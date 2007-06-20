Неожиданно проснулись

Вопреки прогнозам аналитиков об «охлаждении» фондового рынка в летний период, акции начали подрастать. Индекс РТС преодолел отметку в 1900 пунктов и в среду к полудню достиг 1907 пунктов, прибавив 1,1%.

ПОЗИТИВНЫЙ фон задали цены на нефть. Из-за забастовки в Нигерии эксперты предполагают, что стоимость барреля поднимется выше 70 долларов. Плюс неплохие показатели демонстрирует американская экономика. Впрочем, это лишь декорации. Основная причина роста – во внутрироссийских новостях. Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Атон Лайн» Анд­рей Верников, наконец-то проснулся спрос на акции российской нефтянки. Несмотря на то что премьер-министр Михаил Фрадков пугает нефтяников предложениями увеличить налоги в отрасли, чтобы пустить деньги на геологоразведку, акции все равно растут. Причина, по мнению Андерея Верникова, в их фундаментальной недооценности в 10–15%.

Кроме того, растет банковский сектор. После заявления руководст­ва Сбербанка о желании разместить часть акций на Лондонской бирже его бумаги выбились в лидеры роста. Так, акция Сбербанка подорожала до 100 900 рублей (+13% к цене размещения).

Порадовали и бумаги других «народных IPO»: ВТБ дорос до 14,5 копейки (+6,6%), «Роснефть» – до 209 рублей (+3%).

Стоимость паев

ПИФ

Стоимость пая, руб. (на 20.06.07)

Доход/Убыток с начала года, % Альфа-Капитал Акции 4054,57

12,8 КИТ – Российская нефть 2682,22

-13,45 КИТ – Фонд акций

2421,33

2,68 Петр Багратион 34661,73

0,51 Петр Столыпин

912,60

6,06 Тройка Диалог – Добрыня Никитич 8500,75 2,8

Источник: www.prodengi.ru