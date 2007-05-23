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Время прозрачных ставок

Банки начали раскрывать реальную стоимость кредитов

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин УВАРОВ ]

Время прозрачных ставок
Банки пошли навстречу клиентам
  С 1 июля одной «банковской тайной» становится меньше. После многолетних дискуссий ЦБ обязал банкиров указывать в договорах реальную стоимость кредита - так называемую эффективную процентную ставку. Банкам придется играть по новым правилам, и победителем выйдет тот, кто поставит на открытость, предложив клиентам прозрачные условия удобных кредитов. Банки уже включились в эту борьбу.

Эффективность ставок

 ВРЕМЯ дополнительных комиссий, незаметно делающих кредит дороже, уходит в прошлое. Одной из первых ласточек прозрачной политики стала новая «карточная» программа банка «Русский Стандарт». Банк изменил условия кредитования по кредитным картам, отказавшись от ежемесячных комиссий и одновременно значительно снизив процентные ставки. Для клиентов это означает, что если в рекламном проспекте написано «22% годовых», значит, ровно столько и придется заплатить.

   Следующим шагом «Русского Стандарта» стало раскрытие информации о реальных эффективных ставках по кредитам. С 1 мая, опередив график на два месяца, банк начал указывать эту информацию в договорах.

   Что это дает клиентам? Данные об «эффективной ставке» позволяют без лишних расспросов и подсчетов моментально узнать стоимость кредита. А поскольку она подсчитывается по единой формуле, разработанной ЦБ, все банки оказываются в одинаковых условиях. В этих условиях потребителям становится значительно проще выбрать подходящий кредит, сравнивая разные предложения.

   Впрочем, пока новые правила не вступили в силу, некоторые банки продолжают пользоваться ситуацией. Например, указывают в рекламе проценты по кредитам, которые заметно ниже, чем у конкурентов. Но в реальности ежемесячные комиссии удорожают эти процентные ставки в разы. Информация об этих дополнительных платежах, как правило, набрана мелким шрифтом и умело запрятана в самые незаметные уголки документа. Когда «неприметные циферки» складываются воедино, заявленные в рекламе 20-30% годовых могут превратиться в 50, а то и 90% годовых. И только с 1 июля проделывать такие трюки станет практически невозможно.

Куда смотреть?

   КАК выглядит на практике «раскрытие эффективной ставки»? Корреспонденты «Аргументов неделi» несколько опередили события, отправившись в пункт розничного кредитования банка «Русский Стандарт», расположенный в одном из столичных торговых центров.

   В этот день клиент к банкирам шел валом. За несколько часов, которые мы провели в торговом центре, девушки за стойкой «Русского Стандарта» оформили около 20 договоров.

   Первым делом мы поинтересовались, как выглядит график платежей, который подписывает клиент. У «Русского Стандарта» он состоит из двух страниц. На первой - подробная таблица платежей. Вторая целиком посвящена «эффективной процентной ставке». Информацию о ней банк не прячет - напротив, нужно расписаться на второй странице, посреди которой крупным шрифтом выведена цифра с реальным процентом.

   Правда, пока что клиентов больше интересует не величина эффективной ставки, а размер месячных платежей. Почему? «Я хочу видеть реальные суммы, формула сложна для понимания, - объясняет менеджер среднего звена Владимир, только что получивший кредит в «Русском Стандарте». - Я занял у банка 12 800 рублей. В графике видно, что каждый месяц нужно платить 1400 рублей. Затем заглядываю в графу «итого» и узнаю, что в конечном счете отдам банку 14 300 рублей. Переплачу полторы тысячи. Меня это устраивает. Сколько это составляет в годовых - это мне менее интересно».

   Но знать это не помешает. По экспертным расчетам, опубликованным во влиятельной газете «Коммерсант», у «Хоум Кредит анд Финанс банка» по экспресс-кредитам в рублях заявлена ставка в 28,5% годовых, а «эффективная» доходит до 92,8%. «ДжиИ Мани банк» декларирует цену экспресс-кредита в 25%, на деле это оборачивается 76,5% эффективной ставки. «СКБ-банк» обещает выдавать «быстрые» кредиты под 14%, но эффективная ставка у него - 85%.

   В кредитовании наличными разница меньше, но зазор между декларируемым и реальным процентами все равно впечатляет. Банк МБРР обещает выдавать потребительские кредиты под 16%, но эффективная ставка по ним - 30,1%. У банка «Траст» - 17,5% превращаются в 46,6%.

   «Когда речь идет о потребительском кредитовании, знать реальные эффективные ставки особенно важно, - объясняет генеральный директор Центра экономического анализа агентства «Интерфакс» Михаил Матовников. - Условия по кредитам очень разные, даже сами банки порой путаются в множестве придуманных ими скрытых комиссий».

   Возможность сравнивать кредиты появится уже через месяц. По мнению аналитиков, рынок станет прозрачнее, а банки - более открытыми. Комиссии будут отмирать - они станут пугающе явными для клиентов. А заодно, по всей видимости, начнут снижаться и ставки по кредитам - люди откажутся брать слишком дорогие кредиты.

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