Оцифрованный отпуск

Возможности портативной цифровой техники резко расширились. Теперь можно взять с собой на отдых огромную коллекцию музыки, гигантскую библиотеку в тысячи книг или полное собрание любимых фильмов и телесериалов. И все это поместится в кармане рубашки. Мало кто едет на курорт, не прихватив с собой хотя бы фотоаппарат или видеокамеру. Скорее всего, это будет цифровая модель – время пленочных камер прошло. Да и цифровая техника постоянно дешевеет, а возможностей у нее только прибавляется. В нынешнем году появились сразу несколько компактных цифровых камер (так называемых мыльниц) с функциями, которые раньше встречались только в дорогих профессиональных аппаратах. Например, Sony DSC-T10 и Panasonic Lumix DMC-TZ2, несмотря на свои размеры, сравнимые с кредитной карточкой. Они обзавелись системой оптической стабилизации изображения. Это спасает от «смазанных» снимков. Некоторые фирмы пошли дальше. Их камеры становятся все «умнее». «Искусственный интеллект», встроенный в фотоаппараты Samsung Digimax i70 и Canon Digital IXUS 850IS, анализирует содержание фотографий. Например, если в кадре лицо, фотоаппарат сам выберет режим вспышки, исключающий эффект «красных глаз», и установит такой цветовой баланс, при котором лица выглядят наиболее естественно. Если снимают спортивные сцены, камера поймет это и включит режим автоматического слежения за движущимися объектами. А когда на фотоаппарат надевают специальный футляр для подводной съемки, он перестраивает оптику так, чтобы получать как можно более качественные снимки в сложных условиях подводного мира. А тонкому и компактному фотоаппарату Olympus mju770 не нужен даже футляр – с ним можно нырять на 10 метров. Он выдерживает падение с 15-метровой высоты. До недавнего времени покупателей цифровой техники останавливала высокая цена карточек памяти, на которых хранится информация.

«Наладонный компьютер» вмещает 2000 романов. Столько человек в среднем прочитывает за всю жизнь.

Сейчас такая память резко подешевела. Карточку на 2 гигабайта можно купить за 500 рублей, 4-гигабайт­ная карта стоит от тысячи рублей. Четыре гигабайта вмещают около 2 тысяч фотографий (55 обычных пленок!) или 3–6 часов видео. Не обойтись на отдыхе и без музыки. Любителям постоянно слушать композиции стоит обратить внимание на устройства, в которых используются не карточки памяти, а миниатюрные винчестеры. Их емкость значительно выше, а цена информации в пересчете на гигабайт – более низкая. Например, портативный плеер Apple iPod Video при толщине 14 миллиметров и весе 150 грамм вмещает до 80 гигабайт информации. Это более 10 тыс. музыкальных композиций или около 100 фильмов. Этой малюткой размером с сотовый телефон удобно пользоваться на пляже или во время длинного перелета – заряда батареи хватит на 5 часов просмотра видео. Кроме музыки и видео в отпуске не помешает хорошая книжка. Взятый на отдых роман может быстро закончиться. В такой ситуации поможет «наладонный компьютер» – машинка с экраном размером около 10 см. Аппарат с картой памяти вмещает в себя 2 тысячи романов, равных по объему «Войне и миру». По статистике, такое количество книг в среднем человек прочитывает за всю жизнь. Впрочем, сейчас классические наладонные компьютеры продаются все хуже. Покупатели предпочитают «коммуникаторы». Вершина технического прогресса в этой области – модель E-Ten Glofish X500+. Телефон весом 150 граммов и толщиной 15 миллиметров вместил мощный процессор, способный проигрывать и записывать музыку и видео, три модуля беспроводной связи, FM-радио, 2-мегапиксельную камеру и даже систему спутниковой навигации – GPS. GPS незаменим для тех, кто путешествует на автомобиле. Коммуникатор, в память которого помещаются очень подробные карты любого города и любой страны, не только покажет с точностью до метра, где именно вы находитесь, но и рассчитает оптимальный маршрут и напомнит (в том числе – голосом), чтобы вы не пропустили нужный поворот. По карте вы сможете узнать, какие вам встретятся по дороге кафе, магазины и т.д. А модуль телефонной связи позволяет компьютеру загружать обновления информации и даже карты дорожных пробок. Единственный недостаток этого коммуникатора – цена, которая начинается от 20 тыс. рублей. Те, кто не хочет загромождать карманы множеством сложных устройств, и для чтения, и для съемки, и для прослушивания музыки могут пользоваться… сотовым телефоном. Аппарат-трансформер Nokia N93 по желанию хозяина превращается в фотоаппарат или видеокамеру, наладонный компьютер и даже в портативный телевизор. Пока стоимость таких решений очень высока. Но учитывая, как быстро растут возможности «мобильников» и как резво они при этом дешевеют, не исключено, что скоро телефоны станут единственным электронным устройством, которое понадобится в отпуске