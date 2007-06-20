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Украли 120 000 вагонов

В минувшие выходные во Владивостоке побывал президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Юрий УФИМЦЕВ, Владивосток  ]

 Эта почти детективная история началась 50 лет назад. СССР много десятилетий поставлял дружественной Корее уголь, лес, серу, самолеты, боеприпасы.

Долг платежом красен

 ВСЕ это отправлялось на вагонах, которые, как правило, не возвращались. На просторах соседнего государства растворилось более 120 000 вагонов. В совет­ское время этой проблемой десятилетия занимались КГБ, Минтранс и ЦК партии. В конечном итоге в 1996 г. КНДР признала перед российскими транспорт­никами свой долг в 36 млн. долларов. Существование этой проблемы подтвердил в субботу и Владимир Якунин.

 Одновременно с визитом президента «РЖД» во Владивостоке японские (NHK) и американские (CNN) телекомпании снимали «картинки» всех зданий владивостокских банков, куда, по слухам, должны быть перечислены деньги КНДР с разблокированных американцами счетов. Так как до сих пор никому не известно, на счета каких именно банков деньги «упадут», японцы и американцы решили на всякий случай снять все имеющиеся.

 – Владимир Иванович, готова ли ваша компания инициировать арест этих денег в части вашего долга северных корейцев? – поинтересовался корреспондент «Аргументов неделi» у президента «РЖД».

 – Мы не доставим удовольствия американским коллегам, занимаясь арестом каких-то активов северокорейских железных дорог или северокорейского государства (потому что там все государственное). Что касается наших взаимоотношений по долгу, эти проблемы решаются в рамках Международной организации сотрудничества железных дорог, куда входит и Северная Корея.

 Более того, Владимир Якунин рассказал о путях сотрудничества с корейцами: «Сегодня уже наметилась реальная перспектива соединения Транскорейской магистрали с Транссибирской, начнется модернизация северокорейских дорог с участием «РЖД».

Якунин денег не брал

 ЕСТЬ виды на российские железные дороги и у Китая. Он хочет получить выход к Японскому морю путем прокладки железных дорог из Китая через Приморский край. Это даст возможность начать вывоз в Японию высококалорийного угля из приграничных с Россией районов напрямую, не делая огромный крюк вокруг Кореи. Что не совсем выгодно России.

 Ситуацию с китайскими стремлениями к морю глава «РЖД» прокомментировал так:

 – Интересы КНР по дополнительному выходу к морю в принципе были связаны с возможностью выхода на дальневосточные порты углей из мест не столь отдаленных от границы. В данном случае эти вопросы решаются государственными органами. Никакого давления, понуждения, принуждения со стороны Китая мы не испытываем. Более того, мы не та страна и не та организация, на которую такое давление может оказать существенное влияние, кроме негативного.

 Мы никому не позволим наживаться на «РЖД». Совсем недавно у меня произошла встреча с китайским министром транспорта. Мы договариваемся о транспортировке китайских контейнеров транзитом через Транссиб в Европу.

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