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Бюджет предвыборных страстей

№ 22(56) от 31.05.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 Трехлетний финансовый план страны прошел в Госдуме первое чтение. Документ по традиции представил министр финансов Алексей Кудрин. И хотя бюджетные чтения уже давно не являются для министра политическим испытанием, было заметно, что на сей раз он выглядит особенно сияющим.

 ВПРОЧЕМ, и доклад Алексея Кудрина (как и все его последние заявления о бюджете 2008, 2009, 2010) был преисполнен оптимистических прогнозов и констатаций. Новый главный финансовый закон он окрестил бюджетом «диверсификации российской экономики». Что означает ее поэтапный переход от нефтяного прироста к приросту промышленному.

 – Сегодняшнее рассмотрение бюджета – историческое. Мы лучше будем планировать нашу жизнь, и, конечно, это повышает наши возможности,  – уверенно рапортовал глава Минфина.

 По его словам, в этом году ожидается более 30 млрд. долл. прямых инвестиций в нашу экономику. А к 2010 году этот показатель составит свыше 44 млрд. долларов. Постепенно снижается инфляция, норму которой через три года планируется свести «не выше, чем к 6%».

 По прогнозу правительства, в 2010 году численность бедного населения составит «всего 15 млн. человек» против 30 млн. в 2003 году. Таким образом, доля бедного населения сократится почти вдвое, с 20,4 до 10,7%. Средняя зарплата к 2010 году увеличится до 20 тыс. 815 руб., с 10 тыс. 728 руб. в 2006 году.

 Бюджетные доходы и расходы к последнему году «трехлетки» обещают сравняться, достигнув 8 трлн. 89 млрд.
рублей. И на это министр возлагает особые надежды.

 – Мы создадим беспрофицитный бюджет, и таким образом все доходы, полученные в 2010 году, будут направлены на расходы.

 Но и после такого ура-доклада «за» проект бюджета голосовала лишь фракция «Единая Россия». Однако и центристам не понравились расчеты правительства в части повышения зарплат и пенсий. Министр признался, что пенсии за три года увеличатся лишь на треть. А минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется сравнять с прожиточным минимумом только к 2011 году.
 Неудивительно, что левая оппозиция и либерал-демократы проект Кудрина отвергли. Владимир Жириновский попытался пристыдить коллег-центристов. По его словам, значительный рост финансирования болевых соцстатей заложен лишь в бюджет-2008, как в бюджет «выборного года». По мнению Жириновского, «это не экономика», а предвыборная фикция. А глава КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе предсказал провал нацпроектов уже в следующем году. По его мнению, наибольшее разочарование должно постигнуть вице-премьера правительства (и нацпроектного куратора) Дмитрия Медведева.

 – Говорили, что нацпроекты стоят 170 млрд. рублей, а Кудрин на них выделил в 3 раза меньше – всего 55 млрд. Врачи общей практики снова не досчитаются, – убеждал лидер компартии.

 Вице-спикер Думы Вячеслав Володин попенял оппозиции за безучастность и популизм и настаивал на прямо противоположных аргументах. 

 – Решаются проблемы, о которых говорили годами: ремонт, строительство жилья. Существенно увеличивается зарплата учителям и врачам. Впервые решается проб­лема по финансированию дорожного хозяйства...

 Но основные бюджетные баталии – впереди. Постатейное обсуждение бюджета во втором чтении запланировано на 29 июня. В практическом смысле ждать от него ничего не стоит. (Решений «нулевого чтения» никто не отменял.) Но предвыборные условия, как известно, диктуют особые правила полемической борьбы.

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