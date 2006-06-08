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Россияне пресаживаются на русские иномарки

Международные автоконцерны спешат построить в нашей стране собственные заводы

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Александр ЦЫПИН ]

Россияне пресаживаются на русские иномарки
Сразу не поймешь: наши машины собирают или – «их»? Фото ИТАР-ТАСС

 На прошлой неделе сразу два крупных автомобильных концерна Volkswagen AG и General Motors подписали соглашение о строительстве заводов в Калуге и Санкт-Петербурге. А перед этим заявили об открытии производств в России Nissan и Toyota. Словом, россияне пересаживаются на отечественные иномарки…

Петербург станет новым Тольятти

 В ЭТОМ произошел бум интереса к российскому рынку среди иностранных автопроизводителей. Заводы решили открыть четыре компании. И если Volkswagen готовился к этому три года, то General Motors определился всего за два месяца. Такая спешка вызвана тем, что в следующем полугодии, как обещают власти, производители уже не смогут воспользоваться льготным режимом промышленной сборки, который дает право ввозить детали без таможенных пошлин. Кроме того, в России по-прежнему относительно низкие цены на электроэнергию и недорогая рабочая сила. А спрос на автомобили почти как у китайцев.

 В результате карта выпускаемых в России автомобилей сильно изменится. Volkswagen планирует выпускать в Калуге 115 тыс. автомобилей в год. В конце 2007 г. с конвейера сойдут первые Skoda Octavia, Volksvagen Polo, Passat и Touareg. Сперва это будут автомобили отверточной сборки, но в 2009 г. производство станет полноценным, включая сварку и покраску. Кроме того, специально для России Volkswagen планирует разработать новую модель на базе компактного седана Polo стоимостью 10 000 евро.

 General Motors наладит в Санкт-Петербурге, скорее всего, производст­во малолитражек Chevrolet Lacetti и Aveo. Разработанные корейской Daewoo (входит в GM), они отличаются ярким итальянским дизайном. Эти машины уже продаются в России и пользуются хорошим спросом. Также, вероятно, в Санкт-Петербурге будут выпускать небольшие партии внедорожников Chevrolet Tahoe, Trailblaser и культовый Hummer.

 Там же, под Питером, уже строит завод Toyota. Она делает ставку на достаточно дорогую модель бизнес-класса – седан Camry. Производство начнется в конце 2007 г. объемом 25 тыс. машин. В перспективе на заводе, возможно, будут делать популярную Toyota Corolla. А мощность вырастет до 200 тыс. авто в год.

 Вот-вот, 14 июня, должен подписать договор Nissan. Он наладит вблизи города на Неве завод по выпуску популярной модели Almera – еще одного претендента на замещение роли семейного автомобиля класса «жигули».

Дороже, чем в Румынии

 ТЕМ временем в России уже успешно работают заводы иностранных компаний Ford и Renault, вдохновляющих своим примером коллег по цеху.

 Пионером был Ford, выпускающий во Всеволжске Ford Focus. Чтобы купить автомобиль по заказу, нужно подождать в очереди несколько месяцев. Первоначально планировалось выпускать 25 тыс. штук, но сейчас иностранцы изготавливают уже 60 тысяч. За 12 000 долл. покупатель получает современный, относительно большой и безопасный автомобиль, который по желанию можно оснастить чем душе угодно.

 Французская Renault год назад запустила в Москве производство модели Logan. Этот кургузый седанчик был разработан под лозунгом «Современный автомобиль за 5 000 евро!» Именно столько он и стоит – но в Румынии. У нас же цены начинаются от 9 000 долларов. Этот автомобиль – апофеоз функциональности: просторный салон, большой с учетом габаритов машинки багажник. Правда, салон отделан слишком аскетично.

Джип вместо «Оки»

 ПОМИМО заводов, принадлежащих западным компаниям, в России дейст­вует большое количество отечественных предприятий, собирающих автомобили из импортных комплектующих.

 Самый успешный из них – Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ). Шустрые седанчики Hyundai Accent полюбились россиянам. Наших покупателей не смущают ни теснота, ни устарелый и дешевый интерьер. Главное, цена – 11 500 долларов. Еще ТагАЗ выпускает более крупные седаны Sonata и надеется поставить на конвейер любимца дам Hyundai Getz. Вскоре он хочет довести общий выпуск до 120 тыс. авто в год.

 Другой российский автозавод – калининградский «Автотор». В его производственной гамме больше десятка моделей различных марок со всех концов света: от шикарных BMW до дешевых китайских легковушек Chery. В Калининграде действует режим особой экономической зоны, который делает выгодным производство даже относительно малых партий.

 Одна из моделей компании KiaSpectra – в прошлом году поселилась на отечественном Ижевском автозаводе. Скромный снаружи и внутри автомобиль может быть оснащен подушками безопасности, кондиционером, антиблокировочной системой тормозов и стоит от 11 500 долларов.

 На иностранные модели сделал ставку и УАЗ. Он выпускает большие и недешевые (от 30 000 долл.) внедорожники Ssang Yong Rexton. Примечательно, что производство создано на заводе в Набережных Челнах, где до этого выпускали «Оку». А еще здесь планируется наладить производство компактных седанов Fiat Albea и хэтчбеков Fiat Palio.

 Если посчитать все эти производст­ва, то объем выпуска иностранных автомобилей в России через два года составит примерно 700 тыс. штук. А меж тем российский автопром в прошлом году произвел немногим более 800 тыс. автомобилей. Пересаживаемся на иномарки?

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