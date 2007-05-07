Идеи для президента
«Фабрики мысли» рисуют будущее страны
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Алексей КРАШАКОВ ]
Преемника еще нет. Но «фабрики мысли» уже позаботились, чтобы у будущего президента не было проблем с идеями по поводу программы действий. 16 мая сразу несколько экспертных команд из сильнейших экономистов, политологов и социологов представят
С одной из стратегий, подготовленной
КОГДА Владимир Путин стал главой государства, план действий на 10 лет для него готовил Центр стратегических разработок. В первый срок Путина правительство почти не отступало от документа: снижалось налоговое бремя, была запущена торговля землей, трансформировалась пенсионная система, началась реформа электроэнергетики. Затем высокие цены на нефть позволили «отложить реформы в ящик»…
Теперь Россия снова на развилке, причем не только потому, что в следующем году открывается новый политический цикл. В стране - вроде бы экономическое благополучие, но оно опирается на зыбкую основу высоких цен на энергоносители. Вроде бы растет благосостояние людей, но они недовольны сильным расслоением.
Команда под руководством Игоря Юргенса,
Рантье
ПЕРВЫЙ сценарий называется «Рантье». Он предполагает, что будут растрачиваться уже накопленные нефтегазовые доходы. Упор делается на социальные расходы: повышение зарплат, пенсий, которые будут расти быстрее, чем экономика.
Рост доходов населения создаст импульс для развития потребительского сектора. Увеличится конкуренция на рынке товаров. Бюджетники и другие малообеспеченные слои населения будут чувствовать себя более уверенно, что позволит снять социальную напряженность и укрепить стабильность в обществе.
Однако у сценария есть негативные стороны. Социальные расходы будут сделаны в ущерб развитию экономики. ВВП станет расти медленными темпами. Россия еще сильнее отстанет от развитых стран в технологическом и промышленном планах. Коррупция не уменьшится или даже возрастет, бизнес
Сильная сторона сценария - высокая вероятность осуществления. От государства не требуется особых усилий: не нужно перестраивать систему управления, проводить реформы. А население, уставшее от трансформационного периода, с радостью поддержит план «Рантье».
Мобилизация
НОВАЯ власть с предыдущим вариантом не смирится и заявит: мы должны сделать из России современное государство, которое выпускает свои самолеты, суда, автомобили. По «мобилизационному» сценарию, государство активно наращивает расходы на масштабные проекты. Строит автомобильные и железные дороги, инвестирует в добычу и транспортировку углеводородов, металлургию, поднимает оборонку. Усиливая свое присутствие в экономике, государство продолжит поглощать частные предприятия.
С Россией будут считаться в мире, так как она нарастит мускулы именно в тех отраслях, которые наиболее сильно влияют на мировые процессы.
Временно экономический рост даже ускорится благодаря масштабным госинвестициям. Однако впоследствии он сойдет на нет
Опасность варианта в том, что расходы государства могут оказаться неэффективными, поскольку оно традиционно считается не лучшим распорядителем денег.
Инерция
ЭТО как сейчас. С одной стороны, государство затевает крупные проекты, с другой - постепенно увеличивает зарплаты и пенсии за счет денег из Стабфонда. Власти действуют прагматично и гибко, комбинируя оба варианта: «Рантье» и «Мобилизация».
Экономика модернизируется «посекторно». Например, оборонка - за счет перевооружения армии, высокие технологии - за счет создания корпорации нанотехнологий. Однако ухода от сырьевой ориентации экономики так и не происходит. Рост
Реформы проводятся постоянно, но без значительных успехов, поскольку запускаются без всесторонней проработки и обсуждения. И внедряются посредством «старого» госаппарата.
Модернизация
Наиболее желательный вариант. Государство не захватывает лакомые куски собственности, а наоборот, опирается в своих действиях на бизнес. Уменьшаются налоги. Развивается местное самоуправление. Развязываются руки малому и среднему бизнесу.
Государство оставляет за собой лишь обязанность развивать инфраструктуру. Причем подряды должны выполнять частные фирмы: деньги бюджетные, а реализует их бизнес. Это вопрос доверия к предпринимателям.
Экономика быстро развивается. Для этого реформируются административная и судебная системы, усиливается борьба с коррупцией. Органы власти становятся более открытыми для граждан, ужесточается ответственность чиновников за свои решения.
А чтобы не было непродуманных решений по социальным вопросам, они выносятся на широкую дискуссию. Предполагается, что расслоение между самыми бедными и самыми богатыми сократится до 10 раз.
Хотя это и самый трудный сценарий, но наиболее выгодный для России.
Интересно узнать, что скажут кандидаты в преемники?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес