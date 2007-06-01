Рухнули
№ 22(56) от 31.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ВО ВТОРНИК индекс РТС достиг 1737 пунктов, снизившись на 1,8%. Лидерами падения стали Сбербанк (-3,2%), «Норильский никель» (-3,9%), РАО «ЕЭС» (-3,1%). Даже хорошие новости с основных мировых площадок не помогли – российская биржа шла наперекор остальным. «Причина в том, что западные инвесторы покидают российский рынок. За 5 недель они вывели свыше 250 млн. долл.», – констатирует аналитик ИК «Тройка Диалог» Надежда Утенкова. Их пугают политическая неопределенность в России и обострение отношений с Западом.
Масла в огонь подлил Китай, который повысил налог на сделки с акциями в три раза, чтобы не допустить «пузыря» на собственной бирже. И в среду утром Шанхайский индекс рухнул на 6%, спровоцировав в России новую волну продаж.
В результате сотни тысяч россиян, участвовавших в народных IPO «Роснефти» и Сбербанка, с унынием подсчитывали убытки, наблюдая, как акции их компаний опустились ниже цены размещения. Акция «Роснефти» достигла 197 руб., хотя в июле 2006 г. была продана населению по 203 руб., Сбербанка – 87 500 руб. (в марте 2007 г. – по 89 000 руб.).
По мнению Надежды Утенковой из «Тройки Диалог», в ближайшие дни снижение продолжится. Если индекс РТС опустится ниже 1700 пунктов, то дальше поддержку рынок будет искать на уровне 1620 пунктов. Там, скорее всего, и будет донышко. «Акции станут слишком привлекательными для покупки, и жадность пересилит опасения», – говорит аналитик. А начальник аналитического управления БД «Открытие» Халиль Шехмаметьев считает, что дно инвесторы могут нащупать на уровне 1670 пунктов.
Алексей КРАШАКОВ
|Стоимость паев
|ПИФ
Стоимость пая,
руб. (на 31.05.07)
Доход/Убыток
с начала года, %
|Альфа-Капитал Акции
|3737,15
|4,01
|КИТ – Российская нефть
|2549,10
|-17,75
|КИТ – Фонд акций
|2303,53
|-2,32
|Петр Багратион
|32394,57
|-6,06
|Петр Столыпин
|853,98
|-0,75
|Тройка Диалог – Добрыня Никитич
|7780,37
|-5,92
|Источник: www.prodengi.ru, данные УК
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