Неожиданно проснулись
№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
ПОЗИТИВНЫЙ фон задали цены на нефть. Из-за забастовки в Нигерии эксперты предполагают, что стоимость барреля поднимется выше 70 долларов. Плюс неплохие показатели демонстрирует американская экономика. Впрочем, это лишь декорации. Основная причина роста – во внутрироссийских новостях. Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Атон Лайн» Андрей Верников, наконец-то проснулся спрос на акции российской нефтянки. Несмотря на то что премьер-министр Михаил Фрадков пугает нефтяников предложениями увеличить налоги в отрасли, чтобы пустить деньги на геологоразведку, акции все равно растут. Причина, по мнению Андерея Верникова, в их фундаментальной недооценности в 10–15%.
Кроме того, растет банковский сектор. После заявления руководства Сбербанка о желании разместить часть акций на Лондонской бирже его бумаги выбились в лидеры роста. Так, акция Сбербанка подорожала до 100 900 рублей (+13% к цене размещения).
Порадовали и бумаги других «народных IPO»: ВТБ дорос до 14,5 копейки (+6,6%), «Роснефть» – до 209 рублей (+3%).
Стоимость паев
|ПИФ
|Стоимость пая, руб. (на 20.06.07)
|Доход/Убыток с начала года, %
|Альфа-Капитал Акции
| 4054,57
|12,8
|КИТ – Российская нефть
| 2682,22
|-13,45
| КИТ – Фонд акций
| 2421,33
|2,68
|Петр Багратион
| 34661,73
|0,51
| Петр Столыпин
| 912,60
|6,06
|Тройка Диалог – Добрыня Никитич
|8500,75
|2,8
Источник: www.prodengi.ru
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