Ориентир – на президента

Затяжное падение на российском рынке сменилось энергичным отскоком вверх. Индекс РТС вернулся на уровни начала мая, достигнув во вторник 1834 пункта.

ПРИЧИН несколько. Китайские биржи начали восстанавливаться после недавнего обвала. Западные рынки продолжают расти. Кроме того, котировки нефти снова поднялись выше 70 долл. за баррель на фоне резких заявлений Ирана.

Однако оптимизм у игроков пока очень осторожный. По мнению аналитика «Дойче ОФГ» Алексея Заботкина, российские акции на этой неделе продолжат расти. Но в случае негативной реакции Запада на заявления россий­ского президента подъем будет незначительным.

Вдобавок к этому аналитики опасаются, что инвесторы на американ­ском рынке вскоре захотят фиксировать прибыль, что приведет к снижению котировок на всех мировых площадках.

«С середины апреля американский индекс S&P 500 устанавливает рекорды один за другим. Поэтому крепнут опасения, что скоро рост сменится падением», – говорит аналитик «Атон Лайна» Андрей Верников.

Наиболее выгодная сейчас стратегия – выборочно приобретать наиболее перспективные акции. Так, крупные инвестбанки, сохраняя настороженный взгляд в целом на рынок, повышают рекомендации по отдельным компаниям. В числе перспективных числятся РАО «ЕЭС», «Норильский никель».

Стоимость паев

ПИФ

Стоимость пая, руб. (на 07.06.07)

Доход/Убыток с начала года, %

Альфа-Капитал Акции

3856,91

7,35 БКС – Фонд Голубых Фишек 2263,69

-0,69 КИТ – Российская нефть

2596,08

-16,23 КИТ – Фонд акций

2339,04

-0,81 Петр Багратион

33212,13

-3,69 Петр Столыпин

873,41

1,51 Тройка Диалог – Добрыня Никитич

8146,85

-1,48



Источник: www.prodengi.ru, данные УК