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42 млн. рублей за обучение

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]

 СЧЕТНАЯ палата в ходе проверки Дипломатической ака­демии МИДа обнаружила, что некоторые слушатели, желаю­щие получить второе высшее образование, зачислялись в академию без оплаты за обучение. Сумма упущенной выгоды за 2004-й, 2005-й и первую половину 2006 г. составила 42,2 млн. рублей.

 Более того, некоторые студенты на втором образовании умудрились еще и получать стипендии. Выплаты по ним в совокупности достигли 4,8 млн. рублей.

 Аудиторы обнаружили пропажу 42 бланков дипломов, 6 из которых «с отличием». На момент проверки они отсутствовали в Академии и не числились среди выданных. Без согласования с МИДом руководство Академии сдавало в аренду помещения площадью 3,5 тыс. кв. метров. Кроме того, позволяло посторонним организациям использовать земельные участки без заключения договоров.

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