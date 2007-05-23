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Насколько дешевы «дешевые» авиалинии
Билеты на самолет за 500 рублей. В чем подвох?
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]
Можно ли верить рекламе, предлагающей слетать из Москвы в Петербург за 500 рублей или в Сочи – за 900 рублей? «Аргументы неделi» выясняли, насколько в действительности дешевы российские «бюджетные авиаперевозчики».
В ЕВРОПЕ авиакомпании с низкими ценами в 20–50 евро за билет перевозят каждого второго пассажира. Правда, за дешевизну приходится жертвовать удобством. Бесплатной еды на борту нет, расстояние между креслами в салоне уплотнено до предела. Время вылета может быть перенесено на сутки и более.
В России бюджетное направление только развивается. Регулярные перелеты по цене, сравнимой со стоимостью билета в плацкартном вагоне поезда, есть только у двух авиакомпаний: Sky Express (дочка «Крас Эйр») и S7 («Сибирь»). Пытается выйти на рынок компания
Сколько стоит перелет? S7 обещает довезти из Москвы в Челябинск за 300 руб., в Пермь – за 500 руб., в Сочи – за 900 рублей. Компания Sky Express летает из столицы в Мурманск, Петербург, Ростов, Тюмень и Сочи по единому тарифу – 500 руб. за полет в одну сторону.
Однако такие предложения в дефиците. «Сибирь» выделяет на «бюджетные» места только 10–15% кресел в салоне, а Sky Express – лишь первые 30 проданных кресел. Остальные билеты продают по расценкам, которые в несколько раз выше. Так, рейс Петербург – Москва по обычным ценам Sky Express обойдется в 1600 руб. Правда, справедливости ради стоит отметить, что это все равно ниже, чем у классических перевозчиков: тот же рейс в Питер у «Аэрофлота» стоит около 3000 рублей.
Как купить
ТЕ, КТО решит попытать счастья, попробовав заказать дешевый билет, столкнутся с рядом ограничений.
Дешевые билеты Sky Express на рейс Москва – Сочи уже в середине мая были раскуплены до конца лета. На рейс Москва – Петербург их нет на ближайшие три недели.
С обратным вылетом еще сложнее. Как правило, предложения по сниженным ценам есть только на одно направление. Вероятность подобрать бюджетный вариант «туда и обратно»
Во-вторых, «бюджетные» билеты необходимо покупать на сайтах авиакомпаний. Приобрести их в офисе или заказать по телефону не получится. Сам билет представляет собой цифровой код, высланный по электронной почте. Его нужно назвать при регистрации в аэропорту.
Прежде чем приступить к бронированию, нужно заполнить на сайте объемную анкету, указав адрес, паспортные данные, рабочий, домашний и сотовый телефоны. За один раз можно заказать только один билет. Если летят несколько человек, процедуру бронирования придется повторять.
Третье ограничение: оплатить билеты можно только по пластиковой карте. Авиакомпании не возьмут наличные и не примут банковский перевод. Если откажетесь от полета, деньги не вернут.
Оптимизация бизнеса
СОЗДАЕТСЯ впечатление, что дешевые билеты для российских авиакомпаний – не более чем рекламный ход. Эксперты утверждают, что это не совсем так.
Но хотя Sky Express и называет себя первым российским бюджетным авиаперевозчиком, настоящих дискаунтеров в России нет. Появятся ли они в обозримом будущем? «Рынок перевозок постепенно либерализуется, становится менее зарегулированным. Поэтому вероятность, что такие проекты будут развиваться, очень высока», – уверен главный аналитик агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Но и пока дело движется медленно. Компания
Ситуацию могли бы изменить западные «бюджетные» перевозчики. На международных линиях Москва – Европа уже работают норвежская Air Shuttle, итальянская WindJet и германские Air Berlin и Germanwings. Однако цены на их билеты далеки от бюджетных. По данным наших источников, существует негласное соглашение, что в России европейские дискаунтеры не должны продавать билеты дешевле 100 евро. Любителям дешевых полетов придется дожидаться вступления страны в ВТО.
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