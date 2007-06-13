Где дешевле и лучше отдыхать на черном море: в крыму или на российском побережье

Миллионы россиян проводят летний отпуск не на далеких морях, а на побережье Краснодарского края или в Крыму. «Родные берега» как-то сердцу ближе и для кошелька не столь обременительны. «Аргументы неделi» выясняли, какими ценами в нынешнем году встретят туристов черноморские курорты.

Краснодарская галька



С КАЖДЫМ годом побережье Крас­но­дарского края становится все популярнее. Прошлым летом курорты Кубани приняли 12 млн. человек, а в нынешнем году ожидается уже 14 миллионов.

Анапа, Адлер, Туапсе, Лазаревское, Геленджик – места, которые с детства на слуху. Отдых начинается с дороги, расходы начнутся с покупки билетов. В июне-августе поездка в плацкартном вагоне по маршруту Москва – Анапа обойдется в 1000–1300 руб. в один конец, купе 2500–3000 рублей. Добраться до самой южной точки Краснодарского края – Адлера – стоит 1200–1400 руб. в плацкарте и 3000–3200 руб. в купе. Июльские цены гостиниц Анапы не самые большие, самый пик приходится на август.

Цена путешествия в купе сравнима со стоимостью перелета. «Аэрофлот» возит в Адлер за 3500 руб., у компании S7 регулярный рейс до Анапы стоит 2500 руб., до Краснодара – 1500. Правда, у всех авиакомпаний билеты на южные направления летом в дефиците. Лучше покупать их за месяц до начала отпуска.

Самая существенная часть расходов на отдыхе – жилье. Выбор широк: в Краснодарском крае более 500 санаториев, каждый седьмой – новый или недавно отремонтированный. Цены подчиняются универсальному правилу. Чем ближе конец августа, тем выше стоимость номеров.

Тарифы повышаются плавно, но неумолимо. В середине июня место в пансионате или санатории в среднем обойдется в 500–600 руб. с человека в день. В конце июня номера дорожают до 700–800 руб., на протяжении июля их стоимость растет с 900 до 1200 руб., а в августе подскакивает до полутора тысяч. Зато сентябрь приносит не только прохладу, но и резкое снижение цен – до 400–500 руб. за место.

Накладнее всего отдыхать в Геленджике, цены в «высокий сезон» там колеблются от 1200 до 2500 руб. с человека. В Анапе значительно дешевле – от 500 до 1500 рублей. За эти деньги предложат трехразовое питание и номер со «всеми удобствами», включая горячий душ.

Существенно сэкономить на жилье можно, остановившись в частном секторе. Комфортная комната со свежим ремонтом в доме, расположенном неподалеку от пляжа, обойдется в 250–400 руб. в день. Стоимость включает завтрак.

Некоторое количество денег нужно отложить на дополнительные расходы. Посидеть в кафе обойдется где-то в 300 рублей.

В Краснодарском крае самые низкие в России цены на фрукты (см. таблицу). Регион славится хорошим вином, которое в курортных городах часто продают на разлив из бочек. А литр местного коньяка стоит 80–100 руб., правда, напиток невыдержанный. Демократичны и курортные кафе, например, свежие салаты и лаваш подают в качестве бесплатной добавки к блюдам.

Обзвонив «резидентов» Краснодар­ского края, мы получили немало дельных советов. Вода прогревается до стабильных 20–25 градусов только в середине июля – начале августа. Почти все пляжи в крае – галечные, а для семейного отдыха лучше подойдут песчаные. Песок на побережье есть только в Анапе, но считается, что ближе к центру города море там «грязнее», а общественные пляжи убирают плохо.

К тому же в Анапе и Геленджике избыток туристов. Хотя городские пляжи там растянулись на несколько километров, начиная с 11 утра найти свободное место сложно. Другая проблема – в середине лета у побережья резко увеличивается количество медуз и зацветают водоросли, море становится зеленым. Впрочем, пляжи при санаториях убирают, а воду в разгар «зеленого сезона» – чистят.

Что почем на Черном море

Побережье Красно­дарского края, руб Крым, руб. Гостиничный номер в сутки (высокий сезон) 1500 800 Кружка пива 25 20 Вино в разлив (литр) 50 50 Персики (кг) 25 20 Черешня (кг) 30 20 Порция шашлыка 100-150 100

«Крымские воды»



КРЫМ теряет былую популярность. В прошлом году на полуострове побывало полмиллиона россиян, на треть меньше, чем летом 2005 года. Туристы жалуются, что Крым сильно подорожал.

Правда ли, что отпуск в Ялте или Евпатории теперь дороже, чем в Анапе или Геленджике? Корреспонденты «АН» выяснили, что это не так. Отдых в Крыму по-прежнему доступнее, чем в Краснодарском крае. Добраться туда из Москвы по железной дороге дешевле, чем до Сочи или Анапы. Плацкартный билет на поезд Москва – Евпатория – 950–1100 руб., купе – 1700–1900 рублей.

В пересчете с гривен на рубли (курс – 5 руб. за гривну) фрукты на полуострове дешевле, чем в России (см. таблицу). Пиво в крымских кафе можно найти и за 10 руб., даже водка более доступна – от 30 руб. за пол-литра. Правда, бензин в Крыму кусается – литр А-95 стоит 27–30 рублей.

Песчаные пляжи на полуострове расположены в районе Евпатории, Феодосии и Керчи. Керчь, окрестности которой усеяны садами и рыбацкими поселками, славится очень низкими ценами на рыбу и фрукты (например, килограмм черешни – 15 рублей).

Сезонные колебания цен в местных санаториях и пансионатах (их в Крыму 360) не столь значительны, как на российском побережье. Отдых в Евпатории на пике сезона обойдется в 400–800 руб. с человека, в Ялте – 800–1000 руб., в Алуште можно найти санатории с полным пансионом за 400–500 руб. в сутки.

Раздолье для любителей экономить открывается в частном секторе. 200–300 руб. с человека в Керчи и Судаке считается нормой. За эти деньги предложат вид на море, завтрак, душ и телевизор. Доплата за полный пансион – 100–150 рублей. В поселках неподалеку от этих городов можно поселиться по ценам в два раза меньшим.

Расспросив местных жителей, мы узнали, что в районе Алушты, Алупки и Севастополя море прогревается до 25 градусов уже в середине июня и такая температура держится до середины сентября. Единственный недостаток отдыха в Крыму – ежедневные отключения воды.

Почему же в Крым едут все меньше? Часть туристического потока перехватили российские курорты и Абхазия. Разнообразие природы, горы, впечатляющие ландшафты привлекли в прошлом году в республику около миллиона жителей России.

Цены там до прошлого лета были в среднем на треть ниже, чем в Крыму. Но в нынешнем году Абхазия встретила российских туристов трехкратным подорожанием. Жилье в частном секторе поднялось со 150 до 500 руб. с человека, пиво – с 10 до 25 руб., вино – со 100 до 250 рублей.

Не назовешь дешевыми и абхазские гостиницы. Если прошлым летом номер обходился в 400–600 руб., то сейчас августовские цены доходят до 1,5 тысячи.

В целом расчеты показывают, что двухнедельная поездка семьи из трех человек на Черное море, со всеми расходами вполне может уложиться в 25–30 тыс. рублей.