У России появится Северный морской коридор

АББРЕВИАТУРА СМК -- в последнее время все чаще фигурирует в документах. Эта новая задача ЕС, финансируемая программами, обозначает транспортный коридор между российским Севером и континентальным побережьем Европы.

Проект включает в себя 20 регионов в 9 государствах мира. Он объединит в единую транспорт­ную систему территорию, простирающуюся от Великобритании на юге, Исландии и Гренландии на северо-западе до Норвегии и России на северо-востоке.

СМК становится новым окном в Европу для россий­ского региона Баренцева моря. Развитие портов Мурманск и Архангельск, а также появление новых на севере России может стать альтернативой перегруженным портам Балтийского моря.

Как сказали «Аргументам неделi» в Ассоциации морских портов России, суммарный грузо­оборот российских портов в первом квартале 2007 г. превысил 103 млн. т, увеличившись на 9,5% к показателям аналогичного периода прошлого года.

В абсолютном выражении рост составил почти 9 млн. тонн.