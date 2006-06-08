Гриб из пакета

Можно ли делать деньги на полиэтиленовых мешках, набитых гнилой соломой? Думаете, нет? Предприниматель Игорь Скоробовенко из Свердловской обл. вряд ли с этим согласится.

Лаборатория в свинарнике



ПО ВСЕЙ длине вытянутого помещения, похожего на туннель, рядами висят полиэтиленовые пакеты с надрезами. Из них крупными пучками вылезают грибы, с виду – поганки. Стены, потолок обиты полиэтиленом. Ярко горит свет и тихо попискивают датчики температуры. В соседнем отсеке взгляд упирается в стеллажи с колбами и пробирками. Ощущение, что находишься в секретной лаборатории, разрабатывающей какой-то вирус… Между тем – это всего лишь здание бывшего свинарника.

– Многие думают, что выращивать грибы вешенки очень просто. Замесил солому, добавил мицелии (споры грибов). И жди, когда вырастут, – рассказывает предприниматель Игорь Скоробовенко. – Но это не так. Чтобы они созрели и не сгнили, нужно очень точно выдерживать температуру, влажность. Я на опыты три года жизни убил!

К выращиванию грибов бывший военный пришел не сразу. В середине 90-х государство стало сокращать армию, и Игорь оказался предоставлен сам себе. Помыкавшись, он попал на фондовый рынок. И даже создал свой паевой фонд. Но в кризис 1998 г. разорился. Однако по прежней памяти приходили клиенты и предлагали вложить деньги во что-нибудь. И вот тут подвернулась идея выращивать вешенки.

На бумаге технология выглядела очень просто и сулила легкие деньги.

В горячей воде запаривается измельченная солома, в которую впоследст­вии добавляются семена грибов. Весь этот субстрат укладывается в полиэтиленовые мешки (40 см на 80 см). Через несколько дней в мешке делаются горизонтальные прорези, сквозь которые будут расти грибы. Спустя три-четыре недели можно снимать урожай. Один пакет весом 20 кило дает 7 кило грибов. Учитывая, что магазины принимают вешенки по 70–100 руб. за кило, выручка с пакета – 700 рублей.



Первые потребители – зэки



ПЕРВУЮ производственную площадку предприниматель разместил… в подвале женской колонии. И колонии выгодно – еда для заключенных выращивалась прямо под боком, и бизнесмену – аренда дешевая, помещение охраняется лучше некуда, и расплачиваться можно товаром. Однако дела шли ни шатко ни валко. «Половину грибов приходилось выкидывать, – рассказывает Игорь. – Чуть за запаркой соломы не досмотрел – грибы зеленеют. Влажность не та – становятся сухими и ломкими. Воду из пульверизаторов вокруг мешков разбрызгивали», – смеется бизнесмен.

Поняв, что с кондачка бизнес в гору не пойдет, предприниматель решил поставить дело серьезно и на широкую ногу. В областном Минсельхозе выбил льготный кредит – как на новое направление сельского хозяйства. А в деревне Патруши близ Екатеринбурга выкупил у разваливающегося совхоза пустующее здание свинарника. «Здесь все проектировал сам. Я же инженер по автоматизированным системам, можно сказать, конструктор», – хвалится предприниматель.

Все было в деревне хорошо. Качественной соломы в избытке. Климат наладил, как в исследовательской лаборатории. «На эту систему потратил до 70% начальных инвестиций», – говорит бизнесмен. И даже с чиновниками дело благополучно решилось. «В городе полно проверяющих, и все хотят «питаться». А в деревне спокойно», – улыбается Игорь. Но подкачало другое – персонал.

Найти хороших работников оказалось очень тяжело – даже на зарплату 6–7 тыс. рублей. «В полдень местные мужики уже на соломе пьяные лежат. А у меня в помещении стенки из пленки. Тут аккуратность нужна», – рассказывает Игорь. Путем длительного отбора удалось найти несколько ответственных женщин-совхозниц, на остальные места пришлось нанять приезжих из Таджикистана.

Сейчас рентабельность бизнеса – 30%. В основном предприниматель поставляет грибы в магазины и рестораны Екатеринбурга. Но в перспективе мечтает выйти на европейский рынок. Вот тогда развернемся, говорит он!