Поддельную водку ловят по SMS
№ 23(57) от 07.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПРОИЗВОДИТЕЛИ алкоголя придумали оригинальную систему моментальной проверки своей продукции на подлинность.
С конца лета московский завод «Кристалл» и ростовская «Регата» будут клеить на все свои бутылки этикетку со специальным кодом. Покупатель сможет прямо у прилавка стереть защитный слой и, отправив код по SMS, получить в ответ сообщение, подтверждающее подлинность водки.
Огорчает лишь, что услуга платная. SMS в адрес «Регаты» обойдется в 2,4 руб. без НДС. «Кристалл» пока не уточнил стоимость сообщений.
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