковальчук является директором знаменитого Курчатовского института. На последнем заседании президиума РАН он назначен и.о. вице-президента РАН даже не будучи академиком. Но именно через него Академия наук может быть допущена к 130 млрд. рубл. бюджетного финансирования госпрограммы развития нанотехнологий. Но деньги деньгами, а академики едва ли отдадутся на милость государства окончательно.
В такой затянувшейся до неприличия игре г-н Фурсенко, по слухам, решил прекратить атаки на РАН. Говорят, что он вообще предлагает передать кураторство этой сферы главе МЭРТ Г. Грефу. Однако последний отказывается от предложений взвалить на себя новые проблемы.
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