Кассовые аппараты отменят
№ 23(57) от 07.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПРАВИТЕЛЬСТВО обещает подарок малому бизнесу – отмену кассовых аппаратов для предприятий, которые платят вмененный налог. По словам премьер-министра Михаила Фрадкова, в ближайшее время будет принят соответствующий закон.
Из-за содержания кассовых аппаратов малый бизнес несет огромные издержки, ежегодно теряя 20 млрд. рублей. Хотя налог они платят фиксированный – независимо от результатов деятельности. Поблажки коснутся небольших заведений общественного питания, автосервисов, мелких розничных торговцев.
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