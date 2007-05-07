Ушел по любви

На прошлой неделе завершилась блестящая карьера одного из самых влиятельных людей мира. Глава British Petroleum лорд Джон Браун ушел в отставку после откровений в прессе его бывшего любовника.

ПОД руководством Джона Брау­на BP превратилась в самую успешную нефтегазовую компанию в Европе. При Брауне была создана русско-английская ТНК-BP, занявшая в России третье место по добыче. А Ели­завета II за заслуги перед нефтегазовой отраслью посвятила главу BP в рыцари.

Несмотря на кристальную репутацию, Брау­н пережил унизительный уход из компании. Английская газета Mirror on Sun­day подготовила откровенное интервью его бывшего сексуального парт­нера - 27-лет­него канадца Джеффа Шевалье. В течение четырех лет глава BP обеспечивал молодого человека едой, одеждой, дарил подарки, оплатил учебу в университете. Даже помог основать бизнес по продаже мелодий для мобильных телефонов. Однако Шевалье прогорел и уже после того, как их отношения закончились, оказался в затруднительном финансовом положении. После неудачных попыток связаться с бывшим партнером молодой человек решил продать свою историю британской газете.