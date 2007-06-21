АвтоВАЗ снова будет собирать Fiat

Через 40 лет после начала сотрудничества с концерном Fiat, чьи модели послужили прототипом «Жигулей», россий­ский концерн вновь обращается за помощью к итальянцам.

КАК заявил председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Чемезов, завод купит у Fiat новую платформу автомобиля класса А. Это одна из последних разработок итальянцев, представляющая собой компактный молодежный автомобиль немного больше «Оки». Ориентировочная стоимость машины – 5 тыс. евро, объем выпуска – 100–150 тыс. штук в год.

Помимо этого АвтоВАЗ постарается разработать с компанией Fiat новую модель класса В, которая придет на смену «девяткам» и «десяткам». Платформу под машину, возможно, позаимствуют у автомобиля Fiat Panda.

Но это еще не все. Руковод­ство российского концерна хочет построить на паях с италь­янцами завод в Тольятти по производству бензиновых двигателей объемом от 1,4 до 2 литров. Мощность нового производства составит 1,5 млн. двигателей в год.

Эксперты оценивают весь проект в 2 млрд. долларов. Деньги немалые. Поэтому не исключено, что финансирование частично будет осуществляться из средств Инвестфонда.