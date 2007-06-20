Сказки «дядюшки Грефа»

На Петербургском форуме президент В. Путин резко раскритиковал ВТО, обвинив ее в защите интересов ведущих мировых держав, основателей организации. О том, как работают эти скрытые механизмы, рассказывает на примере сельского хозяйства доктор экономических наук, заведущий сектором института США и Канады РАН Борис Черняков.

И все это будет «задушено»



ВСТУПЛЕНИЕ России в ВТО – прямой путь к потере продовольственной безопасности. Нас заль­ют австралийским молоком и закидают «окорочками Буша». Правила этой организации могут на корню загубить пока еще слабые ростки национальных сельскохозяйственных проектов.

– Прокатитесь сегодня по Белгородской области, – предлагает Борис Черняков. – Кругом возводятся свиноводческие, птицеводческие комплексы. Та же картина – в Липецкой, Калуж­ской, Костромской, Владимир­ской областях.

Средства, которые последние семь лет выделяются на сельское хозяйство, не пропадают даром. По надоям молока мы вошли в первую десятку в Европе, по зерну – в пятерку крупнейших экс­портеров. По птичьему мясу за два года сделали рывок на 35%. Видны всходы!

И урожай может быть богатым. Россия располагает 10% мировых запасов сельскохозяйственных земель, а живет на них 2,2% мирового населения. К тому же из-за потепления медленно отступает граница тундры. По самым скромным подсчетам, это добавит нам еще 100–150 млн. гектаров. Это ровно столько, сколько уборочных земель в США.

Еще у нас много чистой прес­ной воды. Больше – только в Канаде, но там она малодоступна. Добавим к этому энергетические мощности и запасы природных минеральных удобрений. Не пожалеем дотаций: требуется примерно 15 млрд. долл. в год, чтобы ежегодно приводить в порядок поля и технику. И тогда мы станем крупнейшим производителем продовольственных продуктов. Но выгодно ли это Америке и Западной Европе?

Одна высокопоставленная француженка сказала, что если Россия по-настоящему займется своим аграрным комплексом, то проедет по Европе со своими продуктами, как танк, наматывая европейские страны на гусеницы.

Чтобы показать Америке кузькину мать, достаточно отказаться от «ножек Буша». В США производят около 9 млрд. бройлеров. Из них 4 млрд. уходит в Россию. Без экспорта в нашу страну птицеводческая отрасль северо-востока и юго-востока США начнет терять миллиарды доларов.



Американские фермеры – сильное лобби



ВТО – организация для богатых производителей, в том числе и сельскохозяйственной продукции. Создатели ВТО – американцы, канадцы и десяток стран ЕС. Они расписали основные правила игры. Преподносятся они как свобода продвижения товаров всех участников на мировых рынках. А на деле – все, что выгодно Америке, должно быть выгодно всем.

Примеров тому, как США выполняют только те законы ВТО, которые им выгодны, – не счесть. Так, в 1990-х годах были приняты решения, по которым все крупные страны должны были снизить уровень поддержки своих производителей на 20% в течение 5 лет. Сами же США палец о палец не ударили. Объявили официально, что американские фермеры – это гордость нации. Их в Штатах – 2 млн. человек (пожалуй, самое сильное лобби).

Субсидии в сельское хозяйство за последние 3–4 года достигли более 20 млрд. долларов. А есть еще и косвенная поддержка. Фермеры, например, имеют право пасти свой скот на государственных угодьях. Государство в США берет на себя проблемы энергетики, проблемы дорог.

Или еще пример. В США на границе с Канадой располагаются огромные поля сахарной свеклы. Сахар, который там производится, в 2,5 раза дороже, чем на внешнем рынке. Но в США установлены жесткие квоты на ввоз импортного сахара. Почему? А потому, что в этом районе живут 500 тыс. человек. И если закрыть заводы, могут быть нежелательные социальные последст­вия.

Немалая под­держ­ка существует и в Европе. Там власти доплачивают производителям за гектар пашни, за голову скота. Если бы не субсидирование, европейского сельскохозяйственного чуда не было бы.



Троянский конь



АМЕРИКАНЦЫ придумали много механизмов, чтобы экспортировать свое зерно. Есть две программы: «Продовольствие ради прогресса» и «Продовольствие ради мира». На вид все гуманно: голодающих снабжают зерном. При этом в этих странах создается инфраструктура американского рынка, которая сразу начинает жестко работать.

Страна-потребитель очень скоро попадает в зависимость от «доброжелателей». В начале перестройки СССР тоже попал на такую гуманитарную иглу. Но надо понимать: как только мы перестанем сами выращивать злаки и пасти скот, наши угодья обезлюдят, начнется деколонизация земель. Прежде всего – на границах с Китаем.

На конгрессах, где обсуждаются проблемы стран – членов ВТО, министр РФ Герман Греф все время рассказывает о сказочных перспективах для отечественного сельского хозяйства, которые сулит России вступление в эту организацию. Говорит, что ВТО – это легитимность, ВТО – это зона законного предпринимательства. И умалчивает, что это фактически слом национальной аграрной политики.

Сторонники вступления в ВТО часто приводят в пример Китай. Но мало кто знает, что в первый же год после этого вступления в Китай приехал министр сельского хозяйства США. Вернувшись домой, он отчитался об успехах: первый год членства Китая в ВТО принес американским фермерам 2 млрд. долларов.

Многим выгодно, чтобы и Россию ВТО сжало в своих тесных объятиях. Австралийское молоко всегда будет дешевле нашего. Потому что там круглый год лето. Нам нужно отопление, а отопление – это субсидии. Но дяди из-за границы скажут: нель­зя. Будете участвовать на общих основаниях со странами Южного полушария: Мексикой, Новой Зеландией.

И границы должны быть открыты для всех без тарифных ограничений. В том числе для заокеанских окорочков с их нижайшей себестоимостью. Мы рвемся в ВТО, не зная даже, какой уровень государственной поддержки нам разрешат США. На первое время, скорее всего, тот же самый, который был в течение трех лет перед вступлением. А это 4 млрд. руб. против 20 млрд. долл. в США! И ни копейкой больше.