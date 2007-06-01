Российских жуликов ждет «китайская казнь»

конт­рольно-ревизионных

ОДНА из тем встречи – борьба с коррупцией. «В Китае есть чему поучиться. Там к коррупционерам применяются более жест­кие меры, чем в России. Вы сами знаете какие», – пошутил Сергей Степашин. Впрочем, несмотря на дружественную обстановку, в которой проходила встреча главных аудиторов, в ходе мероприятия был обсужден широкий круг серьезных вопросов. По многим из них достигнуты договоренности.

В частности, в Китае создана отлаженная система по борьбе с коррупцией – в нее вовлечены многие ведомства, которые тесно взаимодействуют между собой. Этой же концепции намерена придерживаться и российская Счетная палата, которая уже укрепляет свои связи с Генпрокуратурой и ФСБ.

Кроме того, китайцы пообещали рассказать Сергею Степашину, как они контролировали расходование денег, выделенных на подготовку к Олимпиаде-2008 в Пекине. На нее были затрачены огромные средства – порядка 18 млрд. долларов. Так что России, которая претендует на проведение в Сочи Олимпиады-2014, полезно изучить опыт китайских коллег. Как-никак, мы тоже планируем вложить в ее подготовку немало денег – 12 млрд. долларов.

Важное решение было принято по развитию отношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В 2009 г. стороны договорились провести заседание высших органов финансового контроля ШОС по вопросам оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Передача опыта предполагает прежде всего обмен кадрами. В этой связи Сергей Степашин похвалился тем, что в этом году создана первая в России Выс­шая школа аудита. Ее организаторы – Счетная палата и Московский государственный университет им. Ломоносова.

А для активизации сотрудничества обоих счетных органов Сергей Степашин предложил Ли Цзиньхуа организовать совместную проверку средств, выделенных Китаем на восстановление природоохранных ресурсов Амура. Речь идет о 2 млрд. долларов. Китайское руководство в последнее время очень озабочено экологическими проблемами и тратит на эти цели немалые деньги.