Российские банки стали крепче
№ 23(57) от 07.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
АВТОРИТЕТНОЕ международное агентство Standard&Poor’s повысило рейтинг российской банковской системы. Нас перевели из предпоследней девятой группы надежности, где Россия соседствовала с Коста-Рикой, Гватемалой и Уругваем, в компанию к Китаю, Таиланду и Индонезии.
Рейтинг отражает устойчивость системы к кризисам. По мнению агентства, в случае масштабных потрясений надежными окажутся около половины активов российских банков. Повышение рейтинга принесет им выгоду – международные кредиты станут дешевле.
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