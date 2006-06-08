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Сыграть на падении

умудрились рядовые вкладчики

№ 5(5) от 08.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Сыграть на падении
 После обвального падения в конце мая фондовый рынок необыкновенно быстро восстанавливается. 22 мая, прозванное «черным понедельником» фондового рынка, стало последним днем стремительного падения. После этого акции быстро стали дорожать, и сейчас индекс РТС достиг 1500 пунктов, поднявшись на 13%. Тогда наш главный совет заключался в том, чтобы не поддаваться панике. Продавать было уже поздно, а время для новой покупки, наоборот, подступало. Ведь надо покупать, когда дешево, и продавать, когда дорого.

 САМОЕ удивительное, что рядовые вкладчики оказались куда смекалистее мастистых спекулянтов. Крупные инвесторы, испугавшись масштабного падения на всех биржах развивающихся стран, стали активно продавать акции. По оценкам экспертов, фонды акций развивающихся рынков потеряли на падении 5 млрд. долл. (135 млрд. рублей). Однако российские вкладчики не последовали их примеру. И наоборот, стали покупать акции. По данным агентства Investfunds.ru, в мае россияне вложили в ПИФы 5,9 млрд. рублей. Такой приток денег от частных вкладчиков за один месяц стал рекордным.

 Как рассказывают брокеры, клиенты приходили к ним с нашим девизом «надо покупать, пока дешево». А купив, не спешили расставаться. «Когда после падения акции «Газпрома» выросли до 300 руб., не было ни одного звонка с просьбой о продаже», – рассказывает аналитик ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников.

 Ведущий аналитик компании «Регион» Евгений Шаго говорит: «Участники рынка активно ищут повод для покупок. Индексы мировых фондовых рынков пошли наверх. Однако ждать дальнейшего бурного роста в ближайшие дни не следует». «Благоприятно на рынке отразилось и слияние металлургических компаний Arcelor и «Северсталь», – считают аналитики ИК «Проспект». Правда, при этом советуют д­ержать ухо востро: падение на биржах шло «широким фронтом» – возможно, что крупные инвесторы выводят капитал с развивающихся рынков.

 Впрочем, большинство экспертов считают, что в ближайший месяц акции будут колебаться вокруг нынешних цен. Но амплитуда отклонений будет высокой – до 3–6% в день.

 По словам Андрея Верникова, у индекса РТС есть сильная поддержка на уровне 1480 пунк­тов, ниже он падать, по идее, не должен. А потолок, в который станут упираться акции при росте, составляет 1700 пунктов.

 «Перспективно выглядят акции «Газпрома», «Лукойла». По ним целевая цена – 398 руб. и 2350 руб. соответственно», – говорит он. А управляющий активами ИК «Финам» Алексей Бутенко советует приглядеться к связной отрасли. К примеру, акции «Сибирьтелекома», по его словам, могут вырасти на 50% во второй половине года.

Ольга БУХАРКОВА,
Алексей КРАШАКОВ

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