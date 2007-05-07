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Идеи для президента

«Фабрики мысли» рисуют будущее страны

№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Алексей КРАШАКОВ ]

Идеи для президента
Евгений Гонтмахер

  Преемника еще нет. Но «фабрики мысли» уже позаботились, чтобы у будущего президента не было проблем с идеями по поводу программы действий. 16 мая сразу несколько экспертных команд из сильнейших экономистов, политологов и социологов представят вице-премьерам Дмитрию Медведеву и Сергею Иванову сценарии развития России на новую восьмилетку.

 С одной из стратегий, подготовленной РИО-Центром, нам удалось ознакомиться до смотрин вероятными преемниками. «АН» встретились с одним из ее разработчиков - доктором экономических наук Евгением Гонтмахером.

   КОГДА Владимир Пу­тин стал главой государства, план действий на 10 лет для него готовил Центр стратегических разработок. В первый срок Путина правительство почти не отступало от документа: снижалось налоговое бремя, была запущена торговля землей, трансформировалась пенсионная система, началась реформа электроэнергетики. Затем высокие цены на нефть позволили «отложить реформы в ящик»…

   Теперь Россия снова на развилке, причем не только потому, что в следующем году открывается новый политический цикл. В стране - вроде бы экономическое благополучие, но оно опирается на зыбкую основу высоких цен на энергоносители. Вроде бы растет благосостояние людей, но они недовольны сильным расслоением.

   Команда под руководством Игоря Юргенса, вице-президента РСПП, разработала 4 модели будущей России.

Рантье

   ПЕРВЫЙ сценарий называется «Рантье». Он предполагает, что будут растрачиваться уже накопленные нефтегазовые доходы. Упор делается на социальные расходы: повышение зарплат, пенсий, которые будут расти быстрее, чем экономика.

   Рост доходов населения создаст импульс для развития по­требительского сектора. Уве­личится конкуренция на рынке товаров. Бюджетники и другие малообеспеченные слои населения будут чувствовать себя более уверенно, что позволит снять социальную напряженность и укрепить стабильность в обществе.

   Однако у сценария есть негативные стороны. Социальные расходы будут сделаны в ущерб развитию экономики. ВВП станет расти медленными темпами. Россия еще сильнее отстанет от развитых стран в технологическом и промышленном планах. Коррупция не уменьшится или даже возрастет, бизнес по-прежнему будет прятаться в тени. Структурные реформы отложат на потом. Кроме того, расходы на социалку окажутся уязвимыми - при падении цен на сырье зарплаты и пенсии могут быть резко уменьшены.

   Сильная сторона сценария - высокая вероятность осуществления. От государства не требуется особых усилий: не нужно перестраивать систему управления, проводить реформы. А население, уставшее от трансформационного периода, с радостью поддержит план «Рантье».

Мобилизация

   НОВАЯ власть с предыдущим вариантом не смирится и заявит: мы должны сделать из России современное государство, которое выпускает свои самолеты, суда, автомобили. По «мобилизационному» сценарию, государст­во активно наращивает расходы на масштабные проекты. Строит автомобильные и железные дороги, инвестирует в добычу и транспортировку углеводородов, металлургию, поднимает оборонку. Усиливая свое присутствие в экономике, государство продолжит поглощать частные предприятия.

   С Россией будут считаться в мире, так как она нарастит мускулы именно в тех отраслях, которые наиболее сильно влияют на мировые процессы.

   Временно экономический рост даже ускорится благодаря масштабным госинвестициям. Однако впоследствии он сойдет на нет из-за того, что не будет поддержан внутренним спросом. Власти ограничат социальные расходы, попросив население «затянуть пояса». А в отраслях, обделенных вниманием государства, из-за нехватки инвестиций ситуация может дойти до катастрофической.

   Опасность варианта в том, что расходы государства могут оказаться неэффективными, поскольку оно традиционно считается не лучшим распорядителем денег.

Инерция

   ЭТО как сейчас. С одной стороны, государство затевает крупные проекты, с другой - постепенно увеличивает зарплаты и пенсии за счет денег из Стабфонда. Власти действуют прагматично и гибко, комбинируя оба варианта: «Рантье» и «Мобилизация».

   Экономика модернизируется «посекторно». Например, оборонка - за счет перевооружения армии, высокие технологии - за счет создания корпорации нанотехнологий. Однако ухода от сырьевой ориентации экономики так и не происходит. Рост по-прежнему завязан на изменение цен на энергоносители.

   Реформы проводятся постоянно, но без значительных успехов, поскольку запускаются без все­сторонней проработки и обсуждения. И внедряются посредством «старого» госаппарата.

Модернизация

   Наиболее желательный вариант. Государство не захватывает лакомые куски собственности, а наоборот, опирается в своих дейст­виях на бизнес. Уменьшаются налоги. Развивается местное самоуправление. Развязываются руки малому и среднему бизнесу.

   Государство оставляет за собой лишь обязанность развивать инфраструктуру. Причем подряды должны выполнять частные фирмы: деньги бюджетные, а реализует их бизнес. Это вопрос доверия к предпринимателям.

   Экономика быстро развивается. Для этого реформируются административная и судебная системы, усиливается борьба с коррупцией. Органы власти становятся более открытыми для граждан, ужесточается ответственность чиновников за свои решения.

   А чтобы не было непродуманных решений по социальным вопросам, они выносятся на широкую дискуссию. Пред­полагается, что расслоение между самыми бедными и самыми богатыми сократится до 10 раз.

   Хотя это и самый трудный сценарий, но наиболее выгодный для России.

   Интересно узнать, что скажут кандидаты в преемники?

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