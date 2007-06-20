Стабфонд – в частные руки
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
ПРОВЕРИВ деятельность Стабфонда, Счетная палата нарушений не обнаружила. Вместе с тем аудиторы дали ряд рекомендаций по повышению прибыльности главной копилки страны.
Если бы нерастраченные средства федерального бюджета (остатки на счетах), переводились в Стабфонд, то в 2006 г. государство получило бы дополнительный доход в 11 млн. долларов.
Чтобы оптимизировать рыночные риски, аудиторы предлагают расширить перечень финансовых инструментов, в которые можно вкладывать средства Стабфонда. А также привлечь для управления государственными деньгами авторитетные международные и российские инвестиционные компании.
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