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Совсем заглохли
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]
ВО ВТОРНИК индекс РТС упал на 0,32% до 1860,8 пункта. Снижались котировки большинства акций. Исключением, пожалуй, стали лишь некоторые акции нефтегазового сектора -
Обороты торгов невысокие. «Мощные покупки в первую очередь со стороны иностранных инвесторов отсутствуют», - говорит Сергей Галкин, аналитик ИГ «КапиталЪ». По его мнению, если до начала лета на рынок не вернутся крупные покупатели, то до середины осени мы не увидим высокой активности со стороны инвесторов.
Уже несколько месяцев российский рынок акций выглядит хуже мировых, констатируют аналитики ИК «Брокеркредитсервис». Например, в понедельник американский индекс Standard & Poor's 500 достиг рекордного уровня, в то время как нашему индексу РТС еще далеко до вершин. Видно, часть средств с российского рынка уходит на американский, где наблюдается инвестиционный бум.
По мнению аналитиков
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