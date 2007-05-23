Совсем заглохли

ВО ВТОРНИК индекс РТС упал на 0,32% до 1860,8 пункта. Снижались котировки большинства акций. Исключением, пожалуй, стали лишь некоторые акции нефтегазового сектора - как-никак котировки нефти поднялись до 70 долл. за баррель.

Обороты торгов невысокие. «Мощные покупки в первую очередь со стороны иностранных инвесторов отсутствуют», - говорит Сер­гей Галкин, аналитик ИГ «Ка­питалЪ». По его мнению, если до начала лета на рынок не вернутся крупные покупатели, то до середины осени мы не увидим высокой активности со стороны инвесторов.

Уже несколько месяцев российский рынок акций выглядит хуже мировых, констатируют аналитики ИК «Брокер­кредитсервис». Например, в понедельник американский индекс Standard & Poor's 500 достиг рекордного уровня, в то время как нашему индексу РТС еще далеко до вершин. Видно, часть средств с россий­ского рынка уходит на американский, где наблюдается инвестиционный бум.