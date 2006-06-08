Газ мимо нас
Или почему «Газпром» решил сэкономить на «русской» Прибалтике
№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Денис КОРАБЛЕВ, Калининград ]
ТОГДА газовики сократили поставки газа до объемов, предназначенных на экспорт в Германию, Польшу, Литву и Калининградскую область. Вот только белорусы взяли да и перекрыли трубу на границе с Европой. А тот газ, что поступил в их транспортную систему, забрали на свои нужды. Тогда «Газпром» вовсе прекратил поставки. Похолодало не только в Европе, всегда аккуратно платившей за топливо, но и в калининградских домах. Тогда руководство «Газпрома» объявило, что избежать возникновения подобных ситуаций поможет строительство Северо-Европейского газопровода – СЕГ.
Прошлым летом на совещании в Калининграде, приуроченном к 750-летнему юбилею города, Президент России Владимир Путин дал указание главе «Газпрома» Алексею Миллеру: «При строительстве Северо-Европейского газопровода нужно сделать ответвление на область». Президента поддержал и глава МЭРТ Герман Греф. Он заметил, что если и дальше держать область на скромном газовом «пайке», то на развитии региона можно поставить крест. Сказано – сделано. На схеме будущего газопровода, идущего по дну Балтийского моря, появилась ветка в Калининград. На сайте «Газпрома» и сейчас можно прочитать обоснование: «Отличительной особенностью СЕГ является отсутствие на его пути транзитных государств, что снижает стоимость транспортировки российского газа. Особое значение СЕГ будет иметь для обеспечения бездефицитного газоснабжения Калининградской области».
У жителей российского анклава на Балтике отлегло от сердца. Вопрос об энергоносителях здесь стоит очень остро. Регион газифицирован на 42,9%, города – на 53,1%, а сельская местность – всего на 4,4%, это намного меньше, чем в среднем по стране. Даже в областном центре до сих пор целые районы не имеют природного газа. И только что построенная мощная ТЭЦ-2 тоже работает на этом топливе. Однако из-за его дефицита ТЭЦ все еще находится в режиме опытно промышленной эксплуатации, средняя нагрузка энергоблока мощностью 450 МВт составляет всего 215 МВт.
Строительство отвода от СЕГ решило бы сразу все проблемы. На юбилейных торжествах Алексей Миллер заверил калининградцев, что уже к 2010 г. они смогут получать газ напрямую из газопровода, а не транзитом через Белоруссии и Литву. Однако вопреки ранее озвученным планам «Газпром» вдруг изменил свое решение, и нитку в Калининград строить уже не собирается. На недавнем совещании в Санкт-Петербурге у полпреда президента Ильи Клебанова заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов назвал строительство отвода от СЕГ в Калининградскую область «утопией». Резон такой: поставки в российский анклав, закупающий топливо по ценам ниже европейских, экономически невыгодны.
– Рязанов считает, что ответвление от газовой магистрали приведет к удорожанию каждой тысячи кубов втрое. Что ж, будем смотреть и обсуждать, – сказал по приезде домой губернатор Георгий Боос. По его расчетам, к 2010 г. потребность Калининградской обл. в газе возрастет с нынешних 1,27 млрд. до 3 млрд. кубометров. Коли отвод от СЕГ, как теперь выяснилось, утопия, и альтернативы политизированному белорусскому маршруту транзита российского газа нет, то впереди нас ждут серьезные проблемы. Как и в случае модернизации газопровода на литовской территории. Сколько было спекуляций, связанных с тем, что Литва «в случае чего» возьмет да прикроет кран. Но даже если не прикроет, – уж пользоваться таким шансом будет на всех переговорах, и область останется заложником любых кризисных ситуаций.
Остается только гадать, что на самом деле случилось, почему «Газпром» решил сэкономить на поставках в наш регион. К 2010 г. будет протянута первая нитка СЕГ с пропускной способностью 27,5 млрд. кубометров. Надежно обеспечат газом Германию, Великобританию, Нидерланды, Францию, Данию. «Голубое топливо» получат в Вологодской и Ленинградской областях. А калининградцев, похоже, забыли. Но тогда и все планы федеральных и региональных властей по масштабному социально-экономическому развитию нашего края можно заранее назвать утопией.
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