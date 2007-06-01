Волна снижения полностью захлестнула российский фондовый рынок. Западные игроки уходят, оставляя после себя падающие котировки российских компаний. За прошедшую неделю рынок просел на 8%.

ВО ВТОРНИК индекс РТС достиг 1737 пунктов, снизившись на 1,8%. Лидерами падения стали Сбербанк (-3,2%), «Норильский никель» (-3,9%), РАО «ЕЭС» (-3,1%). Даже хорошие новости с основных мировых площадок не помогли – российская биржа шла наперекор остальным. «Причина в том, что западные инвесторы покидают российский рынок. За 5 недель они вывели свыше 250 млн. долл.», – констатирует аналитик ИК «Тройка Диалог» Надежда Утенкова. Их пугают политическая неопределенность в России и обострение отношений с Западом.

Масла в огонь подлил Китай, который повысил налог на сделки с акциями в три раза, чтобы не допустить «пузыря» на собст­венной бирже. И в среду утром Шанхайский индекс рухнул на 6%, спровоцировав в России новую волну продаж.

В результате сотни тысяч россиян, участвовавших в народных IPO «Роснефти» и Сбербанка, с унынием подсчитывали убытки, наблюдая, как акции их компаний опустились ниже цены размещения. Акция «Роснефти» достигла 197 руб., хотя в июле 2006 г. была продана населению по 203 руб., Сбербанка – 87 500 руб. (в марте 2007 г. – по 89 000 руб.).

По мнению Надежды Утенковой из «Тройки Диалог», в ближайшие дни снижение продолжится. Если индекс РТС опустится ниже 1700 пунктов, то дальше поддержку рынок будет искать на уровне 1620 пунктов. Там, скорее всего, и будет донышко. «Акции станут слишком привлекательными для покупки, и жадность пересилит опасения», – говорит аналитик. А начальник аналитического управления БД «Открытие» Халиль Шехмаметьев считает, что дно инвесторы могут нащупать на уровне 1670 пунктов.

Алексей КРАШАКОВ





Стоимость паев ПИФ

Стоимость пая, руб. (на 31.05.07)



Доход/Убыток с начала года, %



Альфа-Капитал Акции 3737,15 4,01 КИТ – Российская нефть 2549,10 -17,75 КИТ – Фонд акций 2303,53 -2,32 Петр Багратион 32394,57 -6,06 Петр Столыпин 853,98 -0,75 Тройка Диалог – Добрыня Никитич 7780,37 -5,92 Источник: www.prodengi.ru, данные УК





