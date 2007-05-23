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Насколько дешевы «дешевые» авиалинии

Билеты на самолет за 500 рублей. В чем подвох?

№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

 Можно ли верить рекламе, предлагающей слетать из Москвы в Петербург за 500 рублей или в Сочи – за 900 рублей? «Аргументы неделi» выясняли, насколько в действительности дешевы российские «бюджетные авиаперевозчики».

 В ЕВРОПЕ авиакомпании с низкими ценами в 20–50 евро за билет перевозят каждого второго пассажира. Правда, за дешевизну приходится жертвовать удобством. Бесплатной еды на борту нет, расстояние между креслами в салоне уплотнено до предела. Время вылета может быть перенесено на сутки и более.

 В России бюджетное направление только развивается. Регулярные перелеты по цене, сравнимой со стоимостью билета в плацкартном вагоне поезда, есть только у двух авиакомпаний: Sky Express (дочка «Крас Эйр») и S7 («Сибирь»). Пытается выйти на рынок компания «Авиалинии-400».

 Сколько стоит перелет? S7 обещает довезти из Москвы в Челябинск за 300 руб., в Пермь – за 500 руб., в Сочи – за 900 рублей. Компания Sky Express летает из столицы в Мурманск, Петербург, Ростов, Тюмень и Сочи по единому тарифу – 500 руб. за полет в одну сторону.

 Однако такие предложения в дефиците. «Сибирь» выделяет на «бюджетные» места только 10–15% кресел в салоне, а Sky Express – лишь первые 30 проданных кресел. Остальные билеты продают по расценкам, которые в несколько раз выше. Так, рейс Петербург – Москва по обычным ценам Sky Express обойдется в 1600 руб. Правда, справедливости ради стоит отметить, что это все равно ниже, чем у классических перевозчиков: тот же рейс в Питер у «Аэрофлота» стоит около 3000 рублей.

Как купить

 ТЕ, КТО решит попытать счастья, по­пробовав заказать дешевый билет, столкнутся с рядом ограничений. Во-первых, планировать полет «500-рублевым» рейсом нужно за месяц и больше. Приобрести такие билеты на «завтра-послезавтра» и даже за две недели до отлета, скорее всего, не получится.

 Дешевые билеты Sky Express на рейс Москва – Сочи уже в середине мая были раскуплены до конца лета. На рейс Моск­ва – Петербург их нет на ближайшие три недели.

 С обратным вылетом еще сложнее. Как правило, предложения по сниженным ценам есть только на одно направление. Вероятность подобрать бюджетный вариант «туда и обратно» мала.

 Во-вторых, «бюджетные» билеты необходимо покупать на сайтах авиакомпаний. Приобрести их в офисе или заказать по телефону не получится. Сам билет представляет собой цифровой код, высланный по электронной почте. Его нужно назвать при регистрации в аэропорту.

 Прежде чем приступить к бронированию, нужно заполнить на сайте объемную анкету, указав адрес, паспортные данные, рабочий, домашний и сотовый телефоны. За один раз можно заказать только один билет. Если летят несколько человек, процедуру бронирования придется повторять.

 Третье ограничение: оплатить билеты можно только по пластиковой карте. Авиакомпании не возьмут наличные и не примут банковский перевод. Если откажетесь от полета, деньги не вернут.

Оптимизация бизнеса

 СОЗДАЕТСЯ впечатление, что дешевые билеты для российских авиакомпаний – не более чем рекламный ход. Эксперты утверждают, что это не совсем так. «500-рублевые» билеты – способ оптимизации бизнеса. «На некоторых рейсах часть мест всегда остается нераспроданной, – объясняет главный редактор журнала «Авиапанорама» Павел Иванов. – Предлагая дешевые билеты, компании заполняют салон, получая дополнительную прибыль». Это прием из арсенала авиадискаунтеров.

 Но хотя Sky Express и называет себя первым российским бюджетным авиаперевозчиком, настоящих дискаунтеров в России нет. Появятся ли они в обозримом будущем? «Рынок перевозок постепенно либерализуется, становится менее зарегулированным. Поэтому вероятность, что такие проекты будут развиваться, очень высока», – уверен главный аналитик агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

 Но и пока дело движется медленно. Компания «Авиалинии-400», еще год назад обещавшая очень низкие цены на региональных направлениях, до сих пор не приступила к массовым полетам. Первый ее дешевый рейс в Салоники оказался неудачным. Несколько месяцев назад о планах запустить подобный проект заявлял «Альфа-банк». Предполагалось, что его будут развивать в сотрудничестве с крупнейшим европейским «бюджетным» перевозчиком Ryanair. Но определенности пока нет.

 Ситуацию могли бы изменить западные «бюджетные» перевозчики. На международных линиях Москва – Европа уже работают норвежская Air Shuttle, итальянская WindJet и германские Air Berlin и Germanwings. Однако цены на их билеты далеки от бюджетных. По данным наших источников, существует негласное соглашение, что в России европейские дискаунтеры не должны продавать билеты дешевле 100 евро. Любителям дешевых полетов придется дожидаться вступления страны в ВТО.

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