//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Плавное снижение

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]

  На российском фондовом рынке продолжается снижение. Во вторник индекс РТС потерял 1,34%, опустившись до 1826,4 пункта. Падали котировки практически всех акций.

   ЧУТЬ лучше рынка чувствуют себя лишь бумаги энергетических компаний. Аналитики предполагают, что инвесторы перекладывают в энергетику часть средств из бумаг нефтяных компаний, которые демонстрируют не очень хорошие финансовые результаты.

   Основная причина падения - отсут­ствие оптимизма на западных и азиатских биржах, а также нехватка свежих денег на нашем рынке. «Прошедшие IPO Сбербанка и Внеш­торгбанка «обес­кровили» рынок, оттянув на себя огромные средства», - говорит начальник аналитического отдела ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников.

   Кроме того, иностранные инвесторы выводят свои день­ги из развивающихся стран, а собственных сил для роста у нас пока нет. Игроки сдержанно реагируют на позитивные новости, зато негативные данные отыгрываются «на ура». Наиболее вероятной причиной этого является большая привлекательность китайского и бразильского рынков, куда и уходят западные инвесторы.

   Вероятно, небольшое снижение продолжится и дальше. Впоследствии оно перейдет в летнее затишье. По мнению Андрея Верникова, в ближайшее время рынок консолидируется в диапазоне 1810-1910 пунктов по индексу РТС.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Продовольственная бензоколонка

Продовольственная бензоколонка

«Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться», - говорит в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» познавший истину Воланд. Надо заметить, что желания сами по себе сбыться не могут. Им надо помочь. И отечественные чиновники превзошли в этом самого дьявола.

//В мире

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему Россию нельзя приглашать в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал причину, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8. Он напомнил, что Россию исключили из-за событий на Украине.

//Политика

Жириновский объяснил, на каких условиях РФ вернётся в "большую восьмёрку"

Жириновский объяснил, на каких условиях РФ вернётся в "большую восьмёрку"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал условия, при которых Россия может вернуться в "большую восьмёрку". По его словам, лидеры стран-участников должны знать в качестве кого РФ будет работать в формате G8.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//В мире

Бывший депутат Рады раскрыл причину отказа Петра Порошенко объявить войну России

Бывший депутат Рады раскрыл причину отказа Петра Порошенко объявить войну России

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, рассказал, почему Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, не объявил войну Российской Федерации. Соответствующую запись Олейник оставил в Facebook.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Экс-разведчик рассказал о способном нейтрализовать любые угрозы новом оружии РФ

Экс-разведчик рассказал о способном нейтрализовать любые угрозы новом оружии РФ

Яков Кедми, бывший израильский разведчик, рассказал о новом оружии Российской Федерации. Эксперт процитирован в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Здоровье

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Медики узнали что нужно есть, чтобы похудеть

Гены можно перепрограммировать при помощи уросоловой кислоты. Ее содержит кожура одного из самых распространенных в России садовых фруктов. Таковы результаты исследований исследователей университета Айовы.

//Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

В театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

Недавно в СМИ появилась информация о том, что актёр и худрук театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков оказался в реанимации из-за злоупотребления алкоголем. В театре прокомментировали эту информацию.

//В мире

На Украине придумали способ завладеть российским Крымом с помощью властей США

На Украине придумали способ завладеть российским Крымом с помощью властей США

Учредитель одного из украинских деловых журналов, блогер Игорь Бразовский придумал способ «вернуть» Крым под контроль Киева. Соответствующий пост появился на странице Бразовского в Facebook.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Алена Свиридова похвасталась красивыми телами сыновей

Алена Свиридова похвасталась красивыми телами сыновей

Известная российская певица Алёна Свиридова поделилась с поклонниками фотографиями своих взрослых сыновей на пляже. 57-летняя знаменитость не верит, что "породила" таких красавцев.

//В мире

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией «нормандской встречи» в Париже

Ангела Меркель сообщила о подготовке Германией и Францией встречи в «нормандском формате», которую планируется провести в Париже. Меркель раскрыла, что она ожидает от будущих переговоров.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье

Джоли показала женственные формы в обтягивающем платье

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли предстала на анонсировании нового кинопроекта в обтягивающем чёрном платье с высоким разрезом на бедре. Поклонники, которые последнее время часто критиковали знаменитость за худобу, признались, что к Джоли вернулись "пышные" формы.

//В мире

Порошенко собрался "с гордостью" поднять флаг Украины над Донецком

Порошенко собрался "с гордостью" поднять флаг Украины над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в День города Донецка написал пост в Facebook и пообещал поднять там украинский флаг. Порошенко пообещал, что над Донецком будет поднят флаг Украины.

//Общество

В Тюмени проверят больницу, в которой отказались принять девушку с отеком легких

В Тюмени проверят больницу, в которой отказались принять девушку с отеком легких

Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку больницы "Водники" в Тюмени, в которой врачи отказались принять девушку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены.

//Политика

Администрация президента разучилась работать. Очередной провал Кириенко

Администрация президента разучилась работать. Очередной провал Кириенко

Единственное, что хорошо умеет администрация президента - дистанцироваться во время кризиса, уходить от комментариев, назначая козлов отпущения. Как будто засланные казачки сидят, чтобы подвести под монастырь своего босса.

//Общество

Неизвестные забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала" в Чечне

Неизвестные забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала" в Чечне

Неизвестные злоумышленники забросали камнями поезд "Петербург - Махачкала". Инцидент произошел 23 августа на территории Чеченской республики на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт в Грозненском регионе СКЖД.

//В мире

Кого выбирает народ? На примере Бразилии

Кого выбирает народ? На примере Бразилии

Расист, женоненавистник, гомофоб, диктатор, поклонник военной хунты и президента США Дональда Трампа, - за что и получил прозвище «Тропический Трамп» - эти характеристики прочно закрепились за личностью 38-го президента Бразилии Жаира Болсонару.

//Новости партнеров

//Происшествия

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

Казаки избили мужчину в Геленджике из-за просьбы о фотографии

В воскресенье, 25 августа, в полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины, который утверждал, что на него напали казаки в Геленджике. По словам пострадавшего, он хотел просто сфотографироваться.

//В мире

СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

СМИ: Трамп хочет бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности изучить вопрос об использовании ядерной бомбы для борьбы с ураганами. Об этом сообщили местные источники в понедельник, 26 августа.

//Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко

Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко

Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко. Вдова одного из основателей НТВ уже знает пол будущего малыша и выбрала имя. У нее будет дочка и назовет ее Божена Евгенией.

//В мире

Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Трамп поцеловал супругу Макрона в присутствии Меланьи на G7

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично поцеловал супругу французского лидера Эммануэля Макрона в присутствии Меланьи во время саммита G7 в Биаррице. Отмечается, что лидеры стран позировали для совместного фото.

//Общество

В городе Чайковский Пермского края врачи станции скорой помощи возмущены зарплатой и условиями труда

В городе Чайковский Пермского края врачи станции скорой помощи возмущены зарплатой и условиями труда

В городе Чайковский Пермского края врачи станции скорой помощи возмущены зарплатой и условиями труда. Министерство здравоохранения региона провело выездную проверку в Чайковском.

//Происшествия

В Киеве здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета

В Киеве здание крупной строительной компании обстреляли из гранатомета

Минувшей ночью в Киеве на улице Паньковской неизвестный выстрелил из-за гранатомета в фасад здания крупной строительной компании. Отмечается, что на месте происшествия найден тубус от предполагаемого оружия.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
3

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины
4

Хабаровск восхитил консула Германии
5

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры