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Хитрый Китай

Поставки газа в Поднебесную могут обернуться для России огромными убытками

№ 24(58) от 14.06.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Алексей КРАШАКОВ ]

Хитрый Китай
Китай хочет много газа, очень много

 На границах с Китаем затевается грандиозный проект. Россия намерена проложить к азиатскому соседу два газо­провода: один – из Западной Сибири (через Алтай), другой – из Восточной. По двум ниткам самая многочисленная нация будет получать гигантские объемы «голубого топлива» – до 68 млрд. кубометров в год (около половины того, что потребляет население России).

 Таким способом «Газпром» хочет разнообразить свой экспорт газа и меньше зависеть от привередничающих европейцев. Однако «ход конем» грозит обернуться огромными убытками для России. Во-первых, китайцы очень хорошо умеют сбивать цены. Во-вторых, могут вообще отказаться от российских поставок, что при затратах в миллиарды долларов на газопровод обернется тяжелым ударом для отечественной газовой отрасли.

 МЕМОРАНДУМ о строительстве газопроводов в Китай был подписан в прошлом году во время визита президента Владимира Путина в Пекин. Пропускная способность обеих ниток – 60–80 млрд. кубометров в год. Стоимость проекта – около 10 млрд. долларов. Решение было продиктовано последствиями «газовой» войны с Украиной, после которой европейские политики стали делать скандальные заявления, что они хотят частично отказаться от покупок российского газа и будут искать других поставщиков на смену «Газпрому». Россия ответила: не хотите покупать наш газ, мы продадим его на Востоке.

 Теперь, когда шумиха улеглась, стоит оценить, а насколько выгодно России поставлять газ в Китай? Тем более что, по информации «АН», именно китайцы настойчиво пытаются ускорить начало строительства газопровода.

Несговорчивый сосед

 О том, какие угрозы таит китайский проект, рассказывает эксперт отдела исследований газовой отрасли Института проб­лем естественных монополий Алексей Белогорьев.

 Китай, безусловно, является одним из самых лакомых кусков мирового газового рынка, куда стремятся почти все производители. Однако там существует немало подводных камней.

 Прежде всего, опасность для российских поставок газа представляет отказ Китая покупать оговоренные объемы. Китайское руководство славится стремлением заключать соглашения везде, где только можно. Заключает контракты на объемы, в разы превышающие свои потребности.

 Так, за прошедший год Китай уже заключил предварительные соглашения об импорте газа с Казахстаном, Туркменией и Узбекистаном. Каждая страна пообещала восточному соседу до 30 млрд. кубометров в год. Хотя реально все вместе они смогут поставлять к 2015 г. до 40 млрд. кубометров. И этого будет вполне достаточно, чтобы полностью вытеснить россий­ский газ из северо-западных провинций Китая.

 Причем, выбирая между Россией и азиатскими странами, Китай будет закупать трубопроводный газ именно в странах Центральной Азии. Это объясняется желанием Пекина усилить там свое экономическое и политическое влияние.

 Кроме того, под вопросом и рост спроса на газ. В основном потребность на «голубое топливо» будет расти в густонаселенных и промышленно развитых южных районах Китая, очень далеких от России. Туда выгоднее поставлять сжиженный природный газ из стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Они готовы прийти на этот рынок в любой момент – для них «капризы» руководства Китая не так уж важны, потому как судно с сжиженным газом можно перенаправить в любую другую точку мира. Чего не скажешь о владельцах газопроводов, которым надо окупить вложенные в его строительство деньги.

 Вторая опасность – нежелание Пекина покупать газ по установившимся высоким ценам. За Китаем уже закрепилась слава несговорчивого импортера.

 И хотя отказов в исполнении газовых контрактов пока не было, такие случаи имели место в угольной и нефтяной сферах.

 В результате может возникнуть ситуация, как с газопроводом «Голубой поток», проложенным по дну Черного моря в Турцию. Когда строительст­во только начиналось, турки обещали покупать один объем. Однако в процессе прокладки газопровода стало ясно, что Турция будет брать в два раза меньше газа. Проект довели до конца лишь в расчете на то, что трубу можно будет использовать для транспортировки топлива в Южную Европу и Израиль.

 В случае с газопроводом «Алтай» (из Западной Сибири в Китай) ситуация принципиально иная – других покупателей газа на этом направлении нет и не будет. При отказе Китая покупать газ миллиарды долларов окажутся зарытыми в землю.

 Третья опасность – уголь. Основа сегодняшнего газового бума в Китае – озабоченность руководства страны экологическими проблемами, связанными с сжиганием угля. Однако если газ окажется дороже угля в разы, то власти вновь могут сделать ставку на твердое топливо.

Что делать

 ИЗНАЧАЛЬНО идея экс­порта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона родилась из необходимости обеспечить потребителями месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Газ с них нерентабельно перекачивать в европей­скую часть России.

 Однако строительство газопровода «Алтай» с трудом укладывается в эту концепцию. Газ для него будет черпаться из истощающихся месторождений Ямало-Ненецкого округа. Причем в условиях все возрастающего дефицита газа в европейской части страны.

 В таких условиях выгода России сомнительна. Она может получить лишь некоторые кратковременные политические дивиденды. Однако рассчитывать на крупные ответные «дружеские» шаги Пекина, учитывая специфику китайской дипломатии, не стоит. Реальный положительный эффект заключается лишь в давлении на несговорчивых европейских потребителей, который во многом был исчерпан за прошедший год.

 Поэтому первоначальные планы, предполагающие поставку 68 млрд. кубометров газа в год, надо уменьшить до 30 млрд. кубометров. И задействовать лишь восточный маршрут, начав освоение новых месторождений Восточной Сибири.

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