//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 26.08 15:09 Путин раскритиковал темпы роста российской экономики
- 25.08 21:49 В Киеве заявили о снижении объемов поставок дизеля из РФ
- 24.08 20:08 CША направили в Китай 12 млн баррелей нефти на шести танкерах
- 24.08 10:38 Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиентов
- Питье, которое поможет защититься от онкологии
- Экономика / Все новости >>
Время прозрачных ставок
Банки начали раскрывать реальную стоимость кредитов
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин УВАРОВ ]
Эффективность ставок
ВРЕМЯ дополнительных комиссий, незаметно делающих кредит дороже, уходит в прошлое. Одной из первых ласточек прозрачной политики стала новая «карточная» программа банка «Русский Стандарт». Банк изменил условия кредитования по кредитным картам, отказавшись от ежемесячных комиссий и одновременно значительно снизив процентные ставки. Для клиентов это означает, что если в рекламном проспекте написано «22% годовых», значит, ровно столько и придется заплатить.
Следующим шагом «Русского Стандарта» стало раскрытие информации о реальных эффективных ставках по кредитам. С 1 мая, опередив график на два месяца, банк начал указывать эту информацию в договорах.
Что это дает клиентам? Данные об «эффективной ставке» позволяют без лишних расспросов и подсчетов моментально узнать стоимость кредита. А поскольку она подсчитывается по единой формуле, разработанной ЦБ, все банки оказываются в одинаковых условиях. В этих условиях потребителям становится значительно проще выбрать подходящий кредит, сравнивая разные предложения.
Впрочем, пока новые правила не вступили в силу, некоторые банки продолжают пользоваться ситуацией. Например, указывают в рекламе проценты по кредитам, которые заметно ниже, чем у конкурентов. Но в реальности ежемесячные комиссии удорожают эти процентные ставки в разы. Информация об этих дополнительных платежах, как правило, набрана мелким шрифтом и умело запрятана в самые незаметные уголки документа. Когда «неприметные циферки» складываются воедино, заявленные в рекламе
Куда смотреть?
КАК выглядит на практике «раскрытие эффективной ставки»? Корреспонденты «Аргументов неделi» несколько опередили события, отправившись в пункт розничного кредитования банка «Русский Стандарт», расположенный в одном из столичных торговых центров.
В этот день клиент к банкирам шел валом. За несколько часов, которые мы провели в торговом центре, девушки за стойкой «Русского Стандарта» оформили около 20 договоров.
Первым делом мы поинтересовались, как выглядит график платежей, который подписывает клиент. У «Русского Стандарта» он состоит из двух страниц. На первой - подробная таблица платежей. Вторая целиком посвящена «эффективной процентной ставке». Информацию о ней банк не прячет - напротив, нужно расписаться на второй странице, посреди которой крупным шрифтом выведена цифра с реальным процентом.
Правда, пока что клиентов больше интересует не величина эффективной ставки, а размер месячных платежей. Почему? «Я хочу видеть реальные суммы, формула сложна для понимания, - объясняет менеджер среднего звена Владимир, только что получивший кредит в «Русском Стандарте». - Я занял у банка 12 800 рублей. В графике видно, что каждый месяц нужно платить 1400 рублей. Затем заглядываю в графу «итого» и узнаю, что в конечном счете отдам банку 14 300 рублей. Переплачу полторы тысячи. Меня это устраивает. Сколько это составляет в годовых - это мне менее интересно».
Но знать это не помешает. По экспертным расчетам, опубликованным во влиятельной газете «Коммерсант», у «Хоум Кредит анд Финанс банка» по
В кредитовании наличными разница меньше, но зазор между декларируемым и реальным процентами все равно впечатляет. Банк МБРР обещает выдавать потребительские кредиты под 16%, но эффективная ставка по ним - 30,1%. У банка «Траст» - 17,5% превращаются в 46,6%.
«Когда речь идет о потребительском кредитовании, знать реальные эффективные ставки особенно важно, - объясняет генеральный директор Центра экономического анализа агентства «Интерфакс» Михаил Матовников. - Условия по кредитам очень разные, даже сами банки порой путаются в множестве придуманных ими скрытых комиссий».
Возможность сравнивать кредиты появится уже через месяц. По мнению аналитиков, рынок станет прозрачнее, а банки - более открытыми. Комиссии будут отмирать - они станут пугающе явными для клиентов. А заодно, по всей видимости, начнут снижаться и ставки по кредитам - люди откажутся брать слишком дорогие кредиты.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
//В мире
Трамп уверен, что Россия готова вернуться в G8, но Путин не будет об этом просить
//новости партнеров
Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»
//Общество
Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//Новости партнеров
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Новости партнеров
//В мире
Пользователи сети высмеяли платье Мелании Трамп, в котором она прибыла на саммит G7
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать