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ПИФ по сбережениям
Акции дешевеют: как в такой ситуации сохранить и преумножить сбережения
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]
ПОСЛЕДНИЕ два года фондовый рынок был щедр к тем, кто вкладывал свои сбережения в акции российских компаний. Вот и паевые инвестиционные фонды показали впечатляющие успехи, увеличив инвестиции своих вкладчиков на
Впрочем, по словам эксперта Investfunds.ru Михаила Посуконько, распродажа паев отнюдь не была массовой: средства вывели несколько крупных пайщиков. А вот от массовых инвесторов деньги, наоборот, продолжали притекать. В апреле от них поступило в ПИФы около 1 млрд. рублей. «Вкладчики становятся финансово более грамотными и не рассчитывают получить сиюминутную прибыль», - говорит директор по стратегии и развитию УК
Как бы то ни было, но сейчас рынок стал вполне интересным. Уже пару недель российские предприятия снижаются в цене. Индекс РТС откатился вниз от вершины приблизительно на 8%. Что сделало акции более привлекательными для покупки.
Правда, за несколько месяцев вряд ли удастся
Что можно предпринять? Тем, кто хотел бы вложить
Также для консерваторов подойдет вариант фонд фондов. Подобный ПИФ покупает паи других ПИФов. За счет того, что приобретаются паи наиболее надежных управляющих компаний, фонд получается очень устойчивым. Причем доход в таких фондах обычно выше, чем у фондов облигаций.
Если вы все же предпочитаете более высокую доходность и готовы идти на больший риск, то стоит выбирать среди фондов акций. Наилучшая инвестиционная стратегия - рассчитывать на
Отметим, что популярностью сейчас пользуются отраслевые фонды, вкладывающие, например, в энергетику, банки, потребительский сектор (торговые сети, производители продуктов питания).
Словом, возможности разные: каждый может подобрать вариант исходя из своих задач и предпочтений.
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