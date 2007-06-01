Российских жуликов ждет «китайская казнь»
№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]
ОДНА из тем встречи – борьба с коррупцией. «В Китае есть чему поучиться. Там к коррупционерам применяются более жесткие меры, чем в России. Вы сами знаете какие», – пошутил Сергей Степашин. Впрочем, несмотря на дружественную обстановку, в которой проходила встреча главных аудиторов, в ходе мероприятия был обсужден широкий круг серьезных вопросов. По многим из них достигнуты договоренности.
В частности, в Китае создана отлаженная система по борьбе с коррупцией – в нее вовлечены многие ведомства, которые тесно взаимодействуют между собой. Этой же концепции намерена придерживаться и российская Счетная палата, которая уже укрепляет свои связи с Генпрокуратурой и ФСБ.
Кроме того, китайцы пообещали рассказать Сергею Степашину, как они контролировали расходование денег, выделенных на подготовку к
Важное решение было принято по развитию отношений в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В 2009 г. стороны договорились провести заседание высших органов финансового контроля ШОС по вопросам оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Передача опыта предполагает прежде всего обмен кадрами. В этой связи Сергей Степашин похвалился тем, что в этом году создана первая в России Высшая школа аудита. Ее организаторы – Счетная палата и Московский государственный университет им. Ломоносова.
А для активизации сотрудничества обоих счетных органов Сергей Степашин предложил Ли Цзиньхуа организовать совместную проверку средств, выделенных Китаем на восстановление природоохранных ресурсов Амура. Речь идет о 2 млрд. долларов. Китайское руководство в последнее время очень озабочено экологическими проблемами и тратит на эти цели немалые деньги.
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