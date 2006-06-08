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Газ мимо нас

Или почему «Газпром» решил сэкономить на «русской» Прибалтике

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », Денис КОРАБЛЕВ, Калининград ]

Газ мимо нас
Калининград не исключение, а на исключительном положении, Фото С. ХАЛЬЗОВА
 Как известно, «Газпром» известил Минск о повышении с 1 января будущего года цены на газ – с нынешних 47 долл. до 130–150 долл. за тысячу кубометров. В материковой России, возможно, забыли, как в феврале 2004-го «Газпром» также потребовал от Белоруссии платить больше за поставки топлива. А калининградцы помнят.

 ТОГДА газовики сократили поставки газа до объемов, предназначенных на экспорт в Германию, Польшу, Литву и Калининградскую область. Вот только белорусы взяли да и перекрыли трубу на границе с Европой. А тот газ, что поступил в их транспортную систему, забрали на свои нужды. Тогда «Газпром» вовсе прекратил поставки. Похолодало не только в Европе, всегда аккуратно платившей за топливо, но и в калининградских домах. Тогда руководство «Газпрома» объявило, что избежать возникновения подобных ситуаций поможет строительство Северо-Европейского газопровода – СЕГ.

 Прошлым летом на совещании в Калининграде, приуроченном к 750-летнему юбилею города, Президент России Владимир Путин дал указание главе «Газпрома» Алексею Миллеру: «При строительстве Северо-Европейского газопровода нужно сделать ответвление на область». Президента поддержал и глава МЭРТ Герман Греф. Он заметил, что если и дальше держать область на скромном газовом «пайке», то на развитии региона можно поставить крест. Сказано – сделано. На схеме будущего газопровода, идущего по дну Балтийского моря, появилась ветка в Калининград. На сайте «Газпрома» и сейчас можно прочитать обоснование: «Отличительной особенностью СЕГ является отсутствие на его пути транзитных государств, что снижает стоимость транспортировки российского газа. Особое значение СЕГ будет иметь для обеспечения бездефицитного газоснабжения Калининградской области».

 У жителей российского анклава на Балтике отлегло от серд­ца. Вопрос об энергоносителях здесь стоит очень ост­ро. Регион газифицирован на 42,9%, города – на 53,1%, а сельская местность – всего на 4,4%, это намного меньше, чем в среднем по стране. Даже в областном центре до сих пор целые районы не имеют природного газа. И только что построенная мощная ТЭЦ-2 тоже работает на этом топливе. Однако из-за его дефицита ТЭЦ все еще находится в режиме опытно промышленной эксплуатации, средняя нагрузка энергоблока мощностью 450 МВт составляет всего 215 МВт.

 Строительство отвода от СЕГ решило бы сразу все проблемы. На юбилейных торжест­вах Алексей Миллер заверил калининградцев, что уже к 2010 г. они смогут получать газ напрямую из газопровода, а не транзитом через Белоруссии и Литву. Однако вопреки ранее озвученным планам «Газпром» вдруг изменил свое решение, и нитку в Калининград строить уже не собирается. На недавнем совещании в Санкт-Петербурге у полпреда президента Ильи Клебанова заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов назвал строительство отвода от СЕГ в Калининградскую область «утопией». Резон такой: поставки в российский анклав, закупающий топливо по ценам ниже европейских, экономически невыгодны.

 – Рязанов считает, что ответвление от газовой магист­рали приведет к удорожанию каждой тысячи кубов втрое. Что ж, будем смотреть и обсуждать, – сказал по приезде домой губернатор Георгий Боос. По его расчетам, к 2010 г. потребность Калининградской обл. в газе возрастет с нынешних 1,27 млрд. до 3 млрд. кубометров. Коли отвод от СЕГ, как теперь выяснилось, утопия, и альтернативы политизированному белорусскому маршруту транзита российского газа нет, то впереди нас ждут серьезные проблемы. Как и в случае модернизации газо­провода на литовской территории. Сколько было спекуляций, связанных с тем, что Литва «в случае чего» возьмет да прикроет кран. Но даже если не прикроет, – уж пользоваться таким шансом будет на всех переговорах, и область останется заложником любых кризисных ситуаций.

 Остается только гадать, что на самом деле случилось, почему «Газпром» решил сэкономить на поставках в наш регион. К 2010 г. будет протянута первая нитка СЕГ с пропускной способностью 27,5 млрд. кубометров. Надежно обеспечат газом Германию, Великобританию, Нидерланды, Францию, Да­нию. «Голубое топливо» получат в Вологодской и Ленинградской областях. А калининградцев, похоже, забыли. Но тогда и все планы федеральных и региональных властей по масштабному социально-экономическому развитию нашего края можно заранее назвать утопией.

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