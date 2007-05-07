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Абрамовичам не хватает воздуха

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

  В России появилась частная авиакомпания, которая попытается оспорить «господство в воздухе» государственного «Аэрофлота». 2 мая президент подписал Указ о создании ОАО «Эйр Юнион», объединившей пять авиакомпаний.

   ЧТОБЫ создать конкурента «Аэрофлоту», государство «пожерт­вовало» контролем над тремя авиакомпаниями. Оно вложило в союз контрольные пакеты «КрасЭйр» и «Домодедовских авиалиний», а также 46,5% акций авиакомпании «Самара». Братья Борис и Александр Абрамовичи, владеющие остальными акциями этих перевозчиков, в придачу добавили принадлежащие им 100%-ные пакеты «Омскавиа» и «Сибавиатранс». Получился «сплав», контрольный пакет в котором достался частным инвесторам, а доля госсобственности сохранится на уровне не менее 45%.

   Интрига в том, что на государственные активы, ставшие частью «Эйр Юнион», претендовал «Аэрофлот». Он намеревался собрать под своим крылом все крупные авиакомпании с госучастием, включая «Сибирь», «КрасЭйр», «Пулково» и «Дальавиа». Если бы это удалось, «Аэрофлот» превратился бы в монополию, контролирующую более половины всех воздушных перевозок в стране.

   Но планы «Аэрофлота» не сбылись. Бизнесменам Абрамовичам удалось склонить на свою сторону чиновников из МЭРТ. Там прикинули, что «Эйр Юнион» будет расти быстрее, чем государственные холдинги. За прошлый год бизнес «Аэрофлота» увеличился на 8,7%. Второй по величине перевозчик России - авиакомпания «Сибирь» (доля государства - 25%) - прибавила 16%, а полностью частная «Вим-Авиа» совершила скачок на 48% в пассажирских и на 78% в грузовых перевозках. В МЭРТ сочли, что государству выгоднее вложить свою собственность в частного перевозчика, дождаться, когда бизнес вырастет, и избавиться от этих акций на пике их стоимости.

   Чтобы дорасти до «Аэрофлота», «союзу пятерых» потребуется немало времени. Сейчас входящие в альянс компании перевозят 3,4 млн. человек в год. «Аэрофлот» - 7,3 миллиона. Планы «Эйр Юнион» предусматривают увеличение пассажиропотока до 5,5 млн. человек в ближайшие полтора года.

   Правда, при реализации планов возникнет ряд проблем. «От полутора до двух лет у «Эйр Юнион» уйдет только на то, чтобы «устаканить» бизнес и повысить его эффективность», - поясняет ведущий аналитик агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Кроме того, у альянса - старый авиапарк. Хотя суммарное число бортов «Эйр Юнион» (100 самолетов) превзошло парк «Аэрофлота», у которого 90 лайнеров, качество самолетов оставляет желать лучшего. «Лайнеры Ил-62 и Ту-154 устарели технически и морально, в Европе их не принимают», - говорит Пантелеев.

   Поэтому лидером рынка станет не самая крупная или самая богатая авиакомпания, а та, которая сможет поставить на крыло хотя бы 50 новых лайнеров.

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