Обувной промышленности подписан смертный приговор
№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Недавно «АН» писали об успехах обувной промышленности, в которой рост производства в прошлом году составил 17%. Отечественные обувщики изготовили 52 млн. пар обуви и стали потихоньку отвоевывать долю рынка у импортной продукции.
Однако наш кусок пирога в 13% вскоре будет уменьшаться. Снижение пошлин расчистит путь для дешевой обуви из Китая, себестоимость которой там составляет порядка 20 долл. за мужские ботинки, 40 долл. – за женские сапоги из натуральной кожи. Выжить смогут лишь крупные отечественные предприятия, которые перенесут производство в Китай по примеру американских обувных компаний. Останутся на плаву и фирмы, изготавливающие дорогую и специализированную обувь.
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