Ушел по любви
№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На прошлой неделе завершилась блестящая карьера одного из самых влиятельных людей мира. Глава British Petroleum лорд Джон Браун ушел в отставку после откровений в прессе его бывшего любовника.
ПОД руководством Джона Брауна BP превратилась в самую успешную нефтегазовую компанию в Европе. При Брауне была создана
Несмотря на кристальную репутацию, Браун пережил унизительный уход из компании. Английская газета Mirror on Sunday подготовила откровенное интервью его бывшего сексуального партнера -
Расследование, проведенное BP, показало, что для оплаты расходов на любовника Джон Браун не использовал средства компании. Тем не менее менеджер посчитал, что не сможет эффективно исполнять обязанности, и подал в отставку. По сути, лорд не доработал немного: в 2008 г. он ушел бы по достижении
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес