Давос отныне там

Проигнорировав экономические форумы в Давосе и Лондоне, россий­ские чиновники не прогадали. В этом году в Санкт-Петербург с 8 по 10 июня приедет гостей в два раза больше, чем в прошлом. Среди них – не менее 25 глав государств и правительств. Будет тяжелый десант от международного бизнеса, например президент «Бритиш Петролеум» Тони Хэйворт и экс-президент Всемирного банка, председатель консультационного совета «Ситигрупп» Джеймс Вулфенсон. Почти в полном составе покажут себя капитаны российского бизнеса.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ почувствовали близость экономического форума за две недели до его начала, когда на ремонт закрыли Большой проспект Васильевского острова. Эта самая широкая улица Европы ведет от центра города в «Ленэкспо», где 8 июня начнет работу форум.

Дорогу из международного аэропорта «Пулково-2» уже с 30 мая охраняли милиционеры. Хотя самолеты с гостями прибывать в Петербург еще не начали.

Ожидается, что прилетит около 250 чартеров с участниками форума, не считая тех, кто прибудет обычными рейсами. Проживать они будут на 11-палубном теплоходе «Виктория», который организаторы арендовали у эстонской судоходной компании «Таллинк». От лайнера многочисленные катера, яхты и лодки будут доставлять гостей в центр Петербурга водным путем.

Поскольку гостей приедет намного больше, чем в прошлом году, то и бюджет мероприятия возрос в полтора раза и достиг 500 млн. рублей. Президент В. Путин будет работать на форуме в субботу и воскресенье: у него запланированы встречи с главой ВТО Паскалем Лами и еврокомиссаром по внешней торговле Петером Мандельсоном, главами крупнейших международных компаний Chevron, Shell, BP и т.п.

Форум начнется со сценариев экономического развития России до 2020 года. Своими прогнозами поделятся первый вице-премьер Сергей Иванов и известный экономист Егор Гайдар. А взгляд со стороны выскажет экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон.

Воспользовавшись большим количеством влиятельных иностранных гостей, Россия проведет презентацию проекта «Сочи-2014» по подготовке к Олимпийским играм. После этого специальная комиссия отберет проекты, претендующие на государственную поддержку из средств Инвестиционного фонда.

Ожидается подписание десяти соглашений по созданию совместных производств. Один из них – договор с компанией Suzuki о строительстве автозавода в районе Шушар (Ленобласть). Также будет объявлено об инвестициях в Калужскую область компаний Volvo и Samsung. Серьезные финансовые вливания получат Калмыкия и Ульяновская область, но названия фирм-партнеров пока не разглашаются.

Вообще от обилия «весомых» участ­ников может зарябить в глазах. На форуме будет глава «Базэла» Олег Дерипаска, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, хозяин «Реновы» Виктор Вексельберг, предправления РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс, президент РСПП Александр Шохин, гендиректор «Аэрофлота» Валерий Окулов, глава компании «Сухой» Михаил Погосян и многие другие.

Распишет успехи российской экономики почти весь министерский корпус: Герман Греф, Алексей Кудрин, Виктор Христенко.

Также широкой палитрой представлен иностранный бизнес. Это «Кока-кола», «Нестле», «МЕТРО», «Боинг», «Интел», «Хьюлит Паккард», «Дойче банк», шведская «Теленор», «Скания», «Бомбардье».

Культурная программа для гостей держится в секрете. Официально подтверждено только то, что в Мариинском театре для них готовится специальное выступление. По слухам, на площади Морской Славы создадут гигантский искусственный каток, на котором покажут свое искусство ведущие фигуристы мира. Вечерний прием от имени губернатора В. Матвиенко запланирован на последний день работы форума.

Не забыли организаторы и про простых петербуржцев. Для них 8 июня на Дворцовой площади состоится бесплатный концерт групп Bee Gees и Scorpions.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЕМЬЕР-министр Михаил Фрадков: «Форум – событие не рядовое. На него приедет много участников и гостей. У нас сверхожидания от этого форума в связи с тем, что сами не поехали в Давос и Лондон».