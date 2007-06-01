Обувной промышленности подписан смертный приговор

ОБУВНАЯ индустрия пополнила ряды тех, кому придется несладко после вступления страны в ВТО. Минэкономразвития согласилось резко снизить пошлины на импорт­ную обувь. К 2011 г. они уменьшатся почти в 2 раза: с нынешних 15% от таможенной стоимости до 7,8%. Российские производители обуви в панике. Они уверены, что это «угробит» наших обувщиков, которые проиграют китайцам в ценовой конкуренции.

Недавно «АН» писали об успехах обувной промышленности, в которой рост производства в прошлом году составил 17%. Отечественные обувщики изготовили 52 млн. пар обуви и стали потихоньку отвоевывать долю рынка у импортной продукции.

Однако наш кусок пирога в 13% вскоре будет уменьшаться. Снижение пошлин расчистит путь для дешевой обуви из Китая, себестоимость которой там составляет порядка 20 долл. за мужские ботинки, 40 долл. – за женские сапоги из натуральной кожи. Выжить смогут лишь крупные отечественные предприятия, которые перенесут производст­во в Китай по примеру американских обувных компаний. Останутся на плаву и фирмы, изготавливающие дорогую и специализированную обувь.