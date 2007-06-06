Кассовые аппараты отменят

ПРАВИТЕЛЬСТВО обещает подарок малому бизнесу – отмену кассовых аппаратов для предприятий, которые платят вмененный налог. По словам премь­ер-министра Михаила Фрадкова, в ближайшее время будет принят соответ­ствующий закон.

Из-за содержания кассовых аппаратов малый бизнес несет огромные издержки, ежегодно теряя 20 млрд. рублей. Хотя налог они платят фиксированный – независимо от результатов деятельности. Поблажки коснутся небольших заведений общественного питания, автосервисов, мелких розничных торговцев.



