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РЯЗАНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Выходной на малой родине – министру не отдых
№ 21(55) от 24.05.2007 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧЕНКО ]
Свою субботнюю поездку в Рязань Алексей Гордеев провел в разных ипостасях. Как министр сельского хозяйства посетил ВНИИ коневодства. Как член политбюро единороссов и председатель «Аграрного движения России» встретился с участниками социальной программы «Забота». Как председатель Федерации дзюдо открыл спортивный фестиваль. О двух последних событиях можно сказать – такого в России еще не было.
Рязанская «Забота»
ЭТО пилотный проект, который опробуется на Рязанской области. Программа «Забота» регионального отделения «Единой России» направлена на бытовую помощь жителям сельской глубинки – старикам, малоимущим, инвалидам. Перед подписанием соглашения о сотрудничестве в этом проекте между ЕР и «Аграрным движением России» Алексей Гордеев сказал:
– Поднять у людей настроение, вселить надежду, веру в то, что у нас есть общество, – это сейчас самая важная задача государства.
Автомобили с логотипом «Забота» комплектуются бригадами из специалистов. Это «мастер на все руки», который может помочь по хозяйству, медсестра и парикмахер.
Программа начала работать с 5 мая, а пробные поездки провели 11 и 12 мая. Сначала некоторые экипажи могли «охватить» всего по 1 человеку в день, но скоро, когда «руку набили», уже по 30–40.
Игорь Титов, руководитель программы «Забота», надеется:
– Главы районов будут формировать собственные экипажи, мы их проинструктируем, обучим. Думаем, к концу лета программа станет масштабной.
Его зам Ольга Сидоренко заметила:
– «Заботу» запустили с Рязанской области, так как это задумка Гордеева, решил, видимо, с родины начать. Мы, кстати, и в его село вчера ездили.
«Пионерское» дзюдо
ПЕРВЫЙ Всероссийский фестиваль детского дзюдо на призы президента ФДР и НСД Алексея Гордеева готовился давно и собрал 10 команд из разных уголков страны – от Москвы до Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО. Из почетных гостей особое внимание юных спортсменов вызвал олимпийский чемпион в тяжелом весе Тамерлан Тменов.
Победила команда Московской области, а рязанцы заняли 6-е место. Однако цель фестиваля, который станет ежегодным, не только выделить будущих чемпионов, о чем сказал министр, приветствуя участников:
– Я очень рад, что именно на Рязанщине мы проводим I Всероссийский фестиваль детского дзюдо. Наверное, символично, что все происходит здесь, в бывшем Доме пионеров, в день 85‑летия пионерского движения. Я очень хотел бы, чтобы спорт не только высших достижений прославлял Россию. Самое главное – массовость, чтобы все ребята и девчонки могли стать спортсменами.
Успеть все
ЕСЛИ уж в регион приехал федеральный министр, его время должно использовать на полную катушку. Так что Гордеев успел еще наградить районных журналистов и совместно с актером Гошей Куценко вручить приз победителю конкурса социальной рекламы. Впрочем, Алексей Васильевич признался: «В Рязанской области я действительно отдыхаю душой. Бывает желание и не уезжать отсюда».
АРГУМЕНТЫ ЗЕМЛЯКОВ
НИКОЛАЙ Булаев, руководитель Рязанского отделения «Единой России»:
– Мы не «пиарим» ЕР, а делаем конкретные дела. Огромная задача, которую мы пытаемся решить через «Заботу». Эта возможность появилась, когда мы договорились о поддержке с «Аграрным движением России», Алексеем Васильевичем Гордеевым. Если у нас будут еще такие помощники, мы будем еще больше стараться, чтобы люди, живущие в глубинке, на селе, получили помощь.
Георгий Шпак, губернатор Рязанской области:
– Постепенно спортивное движение в России перетекает в Рязань. Здесь есть все: и школа дзюдо, и великолепный зритель.
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