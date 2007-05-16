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Кремниевый пирог

Российские микрочипы годятся лишь для использования в простых устройствах. Как сократить технологическое отставание?

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Кремниевый пирог
Поднять на ноги микроэлектронику не так уж просто

  Государство вкладывается в развитие высоких технологий. Денежный поток уже пролился на нанотехнологии, на очереди - микроэлектроника. Но чтобы поднять эту индуст­рию, потребуются сотни миллиардов рублей. Не пропадут ли они даром?

Погрешность

 НАЧИНАТЬ придется почти с нуля. Доля нашей страны в мировом «кремниевом пироге», который оценивают в 1,3 трлн. долл. в год, ничтожно мала. Эксперты говорят про 0,3-0,5%. Это уровень статистической по­грешности…

 Тем временем «чипостроение» развивается так стремительно, что технологическое отставание даже на полтора-два года равнозначно приговору. А мы опоздали на целое десятилетие.

 Показательный пример. В 2002 г. в России приняли программу перехода на электронные паспорта. Для них по­требовались чипы, хранящие биометрическую информацию о владельце. По современным меркам - очень простая микросхема. Не в пример тем, что используются в компьютерах. Однако, когда государство устроило конкурс на выбор поставщика, российские фабрики этот заказ выполнить не смогли.

  Для «штамповки» биометрических чипов нужно оборудование, способное выпускать микросхемы, величина каждого транзистора в которых не превышает 0,18-0,25 микрон. Для мировой микроэлект­роники это уровень 1998 года. Но лучшее, чем располагали на тот момент российские предприятия, - машины, работающие по технологии 0,8-1 микрон, что вчетверо хуже (уровень начала 1990-х гг.).

 Тогда стали закупать чипы в Германии. Огромный заказ чуть было не уплыл за границу, но благодаря задержке с внедрением новых паспортов российские предприятия смогли подтянуться. С осени чипы будет выпускать отечественный завод «Микрон».

 Иностранные микросхемы приходится ставить даже в военную продукцию. По данным Федерального агентства по промышленности, российский рынок военной электроники составляет 15 млрд. руб., но доля отечественных предприятий на нем не превышает 12%, и она сокращается.

 Военным просто не из чего выбирать. Из тех чипов, которые могут предложить российские заводы, не построишь ни систему управления истребителем 5-го поколения, ни интеллектуальный командный центр.

 Спрос на микросхемы быстрыми темпами растет и в гражданском секторе (на 25% в год). В основном благодаря бурному развитию автомобильной промышленности. Однако производство российских чипов в 2006 г. увеличилось только на 15%. Поэтому отечественные производители постепенно теряют рынок, который и так на 90% занят импортом.

Скупая технологии

 ПОКА в России «толкаются локтями» лишь два крупных предприятия: «Микрон» (владелец - АФК «Система») и «Ангстрем». Оба завода - в частной собственности. На их долю приходится половина всего россий­ского производства микросхем.

 Только им удается мало-помалу сокращать отставание. Завод «Ангстрем» (бывшее НИИ-336) «перевооружился» за счет бюджета. В прошлом году он подписал контракт на 500 млн. евро о закупке устаревшего оборудования фабрики компании AMD в Дрездене. Владелец «Ангстрема» получил под эту сделку государственные гарантии на 3,4 млрд. рублей.

 Такое приобретение позволит «Ангстрему» освоить 0,13-микронную технологию (уровень мировой полупроводниковой индустрии 2001 г.). Правда, новое оборудование пока не запущено - деньги бюджет выделил, но перечислять их не спешит. AMD пока ждет, но если процесс затянется, оборудование может достаться китайцам.

  «Микрон», сотрудничающий с франко-итальянским концерном STM Microelectronics, закупил новые машины, работающие по нормам 0,18 микрон. Для мировой микроэлектроники это уровень 1999 года. Но для тех целей, которые ставит перед собой руководство завода, - в самый раз. Предприятие сделало ставку на выпуск чипов для «умных карт» (билеты в метро, пластиковые карты, чипы для паспортов).

Чипы для оборонки

 ЯСНО одно - нужно строить новые заводы. Но сами электронщики это делать не собираются. «Чтобы окупить вложения в современную фабрику для производства микросхем, мы должны получать прибыль 300-350 млн. долл. в год, - объясняет вице-президент по стратегии ОАО «Ситроникс» Александр Луценко. - Это соответствует 700-800 млн. долл. выручки, что невозможно. Весь российский рынок микроэлектроники за вычетом процессоров составляет 1 млрд. долл.».

 «Нужно, чтобы часть производственных мощностей была занята гарантированным госзаказом. В свою очередь бизнес обеспечит модернизацию производ­ства до мировых стандартов», - уверен Александр Луценко.

 Государству же в первую очередь нужны площадки, на которых наладят выпуск чипов для военного применения. Такие проекты оно готово профинансировать. С начала года в России действует Федеральная целевая программа «Национальная техническая база». До 2011 г. на развитие микроэлектроники выделено 23 млрд. руб., треть из них - на создание «дизайн-центров», в которых будут проектироваться микросхемы. По планам Федерального агентства по промышленности, к 2011 г. в стране появится не менее 30 фирм-разработчиков. В 2015 г. их будет уже 60.

 Зачем нужны такие фирмы? «Это те маленькие компании, которые ведут исследования, создают проектную документацию. Их разработки поступают на кремниевые фабрики, которые производят конечную продукцию, - объясняет руководитель управления радиоэлектроники Феде­рального агентства по промышленности Юрий Бори­сов. - Поэтому, прежде чем восстанавливать серийные микроэлектронные производства, нужно позаботиться о сети дизайн-центров».

 Существует закономерность: чтобы загрузить одну крупную кремниевую фабрику, на нее должно работать от 30 до 100 таких центров. Собственно, по планам чиновников, в 2011 г. критическая масса разработчиков появится. Но в программе нет ни слова о том, на каких фабриках будут выпускать их микросхемы.

  По информации «АН», эту брешь могла бы закрыть новая программа «Развитие микроэлектроники» с бюджетом 110 млрд. руб., текст которой сейчас лежит на столе у президента. 50 млрд. руб. из них пустят на строительство кремниевых фабрик. Однако проблема в том, что деньги будут размазаны, как каша по тарелке, по нескольким производствам, в первую очередь военного назначения. В итоге в 2011 г. в России появятся современные чипы для оборонки, но крупного «гражданского» завода мирового уровня, скорее всего, не будет.

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