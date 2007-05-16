Плавное снижение
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]
На российском фондовом рынке продолжается снижение. Во вторник индекс РТС потерял 1,34%, опустившись до 1826,4 пункта. Падали котировки практически всех акций.
ЧУТЬ лучше рынка чувствуют себя лишь бумаги энергетических компаний. Аналитики предполагают, что инвесторы перекладывают в энергетику часть средств из бумаг нефтяных компаний, которые демонстрируют не очень хорошие финансовые результаты.
Основная причина падения - отсутствие оптимизма на западных и азиатских биржах, а также нехватка свежих денег на нашем рынке. «Прошедшие IPO Сбербанка и Внешторгбанка «обескровили» рынок, оттянув на себя огромные средства», - говорит начальник аналитического отдела ИК
Кроме того, иностранные инвесторы выводят свои деньги из развивающихся стран, а собственных сил для роста у нас пока нет. Игроки сдержанно реагируют на позитивные новости, зато негативные данные отыгрываются «на ура». Наиболее вероятной причиной этого является большая привлекательность китайского и бразильского рынков, куда и уходят западные инвесторы.
Вероятно, небольшое снижение продолжится и дальше. Впоследствии оно перейдет в летнее затишье. По мнению Андрея Верникова, в ближайшее время рынок консолидируется в диапазоне
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес