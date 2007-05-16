Кремниевый пирог
Российские микрочипы годятся лишь для использования в простых устройствах. Как сократить технологическое отставание?
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]
Государство вкладывается в развитие высоких технологий. Денежный поток уже пролился на нанотехнологии, на очереди - микроэлектроника. Но чтобы поднять эту индустрию, потребуются сотни миллиардов рублей. Не пропадут ли они даром?
Погрешность
НАЧИНАТЬ придется почти с нуля. Доля нашей страны в мировом «кремниевом пироге», который оценивают в 1,3 трлн. долл. в год, ничтожно мала. Эксперты говорят про
Тем временем «чипостроение» развивается так стремительно, что технологическое отставание даже на
Показательный пример. В 2002 г. в России приняли программу перехода на электронные паспорта. Для них потребовались чипы, хранящие биометрическую информацию о владельце. По современным меркам - очень простая микросхема. Не в пример тем, что используются в компьютерах. Однако, когда государство устроило конкурс на выбор поставщика, российские фабрики этот заказ выполнить не смогли.
Для «штамповки» биометрических чипов нужно оборудование, способное выпускать микросхемы, величина каждого транзистора в которых не превышает
Тогда стали закупать чипы в Германии. Огромный заказ чуть было не уплыл за границу, но благодаря задержке с внедрением новых паспортов российские предприятия смогли подтянуться. С осени чипы будет выпускать отечественный завод «Микрон».
Иностранные микросхемы приходится ставить даже в военную продукцию. По данным Федерального агентства по промышленности, российский рынок военной электроники составляет 15 млрд. руб., но доля отечественных предприятий на нем не превышает 12%, и она сокращается.
Военным просто не из чего выбирать. Из тех чипов, которые могут предложить российские заводы, не построишь ни систему управления истребителем
Спрос на микросхемы быстрыми темпами растет и в гражданском секторе (на 25% в год). В основном благодаря бурному развитию автомобильной промышленности. Однако производство российских чипов в 2006 г. увеличилось только на 15%. Поэтому отечественные производители постепенно теряют рынок, который и так на 90% занят импортом.
Скупая технологии
ПОКА в России «толкаются локтями» лишь два крупных предприятия: «Микрон» (владелец - АФК «Система») и «Ангстрем». Оба завода - в частной собственности. На их долю приходится половина всего российского производства микросхем.
Только им удается
Такое приобретение позволит «Ангстрему» освоить
«Микрон», сотрудничающий с
Чипы для оборонки
ЯСНО одно - нужно строить новые заводы. Но сами электронщики это делать не собираются. «Чтобы окупить вложения в современную фабрику для производства микросхем, мы должны получать прибыль
«Нужно, чтобы часть производственных мощностей была занята гарантированным госзаказом. В свою очередь бизнес обеспечит модернизацию производства до мировых стандартов», - уверен Александр Луценко.
Государству же в первую очередь нужны площадки, на которых наладят выпуск чипов для военного применения. Такие проекты оно готово профинансировать. С начала года в России действует Федеральная целевая программа «Национальная техническая база». До 2011 г. на развитие микроэлектроники выделено 23 млрд. руб., треть из них - на создание
Зачем нужны такие фирмы? «Это те маленькие компании, которые ведут исследования, создают проектную документацию. Их разработки поступают на кремниевые фабрики, которые производят конечную продукцию, - объясняет руководитель управления радиоэлектроники Федерального агентства по промышленности Юрий Борисов. - Поэтому, прежде чем восстанавливать серийные микроэлектронные производства, нужно позаботиться о сети
Существует закономерность: чтобы загрузить одну крупную кремниевую фабрику, на нее должно работать от 30 до 100 таких центров. Собственно, по планам чиновников, в 2011 г. критическая масса разработчиков появится. Но в программе нет ни слова о том, на каких фабриках будут выпускать их микросхемы.
По информации «АН», эту брешь могла бы закрыть новая программа «Развитие микроэлектроники» с бюджетом 110 млрд. руб., текст которой сейчас лежит на столе у президента. 50 млрд. руб. из них пустят на строительство кремниевых фабрик. Однако проблема в том, что деньги будут размазаны, как каша по тарелке, по нескольким производствам, в первую очередь военного назначения. В итоге в 2011 г. в России появятся современные чипы для оборонки, но крупного «гражданского» завода мирового уровня, скорее всего, не будет.
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