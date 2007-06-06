Поддельную водку ловят по SMS

ПРОИЗВОДИТЕЛИ алкоголя придумали оригинальную систему моментальной проверки своей продукции на подлинность.

С конца лета московский завод «Кристалл» и ростовская «Регата» будут клеить на все свои бутылки этикетку со специальным кодом. Покупатель сможет прямо у прилавка стереть защитный слой и, отправив код по SMS, получить в ответ сообщение, подтверждающее подлинность водки.

Огорчает лишь, что услуга платная. SMS в адрес «Регаты» обойдется в 2,4 руб. без НДС. «Кристалл» пока не уточнил стоимость сообщений.



