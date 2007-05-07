Вялотекущие торги

Российский рынок акций все еще в расслабленном состоянии - активность игроков минимальна. В пятницу индекс РТС вырос лишь на 0,36% до 1930 пунктов. Объем торгов - в четыре раза меньше обычного.

ПРОДОЛЖИЛСЯ рост акций «Норильского никеля». Накануне концерн заявил о намерении приобрести канадскую компанию LionOre. К тому же не прекращается рост цен на никель, которые достигли фантастических значений - 51 600 долл. за тонну. Акции «Газпрома», напротив, выглядели хуже рынка (-0,81%). Газовая монополия опубликовала финансовую отчетность за I квартал 2007 г. - чистая прибыль снизилась на 43%.

По мнению аналитиков, нас ожидает еще одна «тихая» неделя. Тем не менее эксперты считают, что ситуация будет способствовать росту. Спросом будут пользоваться металлургические компании («Норникель» продолжит борьбу за канад­скую компанию), акции банков­ского сектора (Внешторгбанк объявит цену размещения). Также стоит обратить внимание на телекоммуникационные активы и акции компаний, связанных с энергораспределением (магистральные и сбытовые компании). Они, возможно, станут новыми лидерами роста, оттеснив уже дорогие генерирующие компании на второй план.