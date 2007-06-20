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Банки роняют ставки

Как сэкономить, получая кредит

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Иван ПРОХОРОВ ]

Банки роняют ставки
Фото ИТАР-ТАСС

 Потребительские кредиты получила уже каждая третья российская семья, и спрос на них продолжает расти. По прогнозу Центробанка, в нынешнем году россияне займут на покупку электроники, мебели и бытовой техники на 70% больше, чем годом ранее. Сейчас банки предлагают более 60 программ потребительского кредитования. От такого разнообразия голова у заемщика идет кругом. Как разобраться, какой кредит выгоднее?

Волшебная формула

 СОЗДАЕТСЯ впечатление, что крупные торговые сети пытаются перещеголять друг друга по числу «потребительских» предложений. Например, в арсенале магазинов «Эльдорадо» 30 различных кредитов от 5 банков, у «Техносилы» – 22 предложения, у «Мира» – 16.

 Сориентироваться в таком ассортименте не просто. Клиентов могут сбить с толку даже названия финансовых продуктов. Например, «Экономичный» кредит от одного из крупных банков на деле получается дороже «Стандартного» предложения его конкурента.

 У «Бесплатного» кредита другого банка при внимательном изучении договора обнаруживается переплата в 12% годовых, что явно противоречит названию. А «Оптимальный» и «Отличный» кредиты третьего банка на деле оказываются ничуть не выгоднее десятков конкурирующих предложений с более скромными названиями.

 Как быть потребителю? Лобовое сравнение указанных в рекламе процентных ставок не даст результата. Ведь стоимость кредита складывается не только из годовых процентов, но также из скрытых комиссий, сборов за оформление, страховки и многого другого. «Рекламные» 18–25% запросто могут превратиться в 40–70%.

 Но с 1 июля у потребителей появится надежный ориентир. После долгой борьбы Центро­банк обязал финансистов раскрывать в договорах так называемую эффективную ставку. Этот процент и есть реальная стоимость кредита. Он рассчитывается по формуле, учитывающей любые накрутки. Клиенты банков смогут узнать эту цифру до подписания договора. Поэтому у них появится единый критерий, позволяющий сравнить предложения разных банков, не прибегая к сложным расчетам.

Эксперты уверены, что потребители от этого выиграют. «С переходом на новые правила банки, скорее всего, постепенно откажутся от скрытых комиссий. Потребительские кредиты подешевеют», – говорит генеральный директор Центра экономического анализа агентства «Интерфакс» Михаил Матовников.

 Эти прогнозы уже начали сбываться. Первым стал банк «Русский Стандарт», опередивший конкурентов на два месяца. С 1 мая он указывает эффективную ставку во всех договорах. Одновременно банк ввел новую линейку потребительских кредитов с более низкими процентами и без скрытых комиссий. Различия между «рекламной» и реальной стоимостью займов ушли в прошлое.

Ставки падают

 ПРИ желании сэкономить на потребительском кредите можно уже сейчас. Просто, выбирая, нужно действовать с умом. Эксперты советуют обратить внимание на новые предложения банков и так называемые специальные акции.

 Некоторые банки уже изменили условия кредитов в более выгодную для клиентов сторону. «ДжиИ Мани банк» понизил с 1,5% до 1% единовременную комиссию за выдачу кредита и перешел на «гибкий подход» при определении процентных ставок. В результате эффективная ставка по кредиту «плавает» от 17% до 69%.

 В свою очередь банк «Русский Стандарт» предложил клиентам «Простой кредит». Максимальный срок кредитования увеличился с 10 до 24 месяцев, потолок займа вырос со 150 до 450 тыс. рублей. И главное – отсутствуют скрытые комиссии, благодаря чему эффективная процентная ставка упала до 36% годовых.

 А к 14-летию сети «М-видео» банк предложил «юбилейный» кредит «0-0-14». Первый ноль в названии означает отсутст­вие комиссий, второй – нулевой первоначальный взнос, а последняя цифра – срок погашения в 14 месяцев. Правда, это предложение распространялось только на определенные виды товаров. Вообще, такие специальные акции заслуживают внимания потребителей – с их помощью можно даже сэкономить на покупке товаров.

 «Снижение ставок и появление «специальных акций» свидетельствуют, что рынок потребительского кредитования достиг насыщения и конкуренция на нем обострилась. Значит, кредиты будут дешеветь», – уверена директор Цент­ра макроэкономических исследований «Юникон» Елена Матросова.

 Чтобы получить кредит на более выгодных условиях, необязательно дожидаться вступления в силу закона о потребительских кредитах. Нужно присмотреться к тем банкам, которые уже начали играть по новым правилам.

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