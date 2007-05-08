У России появится Северный морской коридор
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Проект включает в себя 20 регионов в 9 государствах мира. Он объединит в единую транспортную систему территорию, простирающуюся от Великобритании на юге, Исландии и Гренландии на
СМК становится новым окном в Европу для российского региона Баренцева моря. Развитие портов Мурманск и Архангельск, а также появление новых на севере России может стать альтернативой перегруженным портам Балтийского моря.
Как сказали «Аргументам неделi» в Ассоциации морских портов России, суммарный грузооборот российских портов в первом квартале 2007 г. превысил 103 млн. т, увеличившись на 9,5% к показателям аналогичного периода прошлого года.
В абсолютном выражении рост составил почти 9 млн. тонн.
За три года объем перевозок железнодорожным транспортом на российских морских терминалах увеличился в полтора раза. Есть прогноз, что рост грузопотока сырой нефти через Архангельск и Мурманск к 2010 г. дойдет до 20 млн. т, а к
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