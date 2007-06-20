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Неожиданно проснулись

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]

 Вопреки прогнозам аналитиков об «охлаждении» фондового рынка в летний период, акции начали подрастать. Индекс РТС преодолел отметку в 1900 пунктов и в среду к полудню достиг 1907 пунктов, прибавив 1,1%.

 ПОЗИТИВНЫЙ фон задали цены на нефть. Из-за забастовки в Нигерии эксперты предполагают, что стоимость барреля поднимется выше 70 долларов. Плюс неплохие показатели демонстрирует американская экономика. Впрочем, это лишь декорации. Основная причина роста – во внутрироссийских новостях. Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Атон Лайн» Анд­рей Верников, наконец-то проснулся спрос на акции российской нефтянки. Несмотря на то что премьер-министр Михаил Фрадков пугает нефтяников предложениями увеличить налоги в отрасли, чтобы пустить деньги на геологоразведку, акции все равно растут. Причина, по мнению Андерея Верникова, в их фундаментальной недооценности в 10–15%.

 Кроме того, растет банковский сектор. После заявления руководст­ва Сбербанка о желании разместить часть акций на Лондонской бирже его бумаги выбились в лидеры роста. Так, акция Сбербанка подорожала до 100 900 рублей (+13% к цене размещения).

 Порадовали и бумаги других «народных IPO»: ВТБ дорос до 14,5 копейки (+6,6%), «Роснефть» – до 209 рублей (+3%).

Стоимость паев

ПИФ
Стоимость пая, руб. (на 20.06.07) 
 Доход/Убыток с начала года, %
 Альфа-Капитал Акции 4054,57
 12,8
 КИТ – Российская нефть 2682,22
 -13,45
 КИТ – Фонд акций
 2421,33
  2,68
 Петр Багратион    34661,73 
 0,51
 Петр Столыпин 
 912,60
  6,06
 Тройка Диалог – Добрыня Никитич   8500,75     2,8

Источник: www.prodengi.ru

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