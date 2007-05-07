Боевые проценты

В мае появляются специальные вклады для ветеранов, приуроченные ко Дню Победы. Ставки по таким депозитам выше. Кроме того, участники войны могут рассчитывать на дополнительные выплаты и памятные подарки.

МАЙСКИЕ предложения для ветеранов - в первую очередь дань уважения. Хотя такие акции выгодны и самим банкам, которые увеличивают число своих самых лояльных клиентов. «Пенсионеры и ветераны - наиболее консервативная часть вкладчиков, - рассказывает директор Центра макроэкономических исследований Юникон» Елена Матросова. - Обычно они выбирают банк по принципу - положил деньги раз и навсегда. Переманить их в другой банк тяжело. Условия вклада и, главное, выгода от участия в акции должны быть предельно ясны».

Оба эти правила банки старались соблюдать и в нынешнем году. Так, вклад «День Победы» банка «Екатеринбург» интересен невысоким первоначальным взносом - от 300 рублей. Проценты по этому депозиту такие же, как по другим вкладам, - они зависят от срока и колеблются от 6 до 9,5% в рублях. Зато, когда придет время забирать деньги, ветераны получат прибавку в 200 рублей и памятные сувениры.

У депозита «Ветеран» банка «Сла­вянский кредит» минимальная планка взноса выше. Но участники войны могут рассчитывать на более высокие проценты, чем остальные вкладчики. По рублевым годовым депозитам они поднимаются с 10,5 до 11%, а по долларовым - 8,5 до 9%.

При желании можно найти предложения для ветеранов, сочетающие оба преимущества. Например, в банке «Московский капитал» можно открыть годовой депозит с минимальной суммой вклада 10 тыс. руб. или 300 долл.в и бонусом в виде дополнительных 0,5% годовых. Доход составит 11,75% годовых в рублях. Причем принять участие в этой акции могут не только ветераны, но и все пенсионеры. Единственное ограничение - открыть депозит с повышенными процентами можно лишь до 30 июня.

Специальные предложения для ветеранов нынешней весной появились в основном у банков средней руки. Крупнейшие российские банки подобных акций не проводили. Тем, кто хочет стать клиентом крупного банка, стоит обратить внимание на вклады для пенсионеров.

Условия по «пенсионным» вкладам, как правило, лучше, чем по обычным депозитам. Депозит «Пенсионный» Сбербанка через 365 дней принесет 9% годовых в рублях при минимальном взносе 1000 рублей. «Банк Москвы» дает 9,6% годовых в рублях по депозиту «Новый пенсионный капитал» с минимальным взносом 3000 рублей.