Летняя спячка

Похоже, фондовый рынок впадает в «летнюю спячку». После праздников игроки продемонстрировали низкую торговую активность. Впрочем, и в ближайшее время не стоит ждать сильных движений котировок.

В СРЕДУ к полудню индекс РТС снизился на 0,6% до 1786 пунктов. Причиной послужило снижение индексов на ведущих мировых площадках.

Акции российских компаний двигались разнонаправленно: кто вниз, кто вверх. Но изменения цен были незначительными – в рамках полупроцента. Акция Сбербанка стоила 94 550 руб. (+6,2% к цене размещения), ВТБ – 14,2 коп. (+4,4%), «Роснефти» – 202,6 руб. (-0,2%).

«По сути, на рынке наблюдается боковая тенденция, с колебаниями в диапазоне 1750–1850 пунктов», – говорит аналитик ИК «Атон Лайн» Андрей Верников. От покупок инвесторов удерживают опасения, связанные с грядущими выборами в Думу и возможной коррекцией на мировых фондовых рынках.