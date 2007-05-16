Акционеры ВТБ уже в плюсе

Размещение акций Внешторгбанка на бирже завершилось с успехом. Спрос был оглушительный. Акционерами банка стала 131 тысяча россиян, выложивших за бумаги 41,3 млрд. своих кровных рублей. Люди до последнего момента стояли в очередях, чтобы подать заявку на покупку.

ОДНАКО если частникам банк не отказывал, то запросы от инвестиционных компаний были удовлетворены не полностью. По некоторым данным, аппетит крупных инвесторов превысил количество размещавшихся акций в 4 раза.

Всего ВТБ продал акций на 206 млрд. руб. по цене 13,6 коп. за штуку.

Большой спрос не мог не отразиться на цене бумаг. Торговать акциями ВТБ стали еще до их официального появления. С конца минувшей недели на Лондонской бирже инвесторы начали заключать сделки с расчетами «when and if» (расплата, когда бумаги появятся на бирже). Первые сделки прошли по ценам, на 10% превышавшим цену размещения. Правда, к 15 мая из-за снижения российских биржевых индексов акции ВТБ упали до 14,4 копейки.

«ВТБ сразу зарекомендовал себя как «голубая фишка», - рассказывает старший аналитик ИК «Антанта-Капитал» Максим Осадчий. - В Лондоне дневной объем торгов по его акциям составил 300 млн. долл., что даже превышает обороты по такой традиционно раскрученной бумаге, как РАО «ЕЭС».