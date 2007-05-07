Вялотекущие торги
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]
Российский рынок акций все еще в расслабленном состоянии - активность игроков минимальна. В пятницу индекс РТС вырос лишь на 0,36% до 1930 пунктов. Объем торгов - в четыре раза меньше обычного.
ПРОДОЛЖИЛСЯ рост акций «Норильского никеля». Накануне концерн заявил о намерении приобрести канадскую компанию LionOre. К тому же не прекращается рост цен на никель, которые достигли фантастических значений - 51 600 долл. за тонну. Акции «Газпрома», напротив, выглядели хуже рынка
По мнению аналитиков, нас ожидает еще одна «тихая» неделя. Тем не менее эксперты считают, что ситуация будет способствовать росту. Спросом будут пользоваться металлургические компании («Норникель» продолжит борьбу за канадскую компанию), акции банковского сектора (Внешторгбанк объявит цену размещения). Также стоит обратить внимание на телекоммуникационные активы и акции компаний, связанных с энергораспределением (магистральные и сбытовые компании). Они, возможно, станут новыми лидерами роста, оттеснив уже дорогие генерирующие компании на второй план.
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