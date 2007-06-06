Российские банки стали крепче

АВТОРИТЕТНОЕ международное агентство Standard&Poor’s повысило рейтинг российской банковской системы. Нас перевели из предпоследней девятой группы надежности, где Россия соседствовала с Коста-Рикой, Гватемалой и Уругваем, в компанию к Китаю, Таиланду и Индонезии.

Рейтинг отражает устойчивость системы к кризисам. По мнению агентства, в случае масштабных по­трясений надежными окажутся около половины активов российских банков. Повышение рейтинга принесет им выгоду – международные кредиты станут дешевле.