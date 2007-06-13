Вкладывать или инвестировать?

На «черный день», по статистике, стараются откладывать средства двое из трех взрослых россиян. Но как обеспечить надежность и доходность инвестиций?

ВАРИАНТОВ ответа на вопрос не так уж и много. Вложения в недвижимость, антиквариат, произведения искусства или футбольные клубы могут позволить себе лишь самые состоятельные наши соотечественники. Услуги по индивидуальному доверительному управлению доступны лишь финансово обеспеченным жителям крупных городов. Так что в большинстве случаев рядовому частному инвестору приходится выбирать между банковским вкладом и паем инвестиционного фонда.

Надежно, как в банке

СУДЯ по статистике, 85% част­ных инвесторов, не мудрствуя лукаво, несут деньги в банк, тогда как паевым инвестфондам доверяет лишь 3% из них. В банках население держит 3400 ­млрд. руб., а в ПИФах – порядка 409 млрд. рублей.

Такое соотношение вызвано не только малой осведомленностью россиян об инвестиционных услугах. Чисто психологически банк – это если и не очень доходно, зато просто, понятно и надежно. Внес деньги на депозит – и через заданный срок получи заранее оговоренный процент. А в худшем случае о возврате ваших средств позаботится государство: уже более трех лет в России действует система обязательного страхования банков­ских вкладов физических лиц.

Правда, перед тем как доверить сбережения банкирам, необходимо взвесить некоторые нюансы. А они есть даже у такого «простого» инструмента.

Так, государственные гарантии по вкладам ограничены по сумме. На 100% защищены депозиты до 100 тыс. руб., на средства сверх этой суммы гарантия составляет 90%. Общий размер выплат вкладчику – не более 400 тыс. рублей. Резюмируя сказанное, если вы разместите 400 тыс. руб. в банке, то при его банкротстве сможете вернуть только 370 тыс. рублей.

Другой нюанс – проценты. За них государство не отвечает. Исключение – когда они начисляются каждый месяц. Тогда доход по процентам считается уже частью вклада и защищается страховкой.

Немаловажная сторона – налогообложение. Вкладчик может стать плательщиком налога на доходы физических лиц. Это случается, когда по рублевым депозитам процент превышает ставку рефинансирования Центробанка (10,5%), а по валютным – 9% годовых. С доходов, превышающих эти пороги, государство забирает 35%. Таким образом, процентная ставка по рублевому вкладу под 12% годовых после налогообложения уменьшается до 11,48%.

Стоит учесть, что не все банковские вклады защищают сбережения от инфляции. По данным Центра макроэкономических исследований БДО Юникон, в 2006 г. только годовые рублевые депозиты принесли доход, превышающий рост цен. Вложения на меньший срок имели отрицательную реальную доходность. То же можно сказать обо всех депозитах в иностранной валюте.

В этом году рублевые вклады останутся самыми выгодными.

За доходами – в ПИФ

В СРАВНЕНИИ с вкладчиками банков пайщики паевых инвестиционных фондов второй год ходят в шоколаде. По данным Национальной лиги управляющих, самые успешные ПИФы добились в 2006 г. реальной доходности инвестиций на уровне 80% годовых. Результаты поза­прошлого года были еще выше – почти 100% годовых.

Так что же, бежать из банка в ПИФ? Не все так просто. Для начала не худо бы четко представлять себе, как устроены инвестиционные фонды.

Любой ПИФ –­ это, по сути, коллективный инвестор, который собирает средства пайщиков и вкладывает их в ценные бумаги – акции и облигации. Вложениями средств фонда занимается управляющая компания, обладающая лицензией Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). И действует она не абы как, а в соответствии с утвержденными ФСФР Правилами доверительного управления. Они определяют, в какие именно активы будут вкладываться собранные средства.

Но фондовый рынок – это стихия. И здесь невозможно предсказать заранее, какой будет цена пая через год, месяц и даже через неделю.

Кроме того, независимо от результата работы фонда с пайщиков взимаются комиссии. Так, при покупке пая инвестором управляющая компания возьмет с него надбавку к цене (обычно до 3%), а при погашении пая удержит в свою пользу скидку (2%). Все эти комиссии с указанием их размера перечисляются в Правилах паевого фонда.

Помимо того, с дохода пайщика взимается 13%-ный налог на доходы физических лиц. В результате акции, которыми владеет ПИФ, могут подорожать, скажем, до 60%. Но с учетом надбавки, скидки и налога прибыль сократится до 40–45%.

И наконец, главный риск для пайщика заключается в том, что удовлетворительный инвестиционный результат никем не гарантирован. Даже в урожайном прошлом году доходность как минимум 50 фондов оказалась ниже, чем процент по вкладу в Сбербанке. А сейчас, когда индексы фондовых бирж в России (РТС и ММВБ) чаще снижаются, чем повышаются, становится очевидным, что доходы пайщиков большинства ПИФов не будут столь же высокими, как в два предыдущих года.

Поэтому инвестиции в фондовый рынок приносят прибыль тем, кто готов расстаться со своими средствами надолго. Лучше не на один год.