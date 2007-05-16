//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Акционеры ВТБ уже в плюсе

№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Размещение акций Внешторгбанка на бирже завершилось с успехом. Спрос был оглушительный. Акционерами банка стала 131 тысяча россиян, выложивших за бумаги 41,3 млрд. своих кровных рублей. Люди до последнего момента стояли в очередях, чтобы подать заявку на покупку.

 ОДНАКО если частникам банк не отказывал, то запросы от инвестиционных компаний были удовлетворены не полностью. По некоторым данным, аппетит крупных инвесторов превысил количество размещавшихся акций в 4 раза.

Всего ВТБ продал акций на 206 млрд. руб. по цене 13,6 коп. за штуку.

 Большой спрос не мог не отразиться на цене бумаг. Торговать акциями ВТБ стали еще до их официального появления. С конца минувшей недели на Лондонской бирже инвесторы начали заключать сделки с расчетами «when and if» (расплата, когда бумаги появятся на бирже). Первые сделки прошли по ценам, на 10% превышавшим цену размещения. Правда, к 15 мая из-за снижения российских биржевых индексов акции ВТБ упали до 14,4 копейки.

 «ВТБ сразу зарекомендовал себя как «голубая фишка», - рассказывает старший аналитик ИК «Антанта-Капитал» Максим Осадчий. - В Лондоне дневной объем торгов по его акциям составил 300 млн. долл., что даже превышает обороты по такой традиционно раскрученной бумаге, как РАО «ЕЭС».

 Официально акции ВТБ появятся на Лондонской бирже 17 мая, на россий­ских - ориентировочно 25 мая. Аналитики прогнозируют рост стоимости бумаги на 30-40% к концу года. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Продовольственная бензоколонка

Продовольственная бензоколонка

«Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться», - говорит в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» познавший истину Воланд. Надо заметить, что желания сами по себе сбыться не могут. Им надо помочь. И отечественные чиновники превзошли в этом самого дьявола.

//В мире

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал причину, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8. Он напомнил, что Россию исключили из-за событий на Украине.

//Политика

Жириновский объяснил, на каких условиях РФ вернётся в "большую восьмёрку"

Жириновский объяснил, на каких условиях РФ вернётся в "большую восьмёрку"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал условия, при которых Россия может вернуться в "большую восьмёрку". По его словам, лидеры стран-участников должны знать в качестве кого РФ будет работать в формате G8.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//В мире

Бывший депутат Рады раскрыл причину отказа Петра Порошенко объявить войну России

Бывший депутат Рады раскрыл причину отказа Петра Порошенко объявить войну России

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, не объявил войну Российской Федерации. Соответствующую запись Олейник оставил в Facebook.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Экс-разведчик рассказал о способном нейтрализовать любые угрозы новом оружии РФ

Экс-разведчик рассказал о способном нейтрализовать любые угрозы новом оружии РФ

Яков Кедми, бывший израильский разведчик, рассказал о новом оружии Российской Федерации. Эксперт процитирован в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//В мире

На Украине придумали способ завладеть российским Крымом с помощью властей США

На Украине придумали способ завладеть российским Крымом с помощью властей США

Учредитель одного из украинских деловых журналов, блогер Игорь Бразовский придумал способ «вернуть» Крым под контроль Киева. Соответствующий пост появился на странице Бразовского в Facebook.

//Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

Недавно в СМИ появилась информация о том, что актёр и худрук театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков оказался в реанимации из-за злоупотребления алкоголем. В театре прокомментировали эту информацию.

//Непознанное

Пророчество православного старца о виновнике Третьей мировой обнародовали в СМИ

Пророчество православного старца о виновнике Третьей мировой обнародовали в СМИ

Умерший в 1996 году схиархимандрит Христофор Тульский в свое время сделал предсказание о виновнике Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

Губернатор Калужской области Артамонов высказался по поводу убийства ветера войны в Малоярославце

Губернатор Калужской области Артамонов высказался по поводу убийства ветера войны в Малоярославце

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал преступление в Малоярославце. По его мнению, убийца ветерана Великой Отечественной войны заслуживает высшей меры наказания.

//Общество

В России предложили уголовно наказывать хозяев собак за нападение на людей

В России предложили уголовно наказывать хозяев собак за нападение на людей

Президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки, которую хозяин выгуливает не по правилам. Соответствующее обращение направлено в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Алена Свиридова похвасталась красивыми телами сыновей

Алена Свиридова похвасталась красивыми телами сыновей

Известная российская певица Алёна Свиридова поделилась с поклонниками фотографиями своих взрослых сыновей на пляже. 57-летняя знаменитость не верит, что "породила" таких красавцев.

//В мире

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

Ангела Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией встречи в «нормандском формате», которую планируется провести в Париже. Меркель раскрыла, что она ожидает от будущих переговоров.

//Шоу-бизнес

Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье

Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли предстала на анонсировании нового кинопроекта в обтягивающем чёрном платье с высоким разрезом на бедре. Поклонники, которые последнее время часто критиковали знаменитость за худобу, признались, что к Джоли вернулись "пышные" формы.

//В мире

Порошенко собрался "с гордостью" поднять флаг Украины над Донецком

Порошенко собрался "с гордостью" поднять флаг Украины над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в День города Донецка написал пост в Facebook и пообещал поднять там украинский флаг. Порошенко пообещал, что над Донецком будет поднят флаг Украины.

//Общество

В Тюмени проверят больницу, в которой отказались принять девушку с отеком легких

В Тюмени проверят больницу, в которой отказались принять девушку с отеком легких

Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку больницы "Водники" в Тюмени, в которой врачи отказались принять девушку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены.

//Политика

Администрация президента разучилась работать. Очередной провал Кириенко

Администрация президента разучилась работать. Очередной провал Кириенко

Единственное, что хорошо умеет администрация президента - дистанцироваться во время кризиса, уходить от комментариев, назначая козлов отпущения. Как будто засланные казачки сидят, чтобы подвести под монастырь своего босса.

//Новости партнеров

//Общество

Неизвестные забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала" в Чечне

Неизвестные забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала" в Чечне

Неизвестные злоумышленники забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала". Инцидент произошел 23 августа на территории Чеченской республики на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД.

//В мире

Кого выбирает народ? На примере Бразилии

Кого выбирает народ? На примере Бразилии

Расист, женоненавистник, гомофоб, диктатор, поклонник военной хунты и президента США Дональда Трампа, - за что и получил прозвище «Тропический Трамп» - эти характеристики прочно закрепились за личностью 38-го президента Бразилии Жаира Болсонару.

//Происшествия

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

В воскресенье, 25 августа, в полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины, который утверждал, что на него напали казаки в Геленджике. По словам пострадавшего, он хотел просто сфотографироваться.

//В мире

СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить вопрос об использовании ядерной бомбы для борьбы с ураганами. Об этом сообщили местные источники в понедельник, 26 августа.

//Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко

Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко

Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко. Вдова одного из основателей НТВ уже знает пол будущего малыша и выбрала имя. У нее будет дочка и назовет ее Божена Евгенией.

//В мире

Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично поцеловал супругу французского лидера Эммануэля Макрона в присутствии Меланьи во время саммита G7 в Биаррице. Отмечается, что лидеры стран позировали для совместного фото.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
3

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины
4

Хабаровск восхитил консула Германии
5

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры