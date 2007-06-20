«Столичная» возвращается в Россию

Популярные водочные марки вновь становятся российской собственностью. На прошлой неделе Российская Федерация выиграла дело в Страсбургском суде у бизнесмена Юрия Шефлера, присвоившего себе советские бренды и зарабатывающего на них миллионы долларов.

ВОЙНА за 17 раскрученных названий, таких как «Столичная», «Московская», «Русская», идет давно. В 1997 г. за символическую плату в 300 тыс. долл. бренды купил владелец компании S.P.I. Юрий Шефлер и бойко торговал алкоголем до тех пор, пока Министерство сельского хозяйства, курирующее алкогольный бизнес, не возглавил новый министр Александр Гордеев. Чуть позже, в 2000 г., и.о. президента Владимир Путин дал поручение восстановить права интеллектуальной собственности государства на алкогольные товарные знаки.

Но отспорить водку удалось только в России, а в США, Франции, Польше и многих других странах Европы суды были проиграны. А группа S.P.I. спокойно продолжала гнать «советскую» водку за рубеж. Одно время ее эксклюзивным дистрибьютором была компания PepsiCo, теперь – мощный французский концерн Pernord Ricard.

Прибыли Юрий Шефлер получает баснословные. Годовая выручка только от одной марки «Столичная» составляет 600 млн. долларов. Что позволяет Шефлеру быть другом лучших фамилий Европы – недавно он стал компаньоном маркиза Витторио Фрескобальди, купив примерно за 70 млн. евро 26% акций семейной винодельческой компании Tenute di Toscana. Хотя сам бизнесмен объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск.

Впрочем, скоро легкие деньги у Шефлера закончатся. «Благодаря решению Страсбургского суда мы рассчитываем до конца 2008 г. восстановить права собственности Российской Федерации на водочные знаки во всех странах Европы», – сказала «АН» пресс-секретарь Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» Юлия Гончарова.

