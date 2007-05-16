Плавное снижение

На российском фондовом рынке продолжается снижение. Во вторник индекс РТС потерял 1,34%, опустившись до 1826,4 пункта. Падали котировки практически всех акций.

ЧУТЬ лучше рынка чувствуют себя лишь бумаги энергетических компаний. Аналитики предполагают, что инвесторы перекладывают в энергетику часть средств из бумаг нефтяных компаний, которые демонстрируют не очень хорошие финансовые результаты.

Основная причина падения - отсут­ствие оптимизма на западных и азиатских биржах, а также нехватка свежих денег на нашем рынке. «Прошедшие IPO Сбербанка и Внеш­торгбанка «обес­кровили» рынок, оттянув на себя огромные средства», - говорит начальник аналитического отдела ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников.

Кроме того, иностранные инвесторы выводят свои день­ги из развивающихся стран, а собственных сил для роста у нас пока нет. Игроки сдержанно реагируют на позитивные новости, зато негативные данные отыгрываются «на ура». Наиболее вероятной причиной этого является большая привлекательность китайского и бразильского рынков, куда и уходят западные инвесторы.