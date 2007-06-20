Минутная выгода

Уезжая в отпуск за границу, многие берут с собой сотовый телефон. Но вернувшись, сталкиваются с астрономическими счетами за разговоры. Во что обходится такая связь и как на ней можно сэкономить?

В 10 раз дороже

Сотовые сети, работающие в стандарте GSM, опутали 95% территории земного шара, они есть во всех странах мира. Операторы связи, подписав соглашения о роуминге, «принимают в гости» телефоны партнеров. Путешествовать, не меняя сотовый номер, удобно, но у этой услуги немало подводных камней. Входящие звонки в роуминге платные. Стоимость минуты разговора может в 10–40 раз превышать привычную цену (см. таблицу). Опытные туристы советуют подключаться к местным сотовым операторам – то есть покупать новую сим-карту на месте. Звонки на родину выйдут значительно дешевле. К тому же все входящие вызовы будут бесплатны. Ближайшая заграница для россиян – Крым. В стране два крупных оператора – «Киевстар» и UMC. Дешевле связь у «Киевстара» – в пределах Украины минута стоит 3–4 рубля. А звонки в Россию обойдутся в 5,5 гривны (28 руб.) за минуту. При подключении не нужен паспорт, но в тарифах без абонентской платы придется внести первоначальный платеж – 199 гривен (1030 рублей). Чтобы сэкономить, надо пользоваться услугой «звонок за границу» – после «8» набирается специальный код: тогда стоимость минуты будет в 3–4 раза дешевле.

Почем роуминг?

Страна

Оператор

Стоимость звонка, руб. за минуту Входящие

Исходящие в Россию СНГ МТС

39

39 «Билайн»

34

37 «МегаФон»

37

43 Европа

МТС 55

55 «Билайн»

57

57 «МегаФон»

45

69 США

«МегаФон»

80

125 «Билайн» 99

99 МТС 109 109 Остальные страны «МегаФон» 80

100 «Билайн»

79

79 МТС

79

79

Источник: данные компаний

Как в Европе?

Если вы путешествуете по Европе, тоже лучше обзавестись местной «симкой». Стать абонентом можно за несколько минут. Контрактами торгуют повсеместно: как в многочисленных салонах связи, так и в газетных и даже табачных киосках. Паспорт не требуется. Стоимость стартового комплекта – 15–30 евро. Раздолье для тех, кто любит вдоволь поболтать с оставшимися на родине друзьями, открывается в Италии и Испании. На родине Сервантеса стоит обратить внимание на оператора Movistar. С восьми вечера до восьми утра минута звонка в нашу страну у него стоит всего 0,15 евро (5,25 руб.), а в остальное время – 0,5 евро. Оператор Carrefour Movil в любое время соединяет с Россией за 0,4 евро (14 рублей). У местного Vodafone вечерние звонки в Россию (с 8 вечера) стоят 0,8 евро в минуту. Разговор через испан­ский Orange с 10 вечера до 8 утра обойдется в 0,99 евро, в остальные часы – в 1,12 евро. А теперь сравните эти цены со стоимостью европейского роуминга у российских сотовых операторов. Они колеблются от 43 до 70 руб. за минуту (1,5–2 евро). Также выгодно покупать мест­ные карты в Италии. Тамошний оператор TEAM ввел тарифный план Welcome Home и соединяет с Россией за 0,09 евро (3,15 руб.) в любое время. Для звонков внутри Италии лучше обратить внимание на компанию Wind. Разговоры по стране обходятся в 0,05–0,12 евро, по Европе – 0,3 евро. Правда, общение с Россией WIND оценил в целых 2 евро. Очень дешева связь в Финляндии, которая считается «сотовой столицей» мира. У тамошней «большой тройки» – компаний Elisa, Sonera и Finnet – минута разговора с нашей страной стоит 0,12–0,17 евро. Уточняя расценки на месте, полезно знать, что Россия по-фински – Ruotsi. А вот тем, кто путешествует по Франции и Германии, покупать первую попавшуюся «симку» не следует. На родине Гете дешевые звонки в Россию предлагает только компания T-Mobile. Минута – 0,85 евро (30 рублей). Разговоры внутри страны стоят 0,25–0,4 евро, в пределах Европы – 0,5 евро.

Купив во время поездки в Европу сим-карту мест­ного оператора связи, можно сократить расходы на звонки в Россию в 10–20 раз.

Компании E-Plus, Vodafone и O2, словно сговорившись, «дерут» за звонок из Германии в Россию 1,8–2 евро в минуту (62–70 рублей). Поэтому, если вы пользуетесь роумингом, лучше принудительно переключать телефон с этих операторов на T-Mobile. Во Франции самая дешевая связь с Россией у компании SFR – 0,65 евро (23 руб.) минута. Конкуренты SFR – Orange и Bouyques Telecom – просят за ту же услугу полтора евро (52 рубля).

Дешевле некуда

Если вам кажется, что «среднеевропейские» 0,4–0,8 евро за минуту разговора – дорого, можно сэкономить еще больше. У любителей почти бесплатной связи есть два варианта. В Европе широко распространены так называемые карточки ip-телефонии. Звонить по ним можно не только с городского, но и с мобильного телефона. Разговоры по таким картам получаются в 10 и более раз дешевле, чем по обычным каналам. Качество связи, по крайней мере, не хуже, чем у обычного межгорода. Карты на 15 евро хватает на 15–20 часов разговоров с Россией.Чтобы при пользовании ip-карточкой не оплачивать местную сотовую связь, следует применять услугу «обратного звонка». После того как вы набираете код, оператор сам перезванивает на ваш телефон. Разговор засчитывается как входящий, а такие вызовы бесплатны. Если же вы намерены говорить с друзьями на родине сутки напролет или собираетесь звонить из зарубежной поездки по всему миру, вам поможет Скайп-телефония. «Скайп» – бесплатная программа, работающая через Интернет. Она передает голос с высоким качеством, даже если скорость линии невысока. Работает это так: нужно установить программу на ноутбук и получить личный номер. Минута разговора с любым городом России (неважно, из какой точки мира) обходится в 0,5 рубля. Звонки на российские мобильные номера – 1,5 рубля. Если у вас нет ноутбука, вы все равно сможете воспользоваться «Скайпом». Существует «телефонная» версия программы, которая устанавливается на мобильные аппараты. Связь происходит посредством услуги GPRS. Так что перед путешественниками открывается немало возможностей сэкономить на звонках домой. Нужно только желание и немного умения.