Академия наук обрела могущественного покровителя

Российская академия наук (РАН) уже несколько лет ведет борьбу с министром образования РФ А. Фурсенко.

ПРИЧИНЫ вражды заключаются в том, что реформы г-на Фур­сенко преследуют цель лишить образовательные учреждения права заниматься коммерческой деятельностью, сдавая в аренду свои помещения и одновременно получая бюджетное финансирование. Министр считает, что вузы и школы должны быть бюджетными учреждениями и перечислять в бюджет свои доходы от коммерческой деятельности либо заниматься бизнесом и лишаться бюджетной поддержки.

По данным наших источников, в последнее время президент РАН Ю. Осипов, вице-президент РАН А. Некипелов, а также академики Ж. Алферов и В. Гинзбург получили поддерж­ку в своей борьбе против А. Фур­сенко с неожиданной стороны. «Фронду академиков», как говорят, поддержал зам­руководителя Администрации президента И. Сечин. Одной из причин этого называют его желание ослабить позиции других представителей самого ближайшего окружения Президента РФ – братьев Ковальчуков, близким к которым считается г-н Фурсенко.

Напомним, что один из братьев Михаил Ковальчук является директором знаменитого Курчатовского института. На последнем заседании президиума РАН он назначен и.о. вице-президента РАН даже не будучи академиком. Но именно через него Академия наук может быть допущена к 130 млрд. рубл. бюджетного финансирования госпрограммы развития нанотехнологий. Но деньги деньгами, а академики едва ли отдадутся на милость государства окончательно.

В такой затянувшейся до неприличия игре г-н Фурсенко, по слухам, решил прекратить атаки на РАН. Говорят, что он вообще предлагает передать кураторство этой сферы главе МЭРТ Г. Грефу. Однако последний отказывается от предложений взвалить на себя новые проблемы.