ПИФ по сбережениям

ПОСЛЕДНИЕ два года фондовый рынок был щедр к тем, кто вкладывал свои сбережения в акции российских компаний. Вот и паевые инвестиционные фонды показали впечатляющие успехи, увеличив инвестиции своих вкладчиков на 100-170%. Поэтому когда в начале апреля индекс РТС установил исторический максимум, превысив 2000 пунктов, инвесторы, вложившие деньги несколько лет назад, решили зафиксировать солидную прибыль. По данным агентства Investfunds.ru, клиенты «Уралсиба» продали паи на 2,5 млрд. руб., «Тройки Диалог» - на 400 млн., «Объединенной финансовой группы» - на 200 миллионов.

Впрочем, по словам эксперта Investfunds.ru Михаила Посуконько, распродажа паев отнюдь не была массовой: средст­ва вывели несколько крупных пайщиков. А вот от массовых инвесторов деньги, наоборот, продолжали притекать. В апреле от них поступило в ПИФы около 1 млрд. рублей. «Вкладчики становятся финансово более грамотными и не рассчитывают получить сиюминутную прибыль», - говорит директор по стратегии и развитию УК «РТК-Инвест» Алексей Толстухин. А потому и не пытаются подгадать особо выгодный момент для покупки.

Как бы то ни было, но сейчас рынок стал вполне интересным. Уже пару недель российские предприятия снижаются в цене. Индекс РТС откатился вниз от вершины приблизительно на 8%. Что сделало акции более привлекательными для покупки.

Правда, за несколько месяцев вряд ли удастся что-либо заработать. Горизонт инвестирования должен быть хотя бы год. Акции бурно росли продолжительное время, и для дальнейшего подъема у игроков нет сил. По мнению управляющего активами УК «Атон-менеджмент» Рината Малина, бумаги подорожают до конца года где-то на 20%.

Что можно предпринять? Тем, кто хотел бы вложить все-таки на небольшой срок, лучше воспользоваться консервативной стратегией. Для этого подойдут фонды облигаций. Они приносят фиксированный доход, чуть больший, чем вклады в банках. При этом получить деньги вы можете в любой момент с причитающимися вам за этот срок процентами. В то время как в банке, если вы не дотерпите до оговоренной даты, ваши проценты «сгорят».

Также для консерваторов подойдет вариант фонд фондов. Подобный ПИФ покупает паи других ПИФов. За счет того, что приобретаются паи наиболее надежных управляющих компаний, фонд получается очень устойчивым. Причем доход в таких фондах обычно выше, чем у фондов облигаций.

Если вы все же предпочитаете более высокую доходность и готовы идти на больший риск, то стоит выбирать среди фондов акций. Наилучшая инвестиционная стратегия - рассчитывать на 3-5 лет. «В связи с выборами западным инвесторам недостает определенности по поводу дальнейшей политики государства. И новые деньги на российский рынок они не заводят, - говорит Алексей Толстухин из «РТК-Инвест». - Хотя, учитывая экономический рост, потребительский бум, вложения в российские предприятия выглядят очень перспективными. Возможно, после выборов нач­нется настоящее ралли, и индекс РТС достигнет 3000 пунктов».

Отметим, что популярностью сейчас пользуются отраслевые фонды, вкладывающие, например, в энергетику, банки, потребительский сектор (торговые сети, производители продуктов питания).

Словом, возможности разные: каждый может подобрать вариант исходя из своих задач и предпочтений.